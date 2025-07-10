Действовали в разных регионах: СБУ и Нацполиция задержали группу поджигателей, которые выполняли заказ РФ. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила и задержала шесть человек, которые по заданию российских спецслужб осуществляли поджоги и диверсии на территории Украины. Все фигуранты были завербованы ФСБ через Telegram-каналы, которые маскировались под предложения "легкого заработка".

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Злоумышленники действовали в разных областях Украины, выбирая в качестве целей машины военных, энергоинфраструктуру "Укрзализныци" и почтовые отделения. Каждый из них выполнял конкретную задачу, координируемую из России, сообщает пресс-служба СБУ.

В Киевской области киберспециалисты СБУ задержали 33-летнего переселенца из Луганской области, который поджег два автомобиля, принадлежавших украинским военным.

На Тернопольщине разоблачен 19-летний житель Чортковского района, который не только уничтожил релейный шкаф на железной дороге, но и готовил теракт против Сил обороны – его задержали на этапе подготовки самодельного взрывного устройства.

В Сумской области был задержан еще один 19-летний фигурант, который поджег два внедорожника ВСУ и планировал новое нападение.

На Закарпатье 22-летний житель Тячевщины поджег почтовое отделение и релейный шкаф "Укрзализныци".

В Одессе сотрудники СБУ разоблачили 13-летнюю девушку и ее мать, которые по указанию ФСБ подожгли железнодорожное оборудование и автомобиль для эвакуации украинских военных. Обе фигурантки знали, на кого работают, и выполняли задание сознательно.

Во время обысков правоохранители изъяли у всех участников группы средства для поджогов, взрывчатые компоненты, телефоны с переписками и другие доказательства сотрудничества с врагом.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетней фигурантки из Одессы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали 20-летнего киевлянина, который поджег дверь квартиры "предателя" по заданию куратора, который представился "работником СБУ". Парень переписывался в мессенджере якобы с девушкой, которая назначила свидание и попросила сбросить ей деньги на такси, а потом повелся на вымышленную легенду и совершил поджог.

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