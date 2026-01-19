Добровольно заключил контракт с минобороны РФ: в Харькове бросили за решетку предателя, который воевал против Украины

В Харькове суд вынес приговор мужчине, который добровольно пошел воевать против Украины в составе российской армии. Он признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Это решение стало результатом работы прокуратуры и правоохранителей, которые доказали активное участие предателя в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 39-летний уроженец Макеевки Донецкой области в апреле 2025 года сознательно перешел на сторону государства-агрессора. Он заключил контракт с минобороны РФ в Санкт-Петербурге, стал командиром разведывательного отделения воинской части № 50333 и получил паспорт гражданина России.

В составе оккупационных подразделений мужчина выполнял боевые задачи на территории Луганской области, способствовал наступательным действиям российских войск и усиливал их позиции в захваченных населенных пунктах.

Летом 2025 года предателя вместе с подразделением перебросили на Купянское направление, где он непосредственно участвовал в штурмовых операциях, сопровождал разведывательные выходы и способствовал продвижению оккупантов к позициям Сил обороны Украины.

Во время боевых действий в городе Купянск он был взят в плен военнослужащими ВСУ.

Суд, учитывая масштаб его действий и добровольное служение врагу, вынес приговор 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

