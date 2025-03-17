Главному психиатру ВСУ Друзью продлили меру пресечения с космическим залогом: все обстоятельства дела

Шевченковский районный суд города Киева 17 марта продлил срок ареста главного психиатра ВСУ и заместителя председателя Центральной ВВК Олега Друзя. Он будет оставаться под стражей до 21 апреля, если не внесет залог в размере более 49 миллионов гривен.

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Об этом судебном решении проинформировало "Суспільне". Напомним, что обвиняемый был задержан еще 21 января, и уже на следующие сутки суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 49 миллионов гривен залога.

Подполковник медицинской службы подозревается в незаконном обогащении во время полномасштабной войны на более чем 1 миллион долларов.

В частности, среди необоснованных активов Друзя обнаружили дом и два участка в Киевской области, две квартиры в Киеве и одну в Одессе, а также новые внедорожники BMW (имущество оформлено на жену, дочь, сыновей и посторонних лиц).

Во время обысков следователи СБУ обнаружили у него 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро.

Дело расследуется по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) УКУ. За это грозит до 10 лет лишения свободы.

Кстати, 22 января в суд Олега Друзя привезла карета скорой помощи. По словам адвоката, у него произошел инсульт.

Как писал OBOZ.UA, защита главного психиатра ВСУ утверждала, что его задержание якобы было незаконным в связи с тяжелым состоянием здоровья фигуранта.

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