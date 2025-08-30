Киевский апелляционный суд отменил приговор из-за использования ChatGPT: подробности

Киевский апелляционный суд отменил приговор суда Днепровского райсуда столицы, вынесенный еще в июне прошлого года. В апелляционном суде заявили, что теоретические аспекты права, приведенные в приговоре суда первой инстанции, генерировал чат-бот ChatGPT. То есть судьи Днепровского райсуда, когда писали приговор, использовали искусственный интеллект.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем постановлении апелляционного суда. Решение суда первой инстанции было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

"Коллегия судей обращает внимание на содержание приговора, который отягощен произвольной трактовкой общих понятий, утверждений, приведением теоретических аспектов права, сгенерированных искусственным интеллектом ChatGPT, что ставит под сомнение судейское усмотрение и судебное толкование отдельных вопросов, принимая во внимание суть предъявленного обвинения", – указано в заключении апелляционного суда.

За что судили человека

Согласно обвинительному акту суда первой инстанции обвиняемый весной и летом 2022 года активно постил в сети пророссийскую пропаганду. Мужчина, "будучи радикально настроенным к действующей власти в Украине и государству в целом, исповедуя пророссийские настроения относительно социально-политической обстановки в Украине", неоднократно "изготавливал и распространял материалы, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии против Украины".

В суде привели ряд доказательств – сообщений обвиняемого в Facebook и запрещенной в Украине сети "Вконтакте".

Судьи признали, что фигурант дела действительно виновен в "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности".

Однако прокуратура АР Крым подала апелляцию на это решение суда.

Что решила апелляция

Апелляционную жалобу прокурора суд удовлетворил частично. Хотя приговор Днепровского райсуда был отменен, пророссийского агитатора не освободили. По его делу было назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Причем в апелляционном суде отметили, что согласно действующему законодательству они вообще не проверяли доводы апелляционной жалобы, "но они подлежат обязательной тщательной проверке при новом судебном рассмотрении в суде первой инстанции".

То есть, апелляционный суд не рассматривал дело по существу, а лишь анализировал действия суда первой инстанции.

При чем здесь ИИ

Как подчеркнули в апелляционном суде, судом первой инстанции в приговоре "приведены обобщенные понятия и теоретические рассуждения относительно объективной и субъективной сторон инкриминируемых правонарушений, которые не отражают фактические обстоятельства уголовного производства и не содержат привязки к данному уголовному производству".

То есть, сформулированный на сухом канцелярите приговор содержал лишь "обобщенные понятия и теоретические рассуждения", без "фактических обстоятельств уголовного производства".

Именно этот факт и заставил апелляционный суд заподозрить своих коллег в использовании ИИ для написания приговора.

Украинское законодательство не запрещает использование ассистивных технологий в судопроизводстве, в том числе использование искусственного интеллекта. Он "может быть полезным и вспомогательным инструментом в сфере правосудия, но не может заменить роль судей", говорится в постановлении апелляционного суда.

Что по этому поводу сказал сам ChatGPT

"Судебно-юридическая газета" провела интересный эксперимент – предоставила полный текст отмененного приговора суда первой инстанции для анализа ChatGPT. У чат-бота спросили, мог ли этот текст генерироваться ИИ полностью или частично. Такой же вопрос задали и в отношении приговора апелляционного суда.

"Я бы оценил так – вероятность, что весь приговор написан исключительно ИИ, очень низкая, примерно 10-15%. Вероятность, что приговор писал судья/человек, но с использованием ИИ или других автоматизированных инструментов для вставок, расширения или объяснений самая высокая, где-то 55–65%", –ответил ChatGPT относительно первого приговора.

Чат-бот ссылается на стилистику документа – наличие "энциклопедических блоков" в приговоре, лишнее дублирование уголовного кодекса, и общий "стиль учебника". Это, как утверждает ИИ, с головой выдает использование ассистивных технологий.

"Чрезмерное дублирование законодательства: текст не только ссылается на статьи УПК, но и пересказывает их почти полностью. Это часто делают именно LLM, когда объясняют очевидные вещи", – подчеркнул ChatGPT.

Но то же самое касается и приговора апелляции.

"Я не вижу признаков, что весь текст писал ИИ. Он выглядит скорее как реальный приговор, но с большими вставками, которые могли быть сгенерированы или скопированы из справочных источников (и поэтому выглядят искусственными)", – вынес свой приговор ИИ по поводу обоих документов.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас в США расследуют двойное убийство в Коннектикуте. Там 56-летний бывший руководитель одного из отделов Yahoo убил свою мать, а затем и себя. Причем считается, что это именно ChatGPT подбил мужчину на преступление.

А в Калифорнии родители 16-летнего подростка, который покончил с собой после многомесячного общения с ChatGPT, подали иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Иск поступил в суд Сан-Франциско. В документе говорится о том, что чат-бот фактически подталкивал парня к роковому решению вместо того, чтобы сдержать его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!