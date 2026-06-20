"Музыкальные гастроли" для выезда за границу: экс-министру культуры сообщили о подозрении

В Украине раскрыта схема незаконной переправки военнообязанных граждан через границу под предлогом проведения "благотворительных концертов". Под видом "музыкальной группы" страну покинули люди, не имевшие никакого отношения к музыке.

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В схеме "засветилось" Министерство культуры, бывшему и.о. министра сообщили о подозрении, рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Речь идет о Ростиславе Карандееве, руководившем Минкультом до сентября 2024 года.

Что известно

Генпрокурор заявил, что бывшему врио министра культуры и информационной политики Украины сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины .

"Схема выглядела как выезд на благотворительные концерты за границу. На бумаге эти мужчины были участниками музыкальной группы. Фактически же к музыке никакого отношения не имели. Именно поэтому сначала пограничники отказали им в пересечении государственной границы. Но после этого руководитель министерства повторно направил письмо вГосударственную пограничную службу Украины с просьбой содействовать выезду этих же лиц уже в качестве участников музыкальной группы. Именно это письмо стало документальным основанием для пересечения границы", —– отметил Кравченко.

При содействии подозреваемого из Украины на "гастроли" выехали восемь мужчин призывноговозраста. В страну они до сих пор не вернулись.

"Во время войны любое решение должностного лица, касающееся выезда военнообязанных за границу — это не формальность. Это вопрос государственной безопасности, доверия к институтам и справедливости по отношению ктем, кто выполняет свой долг перед страной. Должность не дает права обходить закон. Государственный документ не может служить прикрытием для махинаций. И во время войны ответственность высокопоставленных чиновников должна быть не меньше, а больше", – подчеркнул глава ОГПУ.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 332 УК Украины проводит Национальная полиция. Устанавливаются дополнительные эпизоды и другие лица, которые могут быть причастны.

Кравченко не назвал фамилию экс-главы Минкульта, которому предъявлено подозрение. Речь идет о Ростиславе Карандееве, который с 2015 года занимал должность заместителя министра культуры, а в период с 28 июля 2023 года по 4 сентября 2024 года возглавлял министерство в статусе врио.

С 5 сентября 2024 года Минкульт возглавил Николай Точицкий, который через год уступил кресло нынешней главе ведомства Татьяне Бережной.

Сам Карандеев в комментарии "Суспільному" подтвердил получение уведомления о подозрении — и своеобразно прокомментировал причины интереса к нему со стороны правоохранительных органов.

"И сейчас, и раньше – и во времена моего руководства министерством – мы выезжали по письмам о содействии, подписанным руководителем министерства. И один из таких выездов тоже был осуществлен по письму, подписанному мной, и люди не вернулись", – заявил он.

Почему он ходатайствовал о выезде на "гастроли" для людей, не имеющих никакого отношения к музыке, экс-глава министерства не объяснил.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине раскрыли схему незаконного выезда за границу под видом музыкантов. Об этом стало известно в апреле этого года.

Тогда гражданке Украины, организовавшей такую схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу, было предъявлено подозрение. Также правоохранители приступили к расследованию причастности к этой афере государственных чиновников, в том числе бывшего и.о. министра культуры.

Весной в ОГПУ заявляли, что услугами по "организации концертов" за рубежом воспользовались почти 30 человек, еще 16 должны были отправиться в "турне", однако "гастролям" с билетами в один конец положили конец правоохранители.

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