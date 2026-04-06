В Италии можно купить дом в горах за 1 евро: какие условия
В Лигурии к программе домов за 1 евро присоединились сразу два горных села – Пиньоне и Триора, где заброшенное жилье продают символически дешево. Итальянская программа привлекает внимание тех, кто мечтает о недвижимости в живописном месте и не боится ремонта и бюрократических условий.
Инициатива работает как модель спасения заброшенных поселений. Символическая цена обычно означает, что новый владелец должен взять на себя обязательства отремонтировать дом. Детали рассказало издание Esquire.
Пиньоне расположено всего в нескольких километрах от Чинкве-Терре. Это узкая зеленая долина с полями, каштановыми рощами и старыми каменными домами.
Исторический центр здесь небольшой – всего несколько улочек вокруг площади, но средневековая структура поселения сохранилась почти без изменений. Вокруг села есть старые водяные мельницы, построенные вдоль потоков в долине Вара. Именно в этих частях общины сосредоточено немало домов, которые хотят вернуть к жизни. Это преимущественно сельские каменные дома, которые когда-то открывали только на время сбора урожая или которые стоят заброшенными еще с 1970-х годов.
Здесь рассчитывают на людей, которые готовы восстановить жилье и жить в деревне значительную часть года. В Пиньоне восстановление дома означает еще и восстановление целого ландшафта – с водой, древесиной, землей и медленным укладом.
Триора – одна из самых известных и самых атмосферных деревень Италии, которую часто называют деревней ведьм. Она стоит высоко в горах долины Арджентина и производит сильное впечатление уже самим видом: темный камень, готические арки, крытые проходы, узкие улицы и высокие старые дома.
Это настоящее горное поселение с густыми лесами. Его главная особенность – историческая память. Именно здесь в конце XVI века состоялись одни из самых жестких процессов над "ведьмами" в северной Италии. Женщин обвиняли в колдовстве на фоне голода, страха и суеверий, а эта история впоследствии стала важной частью локальной идентичности.
Сегодня Триора не отмежевывается от этого прошлого, а работает с ним через музеи, архивы и тематические маршруты. Именно поэтому программа домов за 1 евро дает шанс поселиться в месте, где историческая память является частью современной жизни. Речь идет об очень старых домах – часто маленькие, с толстыми стенами, резкими перепадами уровней.
Главный смысл программы в том, чтобы найти собственника, готового взять на себя ремонт и реальное использование объекта. В таких проектах ключевым условием обычно является обязанность отреставрировать дом в определенный срок и привести его в пригодное состояние.
