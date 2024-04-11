Самые красивые водопады Украины: туристический топ-5

Весной реки просыпаются и начинают течь активнее. Вместе с ними возвращаются к жизни и каскады, которые манят нас своей красотой и успокаивающим журчанием.

Сегодня расскажем о пяти фонтанах, которые обязательно должен увидеть каждый украинец.

Шипот

Находится в Закарпатье, у подножия горы Гемба в селе Пилипец. Вроде бы и глубинка, но поток туристов здесь огромен. Сюда регулярно привозят целые автобусы на экскурсию. Для удобства посетителей здесь работает двухместный подъемник.

Водопад считается одним из самых красивых в области. Свое название он получил из-за шума, напоминающего шепот. По легенде, неподалеку отсюда жили двое влюбленных. Родители выступали против союза, поэтому паре пришлось жениться тайно. Мать девушки выследила их и принялась осыпать проклятиями. Тогда с неба ударили гром и молния, началась буря, поднявшая горные потоки. Они подхватили молодоженов и забрали в бездну. Убитая горем женщина каждый вечер приходила на место трагедии и слышала тихий голос своей дочери.

Поляну над Шипитом еще с 1970-х годов полюбили хиппи со всей страны. Они разбивали здесь палаточные городки и отдыхали все лето. Ехали сюда после Всесоюзного фестиваля представителей субкультуры, проходившего в Латвии на реке Гауя. Сейчас здесь на Ивана Купала продолжают собираться неформалы.

А еще водопад упоминается в книге "Немного тьмы" Любка Дереша — именно здесь происходят главные события произведения. Короче говоря, место по праву можно назвать культовым.

Гук

Находится в Ивано-Франковской области, между селами Татаров и Микуличин на реке Женец. Мощность этого великана слышна чуть ли не за километр. Именно за столь громкий гул он и получил свое название. Это самый высокий каскад в стране – 15 метров. Появился он только в прошлом веке благодаря сильному потопу.

Вода в нем такая ледяная, что даже в жаркий день стоять возле него холодно. Однако купание в фонтане считается целебным, поэтому те, кто следит за здоровьем, рискуют и закаляются. А рядом обустроены смотровые площадки, чтобы любоваться природой и храбрецами.

С каскадом связана легенда. Когда-то в селе неподалеку жили Юра и Малка. Влюбленные принадлежали к разным религиям, и родители выступали против их брака. Тогда девушка от отчаяния прыгнула прямо в водопад, но тот поднялся и вынес несчастную обратно к ее суженому. Юноша понял, что это знак судьбы, взял невесту и увез как можно дальше от семьи. С того времени даже появилось поверье: если хочешь доказать силу своих чувств второй половинке — ныряй в Гук.

Пробой

Находится в Ивано-Франковской области, город Яремче. Хоть этот водопад и вдвое меньше предыдущего, но обгоняет его по мощности. Когда-то он достигал 25 метров, однако сейчас высота не превышает 5 метров.

Локация – одна из визиток местности, и одна из самых популярных в Карпатах. Посмотреть на Пробой можно с пешеходного моста, ведущего на сувенирный рынок.

Каменка

Находится во Львовской области, возле села Дубина, парк "Сколевские Бескиды". Самый большой водопад в регионе – 6 метров. Его разделяет пополам каменная глыба, а в жару среди капель можно увидеть радугу.

Вокруг стоят огромные валуны, упавшие сюда еще во время землетрясения много лет назад. А неподалеку находится Журавлиное озеро. Из-за высокого содержания сероводорода в нем никто не водится, поэтому водоем называют Мертвым.

Рядом все обустроено для туристов, которые тысячами приезжают сюда каждый год. Есть столики для перекуса, прокат мангалов, сувенирные и фермерские лавки и даже детские площадки! Идеальное место отдыха всей семьей.

Джуринский

Находится в селе Нырков Залещицкого района Тернопольской области. На его берегу стоят остатки древней мельницы, а по соседству – руины Червоноградского замка. По легенде, в 1620 году турки хотели захватить его. Для этого они сменили русло реки, чтобы оставить защитников крепости без воды. Так и появился каскад. Но большинство полагает, что над ним поработала флора.

Здесь очень красиво, и многие туристы с удовольствием разбивают палатки и купаются. В жару мы рекомендуем брать с них пример. Но будьте осторожны — на дне много острых камней. Так что лучше захватите с собой еще и аквашузы.

Говорят, можно вечно смотреть на потоки воды. Проверьте этот факт. Возьмите паузу во время следующего путешествия и полюбуйтесь творениями природы.

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