Самые дешевые направления в Европе: куда поехать на Пасху

Пасхальные праздники – один из самых популярных периодов для коротких путешествий по Европе. Несмотря на высокий сезон, во многих городах можно найти выгодные пакетные туры с перелетом и проживанием.

Аналитики британской организации Which исследовали тысячи предложений и определили направления, где туристы получают максимум за свои деньги. Издание Express рассказало подробнее о городах, которые стоит рассмотреть для пасхального отпуска.

Мармарис, Турция

Мармарис расположен на стыке Эгейского и Средиземного морей и славится чистой водой и живописными бухтами. Курорт подходит как для спокойного пляжного отдыха, так и для активных развлечений – яхтенных прогулок, дайвинга, морских экскурсий. В центре сохранились узкие улочки старого города и крепость XVI века. В апреле температура достигает +25°C, что делает направление одним из самых теплых в списке.

Краков, Польша

Краков – один из самых красивых городов Центральной Европы. Сердцем города является Рыночная площадь с Мариацким костелом и Суконными рядами. На холме возвышается Вавельский замок и кафедральный собор – символ польской государственности. Весной здесь проходят пасхальные ярмарки, а средняя температура около +14°C идеальна для пеших экскурсий.

Албуфейра, Португалия

Албуфейра сочетает пляжи с золотистыми скалами Алгарве и атмосферу традиционного португальского городка. Старый город привлекает мощеными улицами, морепродуктами и панорамными смотровыми площадками. В апреле здесь около +19°C – достаточно тепло для прогулок по побережью и знакомства с местной кухней.

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания

Столица Гран-Канарии предлагает сочетание пляжного и культурного отдыха. Пляж Плайя-де-лас-Кантерас простирается на несколько километров вдоль города. Исторический район Вегета с колониальной архитектурой занесен в список достопримечательностей. В апреле температура около +21°C, а солнечных дней – больше, чем в большинстве европейских столиц.

Бенидорм, Испания

Бенидорм – популярный курорт на Коста-Бланка. Его широкие пляжи Леванте и Поньенте известны чистотой и развитой инфраструктурой. Город славится оживленной ночной жизнью, ресторанами и морской набережной. Апрельская температура около +19°C позволяет комфортно сочетать отдых у моря с прогулками.

Прага, Чехия

Прага поражает готической и барочной архитектурой. Пражский Град – один из крупнейших замковых комплексов Европы, а Карлов мост открывает панораму на Влтаву. В апреле город украшают пасхальные рынки с традиционными чешскими блюдами и ремеслами.

Будапешт, Венгрия

Будапешт разделен Дунаем на Буду и Пешт. Главное украшение – здание парламента и цепной мост Сечени. Город известен термальными купальнями, в частности Сечени и Геллерт, что особенно приятно посетить весной. Средняя температура – около +17°C.

Порту, Португалия

Порту расположен на реке Дору и славится красочными фасадами квартала Рибейра. Туристы посещают винные погреба с дегустациями портвейна и прогуливаются по мосту Луиша I. В апреле здесь около +18°C, что идеально для неспешного знакомства с городом.

Милан, Италия

Милан – центр моды и искусства. Готический собор Дуомо доминирует над площадью, а галерея Витторио Эмануэле II привлекает ценителей архитектуры. Кроме шопинга, город предлагает музеи, театры и рестораны северной итальянской кухни.

Дубровник, Хорватия

Дубровник называют "жемчужиной Адриатики". Старый город окружен стенами XVI века, а центральная улица ведет к барочным церквям и площадям. Весна – отличное время, чтобы увидеть побережье без летних толп.

