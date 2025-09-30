Удивительные музеи скансен Украины. Выбери интересную прогулку на свежем воздухе

Ищете интересное и атмосферное место для прогулки семьей, парой или в одиночку? Украинские музеи под открытым небом создадут прекрасную атмосферу ваших осенних выходных. Такие локации дарят вдохновенное настроение, много колоритных мест для фотосессии, ощущение национальной идентичности и знания, которые остаются навсегда.

"Пирогово" в Киеве

Уникальная территория музея демонстрирует более 300 памятников, в виде украинских хат и застроек, в стилистике с XVI по XX века. Вы можете увидеть колодцы, амбары, лавки, церкви и другие экспонаты в оригинальном размере.

Впечатляющим и древнейшим экспонатом в музее есть дом, который "отпраздновал" свое 440-летие. Он был перевезен из Волынской области и отреставрирован. В домах можно рассмотреть быт, принадлежности и антуражи, присущие тому или иному веку. Вы окунетесь в украинский колорит с головой и почувствуете единство с древними предками.

Интересно посещать музей в период православных праздников, на территории часто происходят "народные гуляния", которые воспроизводят традиции, суеверия и добавляют атмосферности. Песни, танцы и мастер-классы по различным древним ремеслам станут частью ваших впечатлений и новых навыков. Если вы впервые посещаете музей "Пирогово", стоит взять экскурсовода, чтобы услышать много интересного и, еще больше узнать об украинской культуре. Локация давно стала визитной карточкой Украины и радушно приветствует гостей со всего мира.

"Шевченковский гай" во Львове

Официальное название — музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, однако, второе название прижилось больше, ведь скансен находится на территории известного парка во Львове "Шевченковский гай". Основанный 54 года назад, музей сегодня имеет 120 памятников архитектуры и более 20 тыс. артефактов, в виде предметов быта и культуры.

Изюминкой скансена являются церкви и тематические домики, где можно приобрести различную продукцию. Например, в доме пчеловода можно купить баночки с натуральным медом, в доме ткача реализуются тканые крафтовые изделия, в лавке пекаря всегда свежие булочки и хлеб.

Обязательной локацией для туристов на территории музея стала "Казацкая слобода". Здесь можно попасть на настоящее шоу казацких тренировок и битв, а также попробовать вкусные блюда украинской кухни. На территории есть также небольшой контактный зоопарк, который дарит искреннюю радость детям и взрослым.

Музей железнодорожного транспорта в Киеве

Место, где под открытым небом можно увидеть старинные поезда, паровозы, разнообразные вагончики, ремонтные тягачи и другие виды железнодорожного транспорта, находится на 14 пути Центрального железнодорожного вокзала столицы. Рассмотреть экспонаты можно, не только снаружи, но и изнутри. Дети обожают нажимать на различные кнопки и двигать рычаги. Если в вашей семье есть любители крупной техники, они будут в восторге от такой экскурсии.

"Старое село" — Верховина

Путешествие в Карпаты осенью и так станет запоминающимся событием, но добавив прогулку в этот скансен вы сможете окунуться в колоритную жизнь Верховины и культурные традиции гуцулов, бойков, лемков, венгров, румын, немцев, евреев, чехов и словаков.

От сельской школы до старинной водяной мельницы, которая до сих пор способна смолоть муку — вам может показаться на часок, что вы вернулись на несколько веков назад.

Культура и традиции Западной страны отличаются с центральными регионами, поэтому, даже перед этим побывав в "Пирогов", вы узнаете много нового и откроете для себя совсем другие черты присущие украинцам, расширите свой словарный запас и сможете насладиться живописными пейзажами.

Делайте свою осень красивой и вдохновенной, вместе с музеями под открытым небом в Украине.

