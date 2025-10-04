Выглядит как в сказке: туристам подкинули вариант для осеннего отпуска

Осень вовсе не обязательно означает пасмурные дни и холодные вечера. Если в Украине или других странах Европы уже чувствуется осенняя прохлада, всегда можно найти более теплые уголки для путешествий.

И совсем не нужно лететь на другой конец света – достаточно выбрать одну из европейских "скрытых жемчужин", где солнце греет даже в октябре. Детали рассказало издание Express.

Город Лукка в Италии туристические гиды называют "сказочным городом Тосканы". И действительно, фотографии этого уголка напоминают иллюстрации из старинной книги: средневековые улочки, крепостные стены, уютные площади и атмосферные кафе создают неповторимое настроение.

Лукка расположена в самом сердце Тосканы, но в отличие от Рима или Флоренции здесь значительно меньше туристов. Этот город сохранил свою аутентичность, соединив историческое наследие с современным ритмом жизни. Главная изюминка – ренессансные стены, которые до сих пор окружают старый город.

Впечатляет кафедральный собор Сан-Мартино с величественным фасадом и внутренней сценой "Распятие". Еще одна архитектурная достопримечательность – башня Гуиниджи, на вершине которой растет небольшой сад. Поднявшись на высоту 45 метров, можно увидеть не только средневековый центр, но и очертания древнего римского амфитеатра.

В октябре погода остается на удивление комфортной: средние дневные температуры достигают +21°C. Это позволяет долго гулять по городу, наслаждаться атмосферой и открывать новые маршруты.

Путешествие в Лукку не обойдется без знакомства с местной кухней. Здесь стоит попробовать нетипичные для туриста блюда: сладкий пирог со шпинатом и мангольдом, равиоли из муки из каштанов или традиционный десерт буцеллато – сладкий хлеб с изюмом и анисом, известный еще со времен Римской империи.

Любителям вина понравится дегустация местных сортов: насыщенного красного Montecarlo di Lucca или легкого белого Colline Lucchesi. Лукка – это место для тех, кто стремится убежать от толпы и спешки больших городов.

