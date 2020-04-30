Рівняння з багатьма невідомими: ЖК 50 Avenue на Шулявці будують без дозволів

На Шулявці знищують сквер та пам’ятник танкістам заради протизаконного будівництва. Хто і що будує у кількох сотнях метрів від станції метро "Шулявська", наскільки законне це будівництво і чи варто вкладатися у придбання квартири у скандальному ЖК 50 Avenue, аналізували експерти НЕРУХОМІ.

З середини березня 2020 року стартувала реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції. Цій структурі дорікали надмірними повноваженнями та монопольним становищем у галузі містобудування. Тому її вирішили розділити на три окремих державних органи, аби прибрати корупційні ризики.

Втім, тимчасовий "параліч" ДАБІ розв’язав руки забудовникам, до яких виникає чимало питань. Зокрема, з потроєною активністю почалися роботи на майбутньому ЖК "50 Avenue" - загадковому будівництві із плутаниною навколо забудовника і з численними порушеннями.

Майбутній ЖК 50 Avenue планують будувати прямо навпроти знаменитого шулявського танку – пам’ятника воїнам-танкістам.

Будівництво розпочате у безпосередній близькості до пам’ятника НЕРУХОМІ

У січні цього року будмайданчик огородили парканом, знищивши сквер і захопивши частину площі.

Будівельний майданчик на проспекті Перемоги, 50-а з січня обнесено парканом, за яким ведуться роботи. Частково захоплено площу НЕРУХОМІ

Яким буде ЖК 50 Avenue

Парадоксально, але відповіді на це питання досі немає. В інтернеті можна відшукати декілька абсолютно різних візуалізацій майбутнього будинку. На сайті skyscrapercity не так давно з’явився ескіз будівлі на 24 поверхи.

На сайті "Ukraine Israel Real Estate Marketing", за даними журналістів "Наші гроші", повним ходом продають квартири у ЖК 50 Avenue, згадується про 32 поверхів.

На сайті Ukraine Israel Real Estate Marketing будинок "підріс" до 32 поверхів Скрін "Наші гроші"

А на сайті самого комплексу розміщено візуалізацію, на якій висотність споруди перевищує 50 поверхів.

Скрін з сайту ЖК 50 Avenue

На тому ж сайті, до речі, розміщене також коротке інтерв’ю з прорабом, записане на будмайданчику, в якому він розповідає про заплановане будівництво 6 поверхів підземного паркінгу. За його словами, будівельники заглибляться на 26 метрів і увіб’ють у землю понад 400 сваїв. Наскільки це безпечно, зважаючи на розташоване зовсім поруч метро (від станції метрополітену "Шулявська" до будмайданчика – усього кількасот метрів) – питання.

Цікавий момент: сайт будівельного об’єкту, що зводиться в столиці України – повністю на івриті. Там є фото, відео та інформація про наміри забудови та хід будівництва. Однак розібратися у зазначеній інформації повною мірою зможе тільки людина, яка добре знає іврит.

На сайті інформація повністю на івриті Скрін з сайту ЖК 50 Avenue

Виникає питання: для кого ж будується цей житловий комплекс? Особливо, зважаючи на те, що у Ізраїлі, за численними повідомленнями на форумах інвесторів, ЖК 50 Avenue рекламується і продається на повну. Ті ж інвестори, які спробували зв’язатися з відділом продажів, скаржаться на те, що їм ніхто так і не передзвонив.

Загадковий забудовник

Ще одна проблема – з відповіддю на питання щодо того, хто ж будує ЖК 50 Avenue. На інформаційному стенді, розміщеному згідно вимог законодавства на будівельному паркані, замовником будівництва значиться ТОВ "Шулявка", виконавцем – ТОВ "Вінербуд".

НЕРУХОМІ

Згідно даних земельного кадастру про право власності та речові права і реєстру речових прав, ТОВ "Шулявка" є власником ділянки. І у 2018 році воно договором суперфіцію передало право забудови цієї ділянки площею 0,31 га Обслуговуючому кооперативу "ЕКСОН ПРЕМ`ЄР ШУЛЯВСЬКА"

На сайті об’єкту вказано, що будує його Еxon Group. А на одному з відео про хід будівництва, розміщених на цьому ж таки сайті, зустрічається згадка, що будівництво здійснюється групою компаній Герц.

А у ЗМІ, які неодноразово писали про скандальне будівництво, у прив’язці до цього об’єкту фігурують ряд прізвищ відомих осіб та афільованих з ними структур, які хочуть забудувати ділянку. Неодноразово також повідомлялося, що земельна ділянка начебто належить екснардепу Оксані Білозір.

При цьому, викликає питання історія переходу права власності на ділянку на проспекті Перемоги, 50-а до ТОВ "Шулявка". Її свого часу Київрада передала в аренду, а потім продала ТОВ "Рінко", однак згодом скасувала свої рішення. Попри це у 2007 році "Рінко" передало 0,31 га у статутний фонд ТОВ "Шулявська". Згодом суди закріпили право власності за ТОВ "Шулявка".

Будівництво поза законом?

Як з’ясувала команда експертів НЕРУХОМІ, будівництво на проспекті Перемоги, 50-а ведеться без дозвільних документів. Ні в ДАБІ, ні у Київраді не володіють інформацією і не надавали дозволів на проведення робіт за цією адресою.

Зокрема, станом на 22 квітня відсутня у реєстрі дозвільних документів на сайті ДАБІ інформація щодо видачі дозвільних документів на виконання підготовчих і будівельних робіт на проспекті Перемоги, 50-а. Про це йдеться у відповіді ДАБІ на запит НЕРУХОМИХ. Тим не менше, ділянка огороджена будівельним парканом, оснащена камерами по всьому периметру.

НЕРУХОМІ

НЕРУХОМІ

НЕРУХОМІ

НЕРУХОМІ

На ній присутня будівельна техніка, робочий персонал та активно ведуться земельні роботи, хід яких транслюється камерами на сайт об’єкту. Тобто, є підстави говорити про самочинне будівництво, відповідальність за яке передбачена статтею 376 ЦК України.

НЕРУХОМІ

Немає також жодної інформації про видачу забудовнику містобудівних умов та обмежень: у Київській міській раді зазначили, що до них ніхто не звертався за вихідними даними на проектування об’єкту будівництва.

Більше того, зведення на цій ділянці багатоквартирного житлового будинку повністю суперечить її цільовому призначенню: "будівництво, експлуатація та обслуговування торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та благоустроєм і озелененням скверу". Тобто, ніяких житлових багатоповерхівок – ні на 24, ні на 32, ні на 50 поверхів – тут просто не може бути. Адже невідповідність будівництва цільовому призначенню земельної ділянки є суттєвим порушенням чинного законодавства.

Тому інвестори, які вкладатимуться в такі об’єкти, серйозно ризикують.

Крім того, як з’ясували НЕРУХОМІ, на геопорталі "Містобудівний кадастр Києва" територія, де будується ЖК 50 Avenue віднесена до санітарно-захисної зони. А значить, тут категорично заборонене будівництво житлових та інших об’єктів, де постійно перебуватимуть люди.

Хоча, зважаючи на те, що проекту будівництва досі ніхто не бачив, впевненості у тому, що тут буде саме житловий комплекс, також немає.

Єдине, що хоча би на перший погляд схоже на дотримання вимог законодавства забудовником ЖК 50 Avenue – це інформаційний стенд. Але це – лише на перший погляд. Згідно вимог законодавства, цей стенд має містити достовірні відомості щодо підстав виконання робіт. На стенді згадується повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, але прочитати його номер неможливо: стенд пошкоджено саме у місці, де той номер зазначений.

Стенд пошкоджено саме у місці, де мав би бути вказаний номер повідомлення про початок виконання підготовчих робіт НЕРУХОМІ

Такі кричущі порушення закону забудовником, який розпочав будівництво без жодних дозволів, без затвердженого проекту, з порушенням цільового призначення земельної ділянки і ігноруванням вимог щодо надання повної інформації про об’єкт, може свідчити про те, що він планує згодом узаконити свій самобуд. Схоже, забудовник вирішив: ми побудуємо, а далі розберемося, з ким домовлятися у новостворених відреформованих структурах ДАБІ. Тим більше, що у новітній історії України витрати на легалізацію нелегальних будівництв ледь не офіційно закладаються у кошторис.

Хотілося б, аби ця практика нарешті була зупинена.

Зважаючи на всі згадані фактори, експерти НЕРУХОМІ вважають ЖК 50 Avenue ризикованим для інвестування. Але якщо попри це хтось готовий ризикнути, експерти НЕРУХОМІ приготували кілька важливих порад, ознайомитися з якими можна на ресурсі.

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