Дали пожизненное: в Финляндии российского неонациста Яна Петровского осудили за военные преступления в Украине

Окружной суд Хельсинки приговорил к пожизненному заключению одного из бывших главарей группировки "Русич" Яна Петровского (Воислава Тордена) к пожизненному сроку по обвинению в совершении военных преступлений в Украине. Россиянин все отрицал, а его защита намерена обжаловать приговор.

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В общем российскому неонацисту инкриминировали пять преступлений, обвинение по одному из них суд отклонил. Об этом сообщает финское издание Yle.

Прокурор отмечал, что 38-летнего Воислава Тордена на момент войны в Донбассе звали Ян Петровский. А данные доказательства свидетельствуют о совершении им пяти уголовных действий на территории Луганской области 5 сентября 2014 года.

В суде было доказано, что россиянин, бесспорно, был членом добровольческой группировки или отряда под названием "Русич", который в тот день участвовал в вооруженном нападении на бойцов украинского батальона "Айдар" на востоке Украины.

В то же время суд отклонил обвинение в том, что Петровский, как замкомандира "Русича", помогал руководить действиями боевиков, которые в тот день в 2014-м организовали и осуществили засаду и поджог с использованием украинского флага. Сам россиянин отвергал обвинения и отрицал свою причастность ко всему.

Издание пишет, что из-за снятия обвинений иски о возмещении ущерба ближайшими родственниками солдат, раненых в перестрелке с боевиками, а также погибших украинских бойцов были отклонены. В то же время отмечается, что это первый случай, когда в суде в Финляндии были предъявлены обвинения по поводу подозреваемых в военных преступлениях во время войны в Украине.

Суд прошел в Хельсинки, поскольку Верховный суд страны решил, что запрос Украины об экстрадиции Тордена не может быть удовлетворен.

Напомним, что в августе 2023 года основатель диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Ян Петровский (позывной "Славян") попросил политическое убежище в Финляндии. Украина спрашивала экстрадицию злоумышленника, подозреваемого по уголовному делу, по которому ему грозило от восьми до 15 лет за создание террористической группы. Россиянину был запрещен въезд в Норвегию, где он жил много лет, и Финляндии, но тот смог обойти ограничения, взяв себе новое имя.

В декабре того же года пограничная служба Финляндии задержала российского военного преступника. Верховный суд страны запретил экстрадировать его в Украину.

Предполагалось, что Торден будет выдворен с территории Финляндии. Однако там решили провести расследование причастности российского неонациста к военным преступлениям в Украине. В свое время Ян Петровский откровенно хвастался тем, что убивал и пытал пленных украинских военных на Донбассе. Окружной суд Хельсинки взял россиянина под стражу, отправив в тюрьму Ванта.

Как сообщал OBOZ.UA, российская неонацистская оперативная группа "Русич" связана с частной военной компанией "Вагнер" и так называемой межрегиональной общественной организацией "союз добровольцев Донбасса". В 2022 году США вели против "Русича" санкции.

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