«Гауляйтеру» оккупированной Херсонской области вынесли приговор за хищение украинского зерна: подробности дела. Фото

Херсонская облпрокуратура заочно приговорила к 15 годам лишения свободы гауляйтера временно оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо. Под его руководством оккупанты вывозили украинское зерно, выдавая его за российское.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины. По его словам, Сальдо оказывал давление на местный бизнес, способствовал захвату предприятий и помогал России присваивать украинские активы.

Что известно

По данным следствия, в октябре 2022 года Сальдо приказал подчиненным вывезти зерно из ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов". Тремя баржами на левобережье Херсонской области было незаконно переправлено около 3 тыс. тонн зерна стоимостью почти 15 млн грн.

Суд признал его виновным в издании приказа в нарушение законов и обычаев войны и назначил 15 лет лишения свободы ( ч. 1 ст. 438 УКУ). Приговор в отношении гауляйтера вынесен заочно.

Это не первый приговор для Сальдо, отмечают в Офисе Генпрокурора, поскольку его уже дважды признавали виновным. 8 ноября 2023 года его заочно приговорили к 15 годам за государственную измену, коллаборационизм и оправдание агрессии России против Украины. А в этом году 14 апреля ему назначили еще 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее по инициативе Сальдо на оккупированной части Херсонской области запланировали раздачу украинской земли российским оккупантам. Делать это будут под видом "социальных льгот", а в первых списках тех, кто получил "земельные сертификаты, – военнослужащие российского 215-го отдельного разведбатальона ГРУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Центре национального сопротивления заявляли, что в Херсонской области оккупанты при участии Сальдо продают аграриям ранее украденную у них сельхозтехнику. Тракторы и комбайны оккупанты отбирали и вывозили в РФ в первые два года большой войны. В России их ставили на баланс российских структур, а теперь под видом "инвестиций" перегоняют обратно в Херсонскую область, предлагая фермерам купить её во второй раз.

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