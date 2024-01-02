В поисках солнца: топ-5 направлений, куда можно отправиться зимой

Для большинства людей зима и снег необходимы для праздничного настроения в канун Рождества и Нового года. Но только приходит январь, резко хочется весны, а лучше сразу лета. Вьюги, белые снежные одеяла, серые облака и порывистые ветры быстро надоедают. Такие погодные условия мало кому доставляют радость.

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Если вы уже устали от пасмурных и холодных дней, следует подзарядиться яркими эмоциями. Ведь, как ни крути, тепло к нам придет еще не скоро. Так что куда отправиться – читайте дальше.

Кабо-Верде

Самая безопасная страна Африки, где тесно переплелись между собой африканский и европейский колориты. Республика располагается в Атлантическом океане и имеет второе название, которое более известно среди туристов – Острова Зеленого Мыса. Сюда едут, чтобы убежать подальше от цивилизации, полностью перезагрузить мозг и набраться сил для следующего путешествия.

Первое, что необходимо сделать – насладиться пляжным отдыхом и вдоволь позагорать. Зимой температура воздуха здесь не опускается ниже 25 градусов тепла. Так что стать шоколадного оттенка легче простого. Когда будете на побережье, обязательно обратите внимание на живописные виды. Особенно на мощные желтые скалы, нежно окутывающие голубовато-синие воды.

Кстати, государству принадлежит 10 больших и 8 маленьких островов. Поэтому рекомендуем не только нежиться на песочке, но и оценить местные достопримечательности. Конечно, стоит посетить столицу страны – Праю. Это не только центр всей республики, но сердце фестивалей Африки. Рекомендуем прогуляться по площади Алехандро де Альбукерке, имеющей множество домиков в колониальном стиле. Далее поезжайте в Этнографический музей и Старый град, где возвышается крепость святого Филиппа – первое европейское строение на архипелаге.

Валетта, Мальта

Зимой этот край может похвастаться теплом и солнцем. В среднем столбики термометра стабильно показывают 20 градусов выше нуля. Конечно, бывают дни, когда поднимается ветер и ливень портит все веселье, но даже при таких условиях здесь есть чем заняться.

Когда погода капризничает, отправляйтесь на экскурсии. Тем более, вам обязательно нужно увидеть местные шедевры архитектуры.

Помните рыцарей Мальты, о которых нам рассказывали на уроках всемирной истории? Так вот здесь находится собор Святого Иоанна, который построили уже известные нам защитники. В то время святыня была оплотом веры и надежды для католиков из всей Европы. В здании размещается множество старинных икон, мраморных надгробий и выдающихся полотен. Даже больше, здесь стены позолочены. Поэтому посетить постройку просто необходимо.

Мадейра, Португалия

Еще один город, где относительно тепло и комфортно. На загар не следует рассчитывать, ведь средняя температура воздуха в этой местности колеблется от 15 до 17 градусов выше нуля. Но согласитесь, такие условия гораздо приятнее наших холодов. Поэтому солнцезащитный крем вам точно не пригодится, а вот солнечные очки стоит прихватить с собой.

Что хочется сказать: это остров, который располагается не очень близко к территории страны – в 900 километрах от континента. Так что добираться сюда нужно с пересадками. Перед тем, как отправиться на Мадейру, рекомендуем на несколько дней остановиться в Лиссабоне. Здесь климат, между прочим, такой же.

Что посмотреть на самом острове? Начните знакомство с крепости Sao Tiago, которая когда-то защищала местных жителей от пиратских налетов. Форпост был построен еще в 1614 году, но хорошо сохранился до наших дней. Сейчас в стенах замка можно не только полюбоваться старинными обелисками, но и вкусно пообедать в ресторанчике и даже зайти в музей современного искусства.

Далее отправляйтесь в пригород, в Монте. Оно находится на высоком холме, поэтому целесообразно воспользоваться постоянно курсирующим фуникулером. Кстати, хоть здесь никогда не выпадает снег, но традиционной забавой для местных жителей является катание на плетеных санях с горы. Обязательно попробуйте, вам понравится.

Сиракуза, Сицилия, Италия

Еще один курорт, который следует посетить зимой. В это время года столбики термометра не опускаются ниже 16 градусов. Поэтому здесь вы точно забудете о наших украинских морозах. Позагорать вряд ли получится, а вот просто насладиться теплой погодой и местными пейзажами – стопроцентно.

Прежде всего советуем поехать к археологической достопримечательности – Греческому театру. Ранее он поднимался высоко к небу и вмещал до 16 000 человек. Здесь играли самые разные пьесы и спектакли. От здания остались одни руины, но увидеть эту жемчужину обязательно нужно каждому туристу.

Далее следуйте к центральной площади Дуомо. Здесь уцелели незначительные фрагменты античных застроек: стена и кафедральный собор. Недалеко от этой локации, если идти на север, размещается Дворец сената. Здание не новое. Его построили по приказу Хуана Вермексио в 1629 году. Конечно, не упускайте из виду региональный музей археологии Паоло Орси, микву византийской эпохи, церковь Санта-Лючия-аль-Сеполькро и катакомбы Святого Иоанна.

Малага, Испания

Еще одно прекрасное место, куда стоит заглянуть во время зимнего отпуска. Обычно в этот период здесь царит комфортная погода. Температура воздуха прогревается до 16-20 градусов выше нуля. Не жара, но после наших холодов кажется очень и очень тепло.

В первую очередь сходите к замку Гибральфаро – роскошное сооружение, датируемое XIV веком. Далее поднимитесь на террасу Парадора. Именно отсюда прекрасно видна панорама города. Загляните в Собор Воплощения – важнейшее культовое сооружение, возведенное на местности, где когда-то располагалась самая большая в стране мечеть. Святыню строили довольно долго, поэтому невозможно четко отнести ее к какому-либо архитектурному стилю.

Также посетите оборонные форпосты Алькабасу и Хибральфаро. И не забудьте о Римском амфитеатре, он прекрасно сохранился до наших дней.

Убежать от зимы можно. Мы поделились с вами лишь некоторыми направлениями, куда следует отправиться в этот период. Так что покупайте билеты, собирайте чемоданы и поезжайте за порцией витамина D.

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