Седьмой год подряд: какой город Европы признали "самым умным"

Цюрих седьмой год подряд был признан самым умным городом мира по версии рейтинга Международного института развития менеджмента (IMD). В 2026 году эксперты оценивали 148 городов, учитывая не только технологическое развитие, но и комфорт жизни, экологию и доступность городской инфраструктуры.

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Особенностью рейтинга стало то, что его результаты в значительной степени основаны на оценках самих жителей. В то же время даже у города-лидера есть проблемы, которые его жители считают приоритетными для решения, отмечает Travel + Leisure.

Понятие "умного города" сегодня охватывает гораздо больше, чем современные технологии. Речь идет о том, насколько эффективно город решает повседневные проблемы – от организации транспорта и жилищного строительства до экологической политики и создания комфортной среды для различных групп населения.

Именно по таким критериям IMD сформировал рейтинг 2026 года. Цюрих получил наивысшую оценку и стал единственным городом в списке, которому присвоили общий рейтинг умного города AAA. Второе место занял Осло, третье – Женева, а в первую шестерку также вошли Лондон, Копенгаген и Дубай.

Еще один швейцарский город – Лозанна – оказался на седьмой позиции. Среди заметных изменений в рейтинге – стремительный рост Вашингтона, который поднялся сразу на 23 позиции и занял 39-е место. Саудовская Аль-Ула также существенно улучшила результат, поднявшись на 27 ступенек до 85-го места, тогда как самым высоким среди городов США оказался Бостон – на 35-й позиции.

Какие проблемы остаются

Несмотря на лидерство Цюриха, его жители назвали несколько сфер, требующих улучшения. Самой острой проблемой стало доступное жилье: его как главный городской приоритет указали 82% опрошенных. Еще 60% респондентов назвали серьезной проблемой дорожные пробки, а 47% – безработицу.

Ситуация в Цюрихе отражает общемировую тенденцию. Во всех 148 городах, участвовавших в опросе, доступность жилья стала наиболее часто упоминаемой проблемой, а следующими по важности жители назвали пробки и безопасность.

В то же время высокий результат Цюриха демонстрирует, что статус "умного" города не означает отсутствия проблем. Наоборот, речь идет о способности городских властей и инфраструктуры реагировать на вызовы и постепенно улучшать условия жизни.

Для туристов это также имеет практическое значение: город, в котором удобно жить местным жителям, обычно комфортнее и для гостей. В Цюрихе можно прогуляться по Старому городу с его узкими улочками и историческими зданиями, увидеть знаменитые церкви Гроссмюнстер и Фраумюнстер, а также посетить гильдейские дома вдоль Лиммата.

На Бюрклиплац можно сесть на лодку и отправиться на прогулку по Цюрихскому озеру, а ценителям искусства стоит обратить внимание на Кунстхаус с работами известных художников. Дополнить путешествие можно традиционными швейцарскими блюдами – фондю и местным шоколадом.

OBOZ.UA писал о европейском городе, куда туристы мечтают попасть в октябре.

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