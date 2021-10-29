Успешное предпринимательство в ЖК: как девелоперы способствуют развитию бизнеса

Востребованность коммерческой недвижимости в жилых комплексах и районах с каждым днем растет — сегодня это один из самых стабильных источников пассивного дохода. Владельцы заведений и магазинов все чаще отдают предпочтение помещениям на первых этажах ЖК. А застройщики — стремятся учесть все запросы предпринимателей, чтобы предоставить им лучшее решение.

Как девелоперы адаптируются под цели предпринимателей — рассказываем на примере жилого района Rybalsky.

Понятная целевая аудитория и трафик

Доля коммерческих помещений в ЖК стабильно растет. Для сравнения — раньше девелоперы выделяли под них 15% площади, тогда как сейчас этот показатель приближается к 40%. Застройщики стремятся создать полноценную инфраструктуру, предоставляя максимальное разнообразие услуг и развлечений в пешей доступности: кафе и рестораны, офисы, магазины, салоны красоты, галереи. А это помогает повысить конкурентность и средний чек недвижимости.

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Кроме того, каждый комплекс имеет свою ЦА с понятной покупательской способностью и исходя из этого можно понять, насколько релевантным будет то или иное предложение. Например, галереи, коворкинги и кофейни придутся по вкусу более молодой аудитории, а вот семейные рестораны и детские магазины станут идеальными дополнением ЖК, где костяк аудитории — семейные пары.

К тому же, данные о количестве жильцов позволяют оценить объем потенциальных клиентов, а это помогает более четко спрогнозировать доходность.

Все нюансы — учтены при проектировании

Некоторые девелоперы учитывают все потребности бизнеса еще на этапе проектирования. В Rybalsky, например, такие помещения оснащают всеми необходимыми коммуникациями, проводкой, вентиляционными каналами, которые соответствуют необходимым требованиям. В итоге арендатор получает готовое решение, при адаптации которого под свой бизнес не возникнет дополнительных хлопот.

Кроме того, одна из главных особенностей Rybalsky — расположение коммерческой недвижимости по внешнему периметру домов с собственным входом для каждого помещения. Такое решение позволяет бизнесу привлекать всех местных жителей и людей, работающих поблизости, не ограничиваясь резидентами.

Информация под рукой

Для удобства потенциальных арендаторов данные о коммерческих помещениях публикуют на сайтах жилых комплексов. Например, в Rybalsky создали интерактивную карту, на которой можно увидеть все доступные помещения и их основные характеристики: этаж, площадь, территориальное расположение и детальный план. За счет этого отпадает необходимость выезда на объект, что экономит время и ускоряет принятие решения.

Также предпринимателям удается сразу же взвесить все за и против, увидеть, какие магазины уже расположены поблизости и оценить приблизительный поток людей. В условиях динамичной работы возможность оперативно ознакомиться со всей доступной информацией значительно упрощает жизнь.

Индивидуальное сопровождение

Девелоперы сегодня не только заботятся о создании удобных коммерческих помещений, но и помогают выбрать наиболее оптимальное решение, предоставляя услугу брокериджа — экспертное оказание помощи тем, кто намерен купить или арендовать коммерческие помещения.

В Rybalsky индивидуально консультируют предпринимателей, находящихся в поиске помещения для аренды. Менеджеры по брокериджу также помогают владельцам коммерческих помещений при выборе арендаторов, доходность которых коррелирует с их ожиданиями о дальнейшем сотрудничестве.