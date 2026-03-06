Куршутов, на которого Зеленский наложил санкции за контрабанду, поставляет дроны ВСУ? Разоблачены связи

Пока украинские защитники на передовой нуждаются в каждой "пташке", в глубоком тылу, в частности в Чернигове, развернулась масштабная сеть компаний, которые участвуют в государственных закупках и, по мнению правоохранителей, в разы завышают цены.

За фасадом ООО "Коляда КА", "Ге Технолоджи", "Флайтех Украина", "Евро Таннелс", "Арес." скрывается единый центр управления — бывшие силовики с сомнительным прошлым и "тень" известного куратора таможенных схем, который находился под санкциями СНБО, — Сеяр Куршутов.

Санкции против Куршутова не продлили, но он остается "токсичным" и поэтому не оформляет на себя новые компании. Тем не менее многочисленные участники рынка, журналисты в своих расследованиях, а также собеседники в правоохранительных органах указывают на него как на фактического бенефициара указанных ООО.

"Токсичным" Куршутова делают не только санкции СНБО, но и его российское гражданство. Подробнее — читайте в расследовании OBOZ.UA.

Новосозданные компании с подозрительными владельцами: что известно о поставщиках дронов, заинтересовавших БЕБ

За последние несколько недель ряд СМИ опубликовал собственные расследования о компаниях "Коляда КА", "Ге Технолоджи", "Флайтех Украина", "Евро Таннелс" и "Арес.". В расследованиях говорится о том, что эти компании могли участвовать в схеме, в результате которой дроны для нужд Вооруженных Сил закупались с наценкой до 300%.

Связь между указанными компаниями выявили детективы БЕБ. Как выяснил OBOZ.UA, номинальные руководители компаний связаны между собой и ранее официально работали в сфере торговли лесоматериалами. Некоторые менеджеры являются бывшими сотрудниками таможенных, налоговых и правоохранительных органов.

Например, ООО "Ге Технолоджи" создано всего 10 месяцев назад и имеет одного сотрудника. У фирмы два владельца: Глеб Любов и Евгений Шевченко. Директор компании — Виктор Квач из Чернигова, у которого также открыт ФЛП с видом деятельности "Лесопильное и строгальное производство".

ООО "Ге Технолоджи" зарегистрировано в Киеве, на ул. Иоанна Павла Второго, дом 4/6, корпус В (одно из офисных помещений). Интересно, что еще один фигурант расследования — "Евро Таннелс" — зарегистрирован по тому же адресу, но в корпусе А.

Регистрация "Ге Технолоджи"

Владелец "Евро Таннелс" Борис Загальский также из Чернигова. Он имел совместный бизнес со совладельцем "Коляда КА" Романом Андрийченко.

Борис Загальский недавно был совладельцем "Европроект 2017" вместе с Романом Андрийченко. Сейчас у этого предприятия новый владелец. Андрийченко официально владеет еще одним возможным участником схемы — ООО "Коляда КА". Месяц назад он открыл ФЛП, указав одним из видов деятельности "Лесоводство и иная деятельность в лесном хозяйстве".

Владелец ООО "Арес." Максим Пугач также из Чернигова и во время войны зарегистрировал ФЛП с видом деятельности "Пиление и строгание древесины". Пугач и сейчас возглавляет предприятие "Forest Ukraine", среди владельцев которого числится Роман Андрийченко.

Директор ООО "Флайтех Украина" — Александр Дабагян, который имеет активный ФЛП в сфере "Оптовая торговля древесиной".

Значительная часть владельцев предприятий, вероятно причастных к схеме, зарегистрирована на жителей Чернигова и на тех, кто открыл ФЛП, связанный с лесозаготовкой и торговлей древесиной.

Связь этих компаний также подтверждается расследованием БЕБ. Поставщики БПЛА для Государственной специальной связи и Агентства оборонных закупок фигурируют в производстве №72025001420000026 — ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

Во время обысков в помещении "Евро Таннелс" нашли документы на дроны, которые поставляли и другие участники схемы. Это может свидетельствовать о связи между компаниями, которые должны были быть конкурентами. В технических условиях указаны коды предприятий, разработавших продукцию. Например, ТУ "Kolyada K4" ТУ 30.3-44689618-001:2024 соответствует коду "Коляда КА".

В ТУ "АРЕСА А1" ТУ 30.3-45587337-011:2024 указан код "Арес.". Торговые марки дронов Magura и Kolyada от соответствующих ООО подавались одним уполномоченным лицом — Дарьей Каплуненко. Также у компаний "Коляда КА" и "Евро Таннелс" один адрес — ул. Иоанна Павла Второго, дом 4/6 (где также находится "Ге Технолоджи").

Кто стоит за новыми поставщиками дронов

Издание "Комментарии" утверждает, что за всеми указанными компаниями стоит Сеяр Куршутов. Об этом рассказали собеседники OBOZ.UA среди участников рынка.

Об этом свидетельствуют и деловые связи. Так, соучредитель "Ге Технолоджи" Глеб Любов — бывший главный инспектор Киевской региональной таможни, позднее бизнесмен и меценат, председатель Совета Территориального отделения Ассоциации плательщиков налогов Украины в Киевской области. По открытым данным, Любов и Куршутов имеют давние деловые связи в сфере таможенных операций.

"Комментарии" опубликовали совместное фото Куршутова (крайний слева) и Любова (рядом с Куршутовым) на фоне Афонского монастыря.

ООО "Евро Таннелс" еще осенью 2023 года стало резидентом "Дія.Сити". Компания несколько раз побеждала на открытых торгах для нужд Сил Обороны, поставляя на безальтернативных торгах продукцию военным частям.

Наземная станция управления дроном, который производит ООО, стоит 350 тыс. грн. Однако в БЕБ считают, что на самом деле идет завышение стоимости комплектующих польского производителя дронов Deep Matter Z.O.O в три раза.

С материалов дела известно, что объем продукции по контрактам — 460 млн грн для Госспецсвязи и 260 млн для ДОЗ. Следствие инкриминирует сговор ООО, ДОЗ и Госспецсвязи и растрату госсредств в особо крупных размерах.

Сеяр Куршутов — налогоплательщик в РФ и имеет гражданство страны-агрессора (паспорт получил в 2014 году).

Связи с РФ имеет и жена Куршутова – Екатерина Любчик. Она владеет австрийской компанией AmbraCosmetics GmbH, которая управляет магазином парфюмерного бренда Zielinski & Rozen в Вене. Компания зарегистрирована осенью 2022 года и генерирует многотысячные убытки и уже имеет на балансе почти 500 тысяч евро долгов.

Бизнес Любчик ориентирован в первую очередь на РФ. Кроме австрийской компании Любчик в 2024 году стала совладелицей компании в Чехии. Вероятно, что данная компания должна в будущем стать основой для открытия магазина Zielinski & Rozen в Праге или же будет торговой компанией для обеспечения поставок продукции из Европы в Украину.

Совладельцем Любчик в чешской компании является бывший россиянин, который имеет другие совместные бизнесы с родственниками-гражданами РФ.

В своих соцсетях Любчик регулярно публикует контент с презентационными мероприятиями Zielinski & Rozen в Вене, с вечеринок, организованных магазином. Кроме того Любчик есть в перечне донаторов Венской Оперы, который публикуется на сайте Оперы и в соответствующих проспектах.

Бренд Zielinski & Rozen имеет и российское происхождение. Для аудитории из РФ распространялась история о дедушке Эреза Розена, который имел парфюмерное производство и Эрез по факту будто его восстановил.

Российская компания с участием Эреза Розена действительно была основана в 2017 году, а вот компания Zielinski & Rozen Export Ltd. основана Розеном аж в 2020 году и имеет она израильскую юрисдикцию.

Первичная регистрация прав на торговую марку была осуществлена в 2020 году и владельцем бренда в соответствующем классе была именно российская ООО.

Летом 2022 года торговая марка была перерегистрирована и владельцем бренда стала израильская компания, но в данных реестра по сей день страной происхождения бренда отмечается РФ.

Важным свидетельством российского происхождения бренда и самой продукции являются данные реестров соответствия продукции регламентам Евразийского экономического союза, выданным российской ООО Зелински и Розен. Из 300 действующих деклараций на продукцию примерно 200 изготавливается российскими предприятиями, в частности вся парфюмерная продукция бренда изготавливается ООО "Бентус Лабаратории" из Московской области.

Эрезу Розену принадлежит 45% российской ООО "Зелински и Розен", в этой же компании другие два акционера – граждане РФ. У самого Розена есть действующий российский налоговый номер.

На территории РФ действует 15 официальных магазинов и шоу-румов бренда, количество точек продажи продукции, в том числе монобрендовых исчисляется сотнями. К примеру на территории Европы сейчас действует 17 официальных магазинов Zielinski & Rozen и ориентировочно 100 авторизованных точек продаж.

Несмотря на тесные актуальные связи с российским бизнесом за рубежом и фактический выход из всех предыдущих украинских компаний, Любчик продолжает вести бизнес в Украине. Так весной 2025 года в своем аккаунте на ФБ Любчик обозначила, что является владельцем компании MEI beauty code и в дальнейшем несколькими постами рекламировала продукцию магазина.

На украинском сайте компании представлена продукция нескольких косметологических брендов из Южной Кореи. Однако деятельность магазина и точек продаж в нескольких ТЦ Киева осуществляется от имени ФЛП другого лица – гражданина Украины Антона Неижко 1975 г.р .

OBOZ.UA публично обращается в правоохранительные органы и просит проверить, действительно ли Куршутов, который находился под санкциями СНБО и имеет российский паспорт, зарабатывает на дронах для ВСУ и при этом поставляет их с огромной наценкой. Также мы просим проверить, не используется ли убыточный бизнес жены Куршутова в схемах ее мужа.

Кстати, уже целый ряд СМИ, а также лидеры мнений публично задали вопрос: почему санкции СНБО против Сеяра Куршутова до сих пор не продлили?

