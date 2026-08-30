Солнце не заходит 2 месяца: туристам порекомендовали уникальный город в Европе

В то время как в большинстве уголков Европы 12 часов ночи означают темноту и тишину, в одном из городов на севере континента солнце не сходит с неба неделями подряд. Местные жители во время полярного дня наслаждаются светом и отправляются в походы, плавают на лодках или каяках даже в самые поздние часы.

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Как пишет издание Adevarul, такие замечательные условия предлагает норвежский город Тромсе, расположенный более чем в 300 километрах к северу от Северного полярного круга. Летом здесь можно наблюдать одно из самых удивительных природных явлений – полуночное солнце.

Обычно ночи, когда солнце не заходит, длятся здесь в период примерно с 20 мая по 22 июля. В это время свет вообще не скрывается за горизонтом, поэтому кажется, будто день не заканчивается никогда. В полночь, когда часы показывают 00:00 или даже 01:00, на улице все еще достаточно светло для отдыха на свежем воздухе. Солнце опускается к линии горизонта, но не исчезает, а меняет траекторию и снова начинает подниматься вверх.

Походы и каякинг в полночь

Это явление стало привычной частью повседневной жизни местных жителей. Когда остальная Европа крепко спит, в Тромсе можно спокойно встретить людей, которые отправляются в горы, катаются на каяках или выходят в море на прогулку. Для туристов такое зрелище становится настоящим чудом: выглянув из окна в час ночи, можно легко решить, что на улице разгар дня.

Секрет этого явления заключается в наклоне земной оси. В летние месяцы Северное полушарие наклонено к Солнцу, поэтому в районах за Полярным кругом оно неделями остается над горизонтом. Чем дальше на север, тем дольше длится этот период. Например, на архипелаге Шпицберген (Свальбард) солнце не заходит примерно с 20 апреля и вплоть до 22 августа.

Почему Тромсе называют "Парижем Севера"

Тромсе привлекает путешественников не только природными чудесами. Город имеет богатую историю, а в XIX веке получил громкое название "Париж Севера". Путешественники из южных стран Европы были искренне поражены образованностью, культурой и элегантностью жителей этого отдаленного северного уголка.

Большая часть Тромсе расположена на одноименном острове, который соединен с материком и соседними островами мостами и подземным туннелем. В центре города сохранилась одна из крупнейших в северной Норвегии концентраций старинных деревянных домов. Самый старый из них построен еще в 1789 году. Здесь же стоит знаменитый Арктический собор, возведённый в 1861 году, который считается единственным деревянным собором во всей стране.

Город сыграл важную роль и в истории полярных исследований. Именно отсюда стартовали многочисленные экспедиции в Арктику, а такие известные полярники, как Руаль Амундсен и Фритьоф Нансен, собирали здесь свои команды перед отправкой на север.

Чем еще примечательно Тромсе

Несмотря на расположение в довольно суровых климатических условиях, Тромсе – это оживленный и многолюдный город. Непосредственно в городской зоне проживает около 42 782 человек, а население всего муниципалитета превышает 78 тысяч. Это также один из главных культурных и образовательных центров северной Норвегии. Здесь находятся самый северный в мире университет, самый северный ботанический сад и планетарий.

У города есть свои давние традиции. Пивоварня Mack, основанная в 1877 году, является одной из самых известных местных достопримечательностей, а кинотеатр Verdensteatret, открытый в 1915 году, считается старейшим действующим кинотеатром в Северной Европе. А еще в 2026 году Тромсё носит статус Молодежной столицы Европы, став самым северным городом, когда-либо получившим этот титул.

В Тромсе проживают самые разные люди. Наряду с норвежцами здесь проживают общины саамов, финнов и других европейцев. А археологические находки свидетельствуют о том, что люди селились в этих краях еще 9 000-10 000 лет назад, сразу после окончания последнего ледникового периода.

Кстати, если летом в Тромсе светит солнце круглосуточно, то зима приносит с собой совершенно противоположное явление. Полярная ночь здесь длится примерно с 28 ноября по 14 января. В это время солнце вообще не появляется над горизонтом. Впрочем, город не погружается в сплошную тьму на весь день: около полудня небо озаряет мягкий синий свет, похожий на сумерки, что создает сказочный пейзаж.

Кроме того, зима – лучшее время для наблюдения за северным сиянием. Тромсе считается одним из самых популярных мест в мире среди туристов, мечтающих увидеть аврору.

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