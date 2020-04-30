Уравнение со многими неизвестными: ЖК 50 Avenue на Шулявке строят без разрешений

На Шулявке уничтожают сквер и памятник танкистам ради противозаконного строительства. Кто и что строит в нескольких сотнях метров от станции метро "Шулявская", насколько законно это строительство и стоит ли вкладываться в приобретение квартиры в скандальном ЖК 50 Avenue, анализировали эксперты НЕРУХОМІ.

С середины марта 2020 года стартовала реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции. Эту структуру упрекали чрезмерными полномочиями и монопольным положением в области градостроительства. Поэтому ее решили разделить на три отдельных государственных органа, чтобы убрать коррупционные риски.

Впрочем, временный "паралич" ДАБИ развязал руки застройщикам, к которым возникает немало вопросов. В частности, с утроенной активностью начались работы на будущем ЖК "50 Avenue" - загадочном строительстве с неразберихой вокруг застройщика и с многочисленными нарушениями.

Будущий ЖК 50 Avenue планируют строить прямо напротив знаменитого шулявского танка – памятника воинам-танкистам.

Строительство начали в непосредственной близости от памятника НЕРУХОМІ

В январе этого года стройплощадку оградили забором, уничтожив сквер и захватив часть площади.

Строительная площадка на проспекте Победы, 50-а с января обнесена забором, за которым ведутся работы. Частично захвачена площадь НЕРУХОМІ

Каким будет ЖК 50 Avenue

Парадоксально, но ответа на этот вопрос пока нет. В интернете можно найти несколько совершенно разных визуализаций будущего дома. На сайте skyscrapercity недавно появился эскиз здания на 24 этажа.

На сайте "Ukraine Israel Real Estate Marketing", по данным журналистов "Наши деньги", полным ходом продают квартиры в ЖК 50 Avenue, упоминается о 32 этажей.

На сайте Ukraine Israel Real Estate Marketing дом "подрос" до 32 этажей Скрин "Наші гроші"

А на сайте самого комплекса размещено визуализацию, на которой высотность сооружения превышает 50 этажей.

Скрин с сайта ЖК 50 Avenue

На том же сайте, кстати, размещено также короткое интервью с прорабом, записанное на стройплощадке, в котором он рассказывает о запланированном строительстве 6 этажей подземного паркинга. По его словам, строители углубятся на 26 метров и вобъют в землю более 400 свай. Насколько это безопасно, учитывая расположенное совсем рядом метро (от станции метрополитена "Шулявская" до стройплощадки – несколько сотен метров) – вопрос.

Интересный момент: сайт строительного объекта, возводимого в столице Украины – полностью на иврите. Там есть фото, видео и информация о намерениях застройки и ходе строительства. Однако разобраться в этой информации в полной мере сможет только человек, который хорошо знает иврит.

На сайте информация полностью на иврите Скрин с сайта ЖК 50 Avenue

Возникает вопрос: для кого же строится этот жилой комплекс? Особенно, учитывая то, что в Израиле, по многочисленным сообщениям на форумах инвесторов, ЖК 50 Avenue рекламируется и продается по полной. Те же инвесторы, которые попытались связаться с отделом продаж, жалуются, что им никто так и не перезвонил.

Загадочный застройщик

Еще одна проблема – с ответом на вопрос о том, кто же строит ЖК 50 Avenue. На информационном стенде, размещенном в соответствии с требованиями законодательства на строительном заборе, заказчиком строительства значится ООО "Шулявка", исполнителем – ООО "Винербуд".

НЕРУХОМІ

Согласно данным земельного кадастра о праве собственности и имущественых прав и реестра имущественных прав, ООО "Шулявка" является владельцем участка. И в 2018 году оно по договору суперфиция передало право застройки этого участка площадью 0,31 га обслуживающему кооперативу "ЭКСОН ПРЕМЬЕР ШУЛЯВСКАЯ"

На сайте объекта указано, что строит его Еxon Group. А на одном из видео о ходе строительства, расположенных на этом же сайте, встречается упоминание, что строительство осуществляется группой компаний Герц.

А в СМИ, которые писали о скандальном строительстве, в привязке к этому объекту фигурируют ряд фамилий известных людей и аффилированных с ними структур, которые хотят застроить участок. Неоднократно также сообщалось, что земельный участок якобы принадлежит экс-нардепу Оксане Билозир.

При этом, вызывает вопросы история перехода права собственности на участок на проспекте Победы, 50-а к ООО "Шулявка". Ее в свое время Киевсовет передал в аренду, а затем продал ООО "Ринко", однако впоследствии отменил свои решения. Несмотря на это в 2007 году "Ринко" передало 0,31 га в уставный фонд ООО "Шулявская". Впоследствии суды закрепили право собственности за ООО "Шулявка".

Строительство вне закона?

Как выяснила команда экспертов НЕРУХОМІ, строительство на проспекте Победы, 50-а ведется без разрешительных документов. Ни в ГАСИ, ни в Киевсовете не владеют информацией и не предоставляли разрешений на проведение работ по этому адресу.

В частности, по состоянию на 22 апреля, отсутствует в реестре разрешительных документов на сайте ГАСИ информация о выдаче разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ на проспекте Победы, 50-а. Об этом говорится в ответе ГАСИ на запрос НЕРУХОМІ. Тем не менее, участок огражден строительным забором, оснащен камерами по всему периметру.

НЕРУХОМІ

НЕРУХОМІ

НЕРУХОМІ

НЕРУХОМІ

На нем присутствует строительная техника, рабочий персонал и активно ведутся земельные работы, ход которых транслируется камерами на сайт объекта. То есть, есть основания говорить о самовольном строительстве, ответственность за которое предусмотрена статьей 376 ГК Украины.

НЕРУХОМІ

Нет также никакой информации о выдаче застройщику градостроительных условий и ограничений: в Киевском городском совете отметили, что к ним никто не обращался по поводу исходных данных на проектирование объекта строительства.

Более того, возведение на этом участке многоквартирного жилого дома полностью противоречит его целевому назначению: "строительство, эксплуатация и обслуживание торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания, благоустройством и озеленением сквера". То есть, никаких жилых многоэтажек – ни на 24, ни на 32, ни на 50 этажей – здесь просто не может быть. Ведь несоответствие строительства целевому назначению земельного участка является существенным нарушением действующего законодательства.

Поэтому инвесторы, которые будут вкладываться в такие объекты, серьезно рискуют.

Кроме того, как выяснили НЕРУХОМІ, на геопортале "Градостроительный кадастр Киева" территория, где строится ЖК 50 Avenue, отнесена к санитарно-защитной зоне. А значит, здесь категорически запрещено строительство жилых и других объектов, где постоянно будут находиться люди.

Хотя, учитывая, что проект строительства до сих пор никто не видел, уверенности в том, что здесь будет именно жилой комплекс, также нет.

Единственное, что хотя бы на первый взгляд похоже на соблюдение требований законодательства застройщиком ЖК 50 Avenue – это информационный стенд. Но это – только на первый взгляд. Согласно требованиям законодательства, этот стенд должен содержать достоверные сведения об основаниях выполнения работ. На стенде упоминается уведомление о начале выполнения подготовительных работ, но прочитать его номер невозможно: стенд поврежден именно в месте, где тот номер указан.

Стенд поврежден именно в месте, где должен быть указан номер уведомления о начале выполнения подготовительных работ НЕРУХОМІ

Такие вопиющие нарушения закона застройщиком, который начал строительство без разрешений, без утвержденного проекта, с нарушением целевого назначения земельного участка и игнорированием требований о предоставлении полной информации об объекте, может свидетельствовать о том, что он планирует впоследствии узаконить свой самострой. Похоже, застройщик решил: мы построим, а дальше разберемся, с кем договариваться во вновь отреформованих структурах ГАСИ. Тем более, что в новейшей истории Украины расходы на легализацию нелегальных строек едва не официально закладываются в смету.

Хотелось бы, чтобы эта практика наконец была прекращена.

Учитывая все упомянутые факторы, эксперты НЕРУХОМІ считают ЖК 50 Avenue рискованным для инвестирования объектом. Но если кто-то все же готов рискнуть - им рекомендуют прислушаться к нескольким важным советам, ознакомиться с которыми можно на ресурсе.

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