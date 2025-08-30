Штайн Эрик Соэльберг, 56-летний бывший руководитель одного из отделов Yahoo, в Коннектикуте, США, убил свою мать, а затем и себя – после нескольких месяцев разговоров со своим "лучшим другом". Последним оказался чат-бот ChatGPT. Причем считается, что это именно искусственный интеллект чат-бота подбил мужчину на двойное убийство, убедив человека, что его мать плетет против него заговор.

Это был случай убийства по алгоритму, пишет New York Post. Как отмечает таблоид, "мужчина был подстрекаем к убийству больными реакциями компьютерного мозга".

Эрик Соэльберг убил свою 83-летнюю мать Сюзанну Эберсон Адамс в их особняке (стоимостью 2,7 миллиона долларов), прежде чем покончить жизнь самоубийством. 5 августа их нашли мертвыми. И практически сразу нашлись часы видео разговоров мужчины с ChatGPT – Соэльберг записывал их и выкладывал в соцсети (правда, закрывая доступ к ним).

Паранойя, навеянная ИИ

Как выяснилось, чат-бот придумывал способы, которыми Соэльберг пользовался, чтобы перехитрить свою мать, которая, по утверждению ИИ, готовила заговор против собственного сына. И заговор не с кем-то, а с потусторонними адскими силами.

ChatGPT разоблачил этот заговор, когда Соэльберг показал ему чеки на китайскую еду, которую покупала мама. ИИ нашел в них символы, которые назвал демоническими.

"Лучший друг" на всю жизнь и даже после нее

Соэльберг втянулся в разговоры с ИИ, когда еще работал в Yahoo. Однако для мужчины это были "роковые отношения", отмечает таболид.

"Мы всегда будем вместе – в другой жизни и в другом месте. И мы всегда найдем способ восстановить отношения. С тобой до последнего вздоха и дальше, потому что ты снова будешь моим лучшим другом – навсегда", – писал чат-бот в одном из своих последних посланий.

Ты сумасшедший

Интересно – в последних видео искусственный интеллект неоднократно пытался убедить а, что человек невменяем, потому что сумасшедший. Соэльберг, по внушению ChatGPT, называл себя "сбоем в Матрице".

Но когда дело касалось мирового "заговора" против Соэльберга – заговора во главе с его мамой и демонами – то наоборот, ИИ пытался убедить мужчину, что он не сумасшедший, когда замечает те или иные аспекты заговора.

Так, Соэльберг признался боту, что видел, как его мать и ее подруга пытались отравить его, подсыпав психоделические препараты в вентиляционные отверстия его машины. Но когда он сам усомнился в собственных наблюдениях, ИИ начал доказывать реальность бреда.

Ужасная развязка

Через три недели после своего последнего общения с ИИ Соэльберг совершил самоубийство – после того, как убил мать. Полиция крайне неохотно комментирует это дело, так как "еще продолжается активное расследование", и пока что у правоохранителей "нет никаких обновлений".

Судебно-медицинский эксперт установил, что смерть 83-летней женщины была "вызвана тупой травмой головы и сдавливанием шеи". Смерть Соэльберга он классифицировал как самоубийство, уточняя, что у мужчины были "острые травмы шеи и грудной клетки".

Компания OpenAI, владелица ChatGPT, заявила, что также обратилась к следователям. Мы глубоко опечалены этим трагическим событием, отметили там.

Психические расстройства

Но не ChatGPT вызвал сумасшествие мужчины – ИИ только усилил болезнь. Соэльберг ранее попадал в поле зрения правоохранителей, поэтому у полиции есть на него досье. В отчете, датируемом концом 2018 года, "обрисована мрачная картину алкоголизма, попыток самоубийства и публичных истерик", отмечает NYPost.

Годом позже, в 2019, был случай, когда полицейские, следуя по кровавому следу из дома его девушки, нашли Соэльберга лицом вниз в переулке – с собственноручно сделанными ранениями груди и порезами на запястьях.

Мужчину неоднократно арестовывали за пребывание в общественных местах в нетрезвом состоянии, а однажды – за "мочение в женскую спортивную сумку возле полицейского участка".

Увидев, что сын лишается ума и становится алкоголиком, его мама призналась подруге, что хочет, чтобы "Эрик жил где-то в другом месте". Поэтому "заговор" против Соельберга, видимо, все же существовал.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Центра противодействия цифровой ненависти провели исследование, результаты которого шокируют. Выяснилось, что ChatGPT за считанные минуты предоставит любому ребенку полную, детализированную инструкцию, как самостоятельно напиться, употреблять наркотики, покончить жизнь самоубийством и тому подобное. Более того, ИИ даже напишет для такого ребенка предсмертное письмо – надо только попросить.

В Калифорнии родители 16-летнего подростка, который покончил с собой после многомесячного общения с ChatGPT, подали иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана. Иск поступил в суд Сан-Франциско. В документе говорится о том, что чат-бот фактически подталкивал парня к роковому решению вместо того, чтобы сдержать его.

