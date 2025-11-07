Хотел сбежать в ЕС: СБУ задержала боевика 'ДНР', который пытался получить загранпаспорт Украины

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали боевика одного из созданных Россией вооруженных формирований "ДНР", воевавшего против Украины. Предатель был "списан" после полученного во время боев за Донецкий аэропорт ранения.

Задержали экс-боевика на Волыни: он пытался оформить загранпаспорт Украины для выезда в Европейский Союз. Подробности сообщили в СБУ.

Что известно

В Службе сообщили о задержании боевика "ДНР", который пытался получить загранпаспорт Украины.

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины боевика вооруженных группировок РФ, который воевал в Донецкой области. По результатам действий на опережение, злоумышленник задержан в одном из отелей Ковеля в Волынской области, откуда он планировал выехать в Евросоюз", – говорится в сообщении.

Задержанный оказался жителем Донецка. В 2015 году он присоединился к подконтрольной РФ вооруженной группировке "Сомали". В ее рядах предатель участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранения и был "списан" из вражеского подразделения.

"В конце октября 2025 года фигурант под видом переселенца выехал на западную границу нашего государства, чтобы оформить украинский паспорт для выезда в ЕС. Сотрудники СБУ заблаговременно установили местонахождение злоумышленника и задержали его на этапе подготовки к побегу", – рассказали в Службе.

Там добавили, что проверяют информацию о возможной причастности задержанного к агентуре российских спецслужб, которые могли планировать его "командировку" для проведения подрывной деятельности на территории Евросоюза.

Во время обысков в гостиничном номере фигуранта обнаружены паспорта РФ и "ДНР", а также "военный билет" и шевроны вооруженных формирований страны-агрессора.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

(государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Волынской области совместно с Госпогранслужбой под процессуальным руководством областной прокуратуры.

