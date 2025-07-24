Лагуна следует как можно быстрее экстрадировать из Австрии – EUReporter

Слишком лояльная к сомнительному происхождению и темной репутации австрийская бюрократическая машина превратила помпезную имперскую столицу в проходной двор для бывшего советского лагеря. Примером этого является проживание в Австрии экс-владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна, пишут "Українські новини" со ссылкой издание EUReporter и объясняет , почему это нужно менять.

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Издание напоминает, что 16 июня во время визита в Вену президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Австрии в вопросе возвращения бывших украинских чиновников и олигархов, скрывающихся от украинского правосудия, использующих Австрию и Европу в целом как тайник для хранения украденных ими активов.

"Среди известных украинских олигархов, которые находятся в Вене и которые могли бы подпадать под "скорую экстрадицию", украинские медиа называют экс-банкира Николая Лагуна, которого на родине упрекают в более 1 млрд евро убытков от вывода средств в оффшоры из-за обанкротившегося "Дельта Банка"", – пишет "Дельта Банк".

Авторы напоминают европейским читателям, что за стартовым капиталом "Дельта Банка" мог стоять Кирилл Дмитриев – один из ключевых переговорщиков России с США о возобновлении бизнес-связей, один из ближайших соратников Владимира Путина и глава государственного фонда прямых инвестиций. Кроме банковского, Дмитриев и Лагун имели бизнес в сфере недвижимости.

"Как покажут впоследствии финансовые расследования, окружение экс-банкира создало целый ряд компаний-однодневок, которые становились фейковыми заемщиками в западных банках, залогом по их кредитам выступали реальные средства "Дельты", а отчетность для Нацбанка подделывалась", – говорится в статье. Одним из самых известных кейсов является участие "Дельта Банка" в схемах скандального австрийского Meinl Bank. Из-за него из "Дельты" вывели минимум $87 млн. Всего же с корсчетов "Дельты" в Meinl Bank AG, BANK FRICK AND CO.AG, East-West United SA, BANK WINTER & CO.AC по схеме back-to-back были списаны средства на сумму $437,2 млн.

Общая сумма убытков с этих невозвращенных кредитов, а также средств, которые Фонд гарантирования вкладов оплатил обманутым вкладчикам "Дельты", составляет более 50 млрд грн, или около 1,1 млрд евро. С тех пор в Украине продолжаются многочисленные уголовные производства по деятельности Лагуна и его окружения, в частности руководства "Дельта Банка", что также участвовало в хищениях. Примечательно, что только в конце 2023 года Лагуна объявили в международный розыск.

Сейчас Лагун находится в Вене, появляясь по видеосвязи на заседаниях украинского суда. Помимо уголовных дел об ущербе, суды в Украине также слушают дело о персональном банкротстве экс-собственника "Дельта банка". Для украинского правосудия он утверждает, что имеет скромную работу в Вене с оплатой в несколько сотен евро. На самом же деле украинские медиа утверждают, что бывший банкир, находясь в Австрии, через приближенных к себе людей контролирует ряд важных активов в Украине. Это большие массивы под коттеджную застройку в курортном поселке в Карпатах, также в нескольких локациях под Киевом, где Лагун и его партнеры получили участки для построек.

Недавно местное издание в Украине опубликовало информацию о наличии у Лагуна российского паспорта, по меньшей мере, с 2014 года. Также, по данным украинских СМИ, российское гражданство по меньшей мере с 2021 года есть у бывшего председателя правления "Дельта банка" и, вероятно, матери младших детей Лагуна – Елены Поповой. Для обоих из них, отмечали эксперты, российские паспорта могут являться вспомогательным инструментом во избежание экстрадиции в Украину, а также для лучшего доступа к управлению активами в оккупированном Крыму и возможность открывать в России новый бизнес.

Издание отмечает, что дальнейшее пребывание Лагуна в Австрии несет существенные репутационные риски для страны. "Может ли кто-то гарантировать, что такие люди, как Лагун, не работают под видом украинских искателей убежища на российские государственные структуры, не финансируют, например, праворадикальные движения или пророссийские политические партии, чтобы отмыть средства и "откупить" свое российское гражданство?" – спрашивают авторы. По их мнению, призыв Зеленского содействовать выдаче осужденных или подозреваемых в совершении экономических преступлений олигархов – это своеобразный сигнал для австрийского правительства о том, что традиционные каналы общения между правоохранительными органами не работают.