Туристка, посетившая 7 континентов, посоветовала наиболее увлекательные места на каждом из них

Американка Алекс Шни побывала на всех 7 континентах мира. Вырастая в маленьком городке она всегда мечтала о путешествиях.

Однако, повзрослев, путешественнице удалось найти гибкую работу и единомышленника в виде любимого человека. Шни рассказала Business Insider о местах, которые поразили ее больше всего.

Африка: пустыня Сахара

"Мне настолько нравится пустыня Сахара, что я посетила ее дважды", – говорит Алекс. Путешественница отметила, что никогда не забудет ночное небо и Млечный Путь, видневшийся среди облаков: каждая звезда казалась настолько близкой, словно ее можно коснуться.

Бесконечные дюны и постоянно меняющийся ландшафт означают, что вы каждый раз будете чувствовать что-то новое, и каждый пейзаж отличается от того, какой был до этого.

Антарктида: Антарктический полуостров

Каякинг среди голубых айсбергов и пингвинов на Антарктическом полуострове предлагает впечатления, которые просто невозможно повторить нигде больше. Дикую природу и пейзажи Антарктиды Шни описывает, как будто они из другого мира.

"Именно тогда, когда я подумала, что континент не может быть красивее, мы завернули за угол на нашем корабле, чтобы найти новый, казалось бы, девственный уголок с ледниками и спящими тюленями", – вспоминает она.

Азия: Гималаи

Есть что-то особенное в том, чтобы побывать на вершине мира. "Когда мы с мужем поднялись в лагерь Эвереста, где альпинисты начинают восхождение, нас встретили невероятно высокие вершины и потрясающие виды", – говорит Алекс.

Однако она отмечает, что это не только физический вызов, но и эмоциональный. Горы невероятно большие, и именно тогда, когда вы думаете, что увидели красивый пейзаж, над вами вырисовывается еще одна невероятно большая вершина.

Австралия: Улуру

По сравнению с крупными городами Австралии мало кто добирается до австралийской "глубинки". Шни считает, что это самая лучшая часть континента. "Мы совершили путешествие вокруг Улуру на велосипеде, что стало прекрасным способом осознать масштаб и важность этого места, которое является священным для аборигенов", – рассказала туристка.

Самая незабываемая часть путешествия? Закат солнца, который окрашивает знаменитую скалу розовыми и фиолетовыми оттенками.

Европа: Флоренция, Италия

Алекс год проживала в регионе Флоренции в Италии, однако признается, что не успела исследовать все жемчужины города. "Я часто заходила в случайные церкви, чтобы найти работы Боттичелли или Донателло, и целыми днями бродила по улицам в поисках идеального мороженого", – делится Шни.

Путешественница вспоминает, как увидела закат с площади Микеланджело, которая предлагает вид на панораму города. С этого ракурса Флоренция выглядит как произведение искусства: цвета сумерек разливались по зданиям.

Северная Америка: Врангель-Сент-Аляска

Одним из парков на Аляске, который удивил Алекс, был Врангель-Сент-Аляска, Национальный парк Элиас. Во время своего путешествия она увидела 26 национальных парков и выделила этот как обязательный для посещения.

"Я была в восторге от высоких гор, бегущих по тундре стад кариба и безграничных возможностей для фото", – отметила туристка. Лучший способ увидеть этот пейзаж – с воздуха. Шни рекомендует совершить полет на самолете.

Южная Америка: Галапагосские острова

Галапагосские острова – место, которое стоит посетить любому любителю животных. "Как только вы прибудете, вы гарантированно увидите дикую природу везде, куда бы вы ни посмотрели, будь то на суше, в воздухе или под водой", – говорит Алекс.

От веселых птиц до игривых морских львов и древних черепах – просто убедитесь, что всегда держитесь на расстоянии не менее 2 метров от животных, согласно требованиям Галапагосского национального парка. В сочетании с аквамариновой водой, скалистым побережьем и удивительно красивыми пляжами Галапагосские острова являются местом, которое нужно увидеть в своей жизни.

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