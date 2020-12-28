Если государство не справляется с какой-либо функцией, её необходимо передавать в частные руки. Сейчас самой острой проблемой для строительной отрасли является коррупция в ГАСИ.

Ликвидация коррупции и упрощение разрешительных процедур приведет к росту объемов строительства, повышению качества проектов и привлекательности нашей страны для инвестиций.

На самом деле на этом пути сделано уже немало. Украине, к примеру, удалось подняться со 186 до 20 места в последнем рейтинге Doing Business по получению разрешений на строительство. Когда-то это было 32 процедуры, а сейчас – до пяти. Раньше было 296 дней, а сейчас – до 65 дней. По мировым меркам мы сделали революционный прорыв. Для многих видов работ вообще отменена необходимость получать разрешение - утепление фасадов, обустройство пандусов, перепланировка без вмешательств в несущие стены и др. Это касается также небольших объектов и частных домов, старт работ и введение в эксплуатацию которых осуществляется по декларативному принципу.

Отличные результаты показала демонополизация некоторых процессов. Долгое время лидером по коррупции были процедура госрегистрации, БТИ и госэкспертиза. Простое решение – дать возможность предоставлять такие услуги третьим лицам – полностью убрала коррупцию в этих направлениях. Правда, для той же экспертизы остро стал вопрос контроля качества, который должно обеспечивать государство. Пока он не до конца отлажен, однако убрана коррупционная составляющая. Больным местом осталась система государственного архитектурно-строительного контроля, которая абсолютно не решает своих задач, т.е. не обеспечивает контроль, зато стала синонимом коррупции.

Кампании борьбы с коррупцией в ГАСИ начинались неоднократно, чиновников разного уровня ловили на взятках, увольняли, однако, как у мифической гидры, на месте отрубленной головы вырастали новые. Попытки "починить", "очистить" систему показывали нулевой результат.

В сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский анонсировал полную перезагрузку ГАСИ. 13 марта 2020 был оглашен старт реформы ГАСИ, вместо одной структуры создали ещё три новые, разделив функции контроля/надзора и оказываемых админуслуг (разрешения/сертификаты).

Обещали завершить реформу за полгода. Увы, вместо этого рынок получил затяжной "переходной период без правил", что привел к практически полному коллапсу ГАСИ. Получить разрешение на старт строительства или ввод в эксплуатацию в этом году было крайне сложно. Пакеты документов, по словам участников рынка, просто "подвисали". И при этом участились жалобы на вымогательство взяток, причем ставки выросли с 5 долларов за кв.м до 15 долларов, а местами и выше!

Этим летом к поиску вариантов разрешения ситуации подключился Офис простых решений и результатов. Команда Михеила Саакашвили предложила свою концепцию реформирования, она была представлена Президенту и поддержана им. Концепцию в течение нескольких месяцев обсуждали, на заседании Рабочей группы по реформированию ГАСИ. Конфедерация строителей Украины как представитель рынка активно участвовала в ее работе. Осенью (15 сентября) начала свою работу Временная следственная комиссия по вопросам расследования фактов коррупции в органах ГАСИ. 29 сентября Национальный совет реформ при Президенте принял за основу идеи по развитию системы архбудконтроля. Полтора месяца Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов стал ответственным за осуществление реформы и Конфедерация строителей Украины активно подключилась к работе над ней. Буквально на днях Алексей Чернышов презентовал на заседании Кабмина её первую часть - на переходной период.

В основе самой реформы та же идея, которая показала успешность реформы регистрационной системы и экспертиз. А именно – передача части полномочий третьим лицам. Если говорить простыми словами: за контроль безопасности и качества объектов государственной важности будет отвечать Госинспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ), частные дома будут оформлять разрешительные документы, как и сейчас, по упрощенной процедуре (самостоятельно или с помощью нотариусов), а бизнес-проекты (крупные жилые комплексы, торговые и офисные центры и др) оформлять аккредитованные частные органы. Если такая компания контролирует проект с самого начала его реализации, на каждом из этапов строительства до ввода в эксплуатацию, то сама процедура ввода станет почти автоматической. Будет этот аккредитованный орган физлицом или юрлицом – сейчас идет дискуссия.

Где влияние государства, не снимает ли оно с себя ответственность за то, что происходит на рынке? Напротив, ответственность государства и органов местной власти повышается. Ведь модель с привлечением третьих лиц может работать лишь при условии "выполнения домашнего задания". А именно: от городов требуются современная граддокументация, градостроительные и земельные кадастры, генпланы, оцифрованные ГУО для каждого из участков. От государства – современные строительные нормы, правила и стандарты; тщательно выверенные полномочия, которые предоставляются будущим аккредитованным органам; эффективное ведение реестров экспертов и аккредитованных органов, постоянный надзор за их деятельностью и неотвратимое наказание за нарушение.

Причем вопрос наказания, вплоть до уголовного – один из ключевых для реформы. Для всех участников строительного проекта он должен быть таким, чтобы гораздо выгоднее было не нарушать, чем платить штраф или расплачиваться годами жизни в исправительном заведении.

Всё это моменты, которые можно и нужно обсуждать. Самое острое: чёткие критерии к третьим лицам и срок переходного периода данной реформы.

Важно, что именно передача полномочий третьим лицам – самое лучшее лекарство от коррупции. Благодаря этому коррупция будет приведена к нулю, в разы быстрее будет начинаться строительство, а готовое - вводится в эксплуатацию. Именно тогда увеличится доверие потребителя к строительной отрасли, улучшится в целом комфорт для граждан и инвестиционный климат в стране.