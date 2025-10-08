Более месяца жестоко издевались над женщиной: в Украине объявили подозрение военным преступникам из застенка 'Изоляция'

Украинские правоохранители идентифицировали и сообщили о подозрении двум террористам так называемой "ДНР", которые жестоко пытали и совершали сексуальное насилие над гражданской женщиной в печально известном застенке "Изоляция" в Донецке. Они более месяца жестоко издевались над ней, заставив таким образом признаться в том, чего она не делала.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Как установило следствие, двое террористов из оккупированного Донецка, которые служат России в так называемом "министерстве государственной безопасности ДНР", ворвались в квартиру домохозяйки, матери двух несовершеннолетних детей, с обыском. Перевернув все в доме, они незаконно лишили ее свободы и более месяца удерживали в застенках на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, известной как "Изоляция".

Там потерпевшая пережила жестокие пытки: ее били, имитировали удушение, насиловали и угрожали сдать ее детей в интернат, добиваясь признания в сотрудничестве с украинскими правоохранителями. После длительных издевательств она призналась в том, чего не делала.

Следователи Нацполиции установили обстоятельства преступления и лиц, причастных к издевательствам над женщиной.

Это два военных преступника – Денисенко Виктор Сергеевич (11.05.1994 г.р.), зарегистрированный в г. Макеевка Донецкой области, и Беликов Александр Эдуардович (29.09.1990 г.р.). Они занимают коллаборантские должности так называемых "начальника отдела борьбы с терроризмом" и "следователя" "МГБ ДНР".

Палачам сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, стали известны подробности гибели замученной в России журналистки Виктории Рощиной. Несмотря на то, что Рощина была в списках на обмен пленными, захватчики и не собирались обменивать журналистку, и незадолго до ее гибели этапировали вглубь территории страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!