"Битва" курортов: Буковель, Яремче и Верховина. Цена/качество – кто победил?

Как и прогнозировали исследования Ribas Hotels Group и Ribas Invest, Карпатский регион стал безусловным победителем летнего туристического сезона в Украине 2025. Напомним, что по результатам проведенного опроса 76,70% украинцев планировали свой отдых на Западной Украине.

Интересно, что несмотря на четвертый год полномасштабного вторжения, в основном, путешественники сначала учитывают комфортность условий, а затем выгодность цены. Хотя процентный отрыв в этих критериях составил аж 12 %, когда дело доходит до выбора отеля, стоимость становится значимым показателем, который выходит в приоритет, почти, на 3 %.

Самыми популярными остались семейные путешествия с максимальным привлечением занятий на природе и свежем воздухе. А что же до направлений?

Если верить оценкам украинских СМИ и поисковой аналитической системе чата GPT, наибольшее количество запросов идет на такие курорты в Карпатах, как Буковель, Яремче и Верховина.

Мы решили сравнить победителей по самым популярным критериям цена/качество, чтобы понять, куда интереснее и выгоднее отправиться в следующий отпуск. Результаты в конце.

Буковель

Курорт не исчезает из списка лидеров круглый год. Он наполнен природными сокровищами и современными развлечениями, что привлекает сотни тысяч туристов. Лыжный сезон зима–весна и отдых у озер летом, спа–процедуры в виде чанов, грибные и ягодные туры определяют осенний и часть весеннего сезонов. Период зимних праздников — период наивысшего сезона, когда все номера раскуплены, а столы ресторанов забронированы.

Курорт продолжает развиваться, открывая новые интересные локации, как аквапарк "Мавка", модернизация отдыха на озере молодости, новые оснащенные маршруты для велотуров, подъемов в горы и прогулок разного уровня сложности.

Цены Буковеля нельзя назвать бюджетными, скорее наоборот. Кто–то считает их соответствующими уровню предоставления услуг, кто–то заоблачными, однако, туристический сезон показывает, что отдыхающие не против заплатить за развитую инфраструктуру и хорошее расположение к популярным достопримечательностям и развлечениям.

Яремче

Колоритная локация, где акцент сделан на природных сокровищах, без потери комфорта и возможностей. Магазины, заправочные станции, отделения Новой Почты, прокаты снаряжения и транспорта, а главное – наличие железнодорожной станции, что значительно упрощает доезд к месту отдыха и экономию времени. Несмотря на наплыв туристов ежегодно, местности удается сохранять гуцульский колорит, не теряя идентичности.

Цены на жилье комфортнее, чем у предшественника, а расстояние до Буковеля всего час (без пробок). Многие туристы стараются поселиться здесь и выделить несколько дней на посещение курорта самого популярного горнолыжного курорта.

Развлечения в Яремче будут интересными и детям, и взрослым. Рядом большой парк "Овод", водопад Пробий и популярная эко тропа Довбуша.

Верховина

Очаг гуцульской культуры и традиций, дарит много впечатлений и хороших моментов отдыха. Из развлечений здесь музеи, рафтинг на одной из самых живописных горных рек — Черный Черемош, джипинг в горах, полеты на парапланах, походы, мастер–классы по древним ремеслам — в общем, максимально естественность и колоритность. Даже спа в виде травяных чанов и апитерапии, а не кабинетов с кремами и эссенциями.

Сложность проезда останавливает многих, поэтому здесь вы не почувствуете толпы, а ваши уши максимально отдохнут от шума. Разве что к пению трембиты придется немного привыкнуть.

По ценам Верховина является бюджетным лидером по сравнению с предшественниками, но и развитость инфраструктуры здесь меньше. В разновидностях жилья побеждают частные усадьбы, поэтому уровень комфорта может колебаться от двора ко двору.

Критерии и победители

Мы выбрали 6 критериев, популярных среди туристов, для определения направления путешествия.

1 место 2 место 3 место Удобство проезда Яремче Буковель Верховина Развитость инфраструктуры Буковель Яремче Верховина Бюджетность жилья Верховина Яремче Буковель Бюджетность питания Верховина Яремче Буковель Многообразие развлечений для детей и взрослых Буковель Яремче Верховина Загруженность туристами Буковель Яремче Верховина

Если вы ищете вариант сбалансированный по критерию цена/качество, Яремче станет лидером среди рассматриваемой тройки.

Отдых может быть намного приятнее и интереснее, если подготовиться заранее, не пропускайте наши тревел–обзоры.