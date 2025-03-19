ДОТ заказал 74 тысячи бронежилетов для ВСУ у фирмы, занимающейся кейтерингом – СМИ

Информационное агентство "Стоп Коррупции" во главе с профильным журналистом Игорем Хмурым следит за ситуацией на рынке бронежилетов в Украине. В 2024 году государственное предприятие Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) под руководством Арсена Жумадилова заключило контракт на поставку 222 700 бронежилетов для украинских военных. Однако почти половина сделок была отменена на финальном этапе, и в начале 2025 года еще 144 тысячи комплектов оставались в ожидании.

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В то время компания "Крепость защиты" с минимальным уставным капиталом в 500 гривен и опытом только в кейтеринге заключила договор на поставку 74 000 бронежилетов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на СтопКор.

Редакция "СтопКора" решила подробнее изучить эту компанию и ее учредителей. ООО "Крепость защиты" было зарегистрировано в Киеве в сентябре 2020 года. Его основная деятельность - неспециализированная оптовая торговля, а низкий уставный капитал и большое количество КВЭДов могут указывать на возможную фиктивность бизнеса. Кроме того, эта компания имеет совместную регистрацию с другими 29 лицами, что также вызывает вопросы относительно реальной деятельности предприятия.

Основатель и директор "Крепости защиты" - Дмитрий Стеценко, также руководит другими компаниями, среди которых ООО "Веги Тренд Инвест", ООО "Вел Мит" и ООО "Инжкомпроект".

ООО "Веги Тренд Инвест" фигурирует в уголовном производстве относительно преступлений в сфере хозяйственной деятельности и других правонарушений. А ООО "Вел Мит" вместе с "Крепостью защиты" и ООО "Миликон Юа" фигурирует в антикоррупционном расследовании, которое касается закупки израильских бронежилетов через украинского посредника.

Также интересны имена бывших руководителей компании "Крепость защиты", среди которых Никита Музыра, Екатерина Сахарова и Антон Шумилин. Сахарова имела административные правонарушения, а Шумилин был обвиняемым по делу о подкупе. Никита Музыра, в частности, имеет связи с политической фигурой Андреем Кириченко.

Журналист-расследователь Игорь Хмурый отметил, что ситуация с тендерами на поставку бронежилетов через "Крепость защиты" выглядит сомнительно. Он подчеркнул, что компания, которая представляла израильскую фирму "MASADA ARMOUR SOY LTD", имела все признаки "прокладки", ведь документы не соответствовали требованиям. После скандала с этой компанией в январе 2025 года, ГОТ объявил новые тендеры, но снова появилась компания, связанная с "Крепостью защиты", - ООО "Миликон Юа". Она выиграла тендер на 217,5 миллионов гривен, подав документы, которые вызвали сомнения из-за их несоответствия.

Хмурый подчеркнул, что эти тендеры - это очередная попытка использовать "прокладки" вместо реальных поставщиков бронежилетов, и подтвердил, что рынок бронежилетов стал объектом финансовых манипуляций, где государственные средства не используются по назначению.