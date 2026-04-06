В Италии можно купить дом в горах за 1 евро: какие условия

В Лигурии к программе домов за 1 евро присоединились сразу два горных села – Пиньоне и Триора, где заброшенное жилье продают символически дешево. Итальянская программа привлекает внимание тех, кто мечтает о недвижимости в живописном месте и не боится ремонта и бюрократических условий.

Видео дня

Инициатива работает как модель спасения заброшенных поселений. Символическая цена обычно означает, что новый владелец должен взять на себя обязательства отремонтировать дом. Детали рассказало издание Esquire.

Пиньоне расположено всего в нескольких километрах от Чинкве-Терре. Это узкая зеленая долина с полями, каштановыми рощами и старыми каменными домами.

Исторический центр здесь небольшой – всего несколько улочек вокруг площади, но средневековая структура поселения сохранилась почти без изменений. Вокруг села есть старые водяные мельницы, построенные вдоль потоков в долине Вара. Именно в этих частях общины сосредоточено немало домов, которые хотят вернуть к жизни. Это преимущественно сельские каменные дома, которые когда-то открывали только на время сбора урожая или которые стоят заброшенными еще с 1970-х годов.

Здесь рассчитывают на людей, которые готовы восстановить жилье и жить в деревне значительную часть года. В Пиньоне восстановление дома означает еще и восстановление целого ландшафта – с водой, древесиной, землей и медленным укладом.

Триора – одна из самых известных и самых атмосферных деревень Италии, которую часто называют деревней ведьм. Она стоит высоко в горах долины Арджентина и производит сильное впечатление уже самим видом: темный камень, готические арки, крытые проходы, узкие улицы и высокие старые дома.

Это настоящее горное поселение с густыми лесами. Его главная особенность – историческая память. Именно здесь в конце XVI века состоялись одни из самых жестких процессов над "ведьмами" в северной Италии. Женщин обвиняли в колдовстве на фоне голода, страха и суеверий, а эта история впоследствии стала важной частью локальной идентичности.

Сегодня Триора не отмежевывается от этого прошлого, а работает с ним через музеи, архивы и тематические маршруты. Именно поэтому программа домов за 1 евро дает шанс поселиться в месте, где историческая память является частью современной жизни. Речь идет об очень старых домах – часто маленькие, с толстыми стенами, резкими перепадами уровней.

Главный смысл программы в том, чтобы найти собственника, готового взять на себя ремонт и реальное использование объекта. В таких проектах ключевым условием обычно является обязанность отреставрировать дом в определенный срок и привести его в пригодное состояние.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Швейцария может заплатить более 27 тысяч евро за переезд в маленький горный городок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.