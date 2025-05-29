'Поженю и вывезу': на Харьковщине разоблачили женщину, которая оформляла фиктивные браки для выезда за границу. Фото

В Украине раскрыта еще одна схема вывоза уклонистов за границу. На этот раз на Харьковщине разоблачили женщину, которая оформляла фиктивные браки для выезда мужчин призывного возраста.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Отмечается, что женщина разоблачена на продаже фиктивных браков для выезда из Украины. Оформить его можно было "всего" за 6000 долларов.

"На Харьковщине пограничники вместе с правоохранителями других ведомств разоблачили женщину, которая организовывала фальшивые браки с целью выезда за границу. "Предпринимательница", воспользовавшись уязвимым состоянием своей знакомой с инвалидностью, находила "клиентов" в социальных сетях и предлагала оформить брак за $6000. Половина - после ЗАГСа, остальное - после пересечения границы", - говорится в сообщении.

Пограничники добавляют, что злоумышленницу задержали "на горячем" сразу после заключения фиктивного брака. У нее было изъято $3000 и свидетельство о браке. Женщине сообщено о подозрении, устанавливают других причастных.

На днях в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, обещала снять военнообязанного с розыска ТЦК. Свои "услуги" она оценила в 4 тысячи долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных за границу. В Киеве владелец барбершопа за вознаграждение помогал мужчинам убегать от мобилизации.

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