Когда лучше ехать в Исландию: советы туристам

В Исландии нет идеального времени для путешествия, ведь погода здесь непредсказуема, а ветры и дожди могут смениться солнцем за считанные минуты. Каждое время года имеет свое настроение и предлагает совершенно другой опыт: от сияющих летних ночей до тихих зимних ландшафтов, окутанных темнотой и полярными огнями.

Выбирая сезон, важно решить, что для вас главное: приключения на природе, культурные события или возможность избежать толп. Детали рассказали эксперты LonelyPlanet.

Декабрь–январь: страна полярного сияния

Это время, когда Исландия превращается в зимнюю сказку. Температура держится от -1°C до +4°C, часто выпадает снег, а темные ночи становятся идеальным фоном для северного сияния.

Города сияют рождественскими огнями, на площадях работают ярмарки, а в Рейкьявике появляется каток под открытым небом. В горах открываются горнолыжные курорты, а в ресторанах подают традиционные блюда – для смельчаков, готовых попробовать ферментированную акулу или вареную баранью голову.

Февраль–март: горячие источники и зимние праздники

Температура близка к нулю, погода переменчива: то снегопад, то солнце. Местные общины встречают возвращение солнца особыми мероприятиями, а в Рейкьявике проходит Winter Lights Festival. Это отличный период для катания на лыжах или купания в горячих источниках среди снегов. В отдаленных фьордах празднуют sólarkaffi – теплую встречу с кофе и блинами, посвященную первым солнечным лучам после долгой темноты.

Апрель–май: тишина межсезонья

Весна в Исландии приходит медленно. В апреле средняя температура держится в пределах +3...+7°C, в мае – +2...+10°C. Это время расцвета первых цветов, возвращения перелетных птиц и появления новорожденных ягнят и жеребят.

На побережье появляются киты, начинается сезон наблюдения за птицами. Туристов немного, можно найти скидки на жилье и туры, хотя не все сервисы работают. В конце апреля проводят музыкальный фестиваль Aldrei fór ég suður и Ski Week.

Июнь–август: лето без ночи

Лето в Исландии – это почти 24 часа света в сутки. Средняя температура колеблется от +9°C в июне до +13°C в июле. Это лучшее время для походов, кемпинга, конных прогулок и велосипедных маршрутов.

В июле открываются дороги в высокогорье, но для путешествий нужна готовность преодолевать броды. Это пик туристического сезона, поэтому бронировать жилье и экскурсии стоит заранее. Лето – сезон фестивалей: День рыбака, летнее солнцестояние на острове Гримсей, музыкальный фестиваль Bræðslan, Verslunarmannahelgi, Reykjavík Pride, а в конце августа – Рейкьявикская ночь культуры и марафон.

Сентябрь–ноябрь: золотая осень и культурные события

Осень приносит спокойствие и теплые краски в пейзажи. В это время природа особенно живописна, а туристов значительно меньше. Погода все еще позволяет путешествовать, хотя возможны штормовые ветры и гололед. Осенью проходят сборы овец и лошадей (réttir), Рейкьявикский международный кинофестиваль, а в ноябре – музыкальный фестиваль Iceland Airwaves. Это также отличный период для посещения музеев, галерей, концертов и спа-комплексов с геотермальной водой.

