Ривне на выходные: уникальный музей янтаря и не только. Путеводитель для туриста

Ривне – симпатичный и комфортный город на Волыни, расположенный всего в 320 км от Киева.

Не ждите от него нарядных улиц с роскошными фасадами, как во Львове или в Одессе, потому что, к сожалению, исторический центр почти не сохранился после Второй мировой, но Ривне влюбляет другим: большим количеством парков, художественными объектами, атмосферными заведениями и искренними людьми.

Если вы планируете поездку на выходные – вот мой список мест, которые стоит посетить.

Что посмотреть в Ривне

Музей янтаря – единственный в Украине. Интересен и коллекцией, и тем, что расположен на роскошной вилле в стиле ар-нуво 1903 года. До наших времен сохранилось не все внешнее убранство виллы, но до сих пор можно заметить, что особняк был задуман в виде кареты. Внутри – роскошный круглый вестибюль с колоннами и потолком с лепниной. Сохранились резные двери с инициалами хозяев, пьеты и кованая решетка лестницы. Больше всего поражают мраморные парадные лестницы на второй этаж с огромными зеркалами в два этажа в лепном обрамлении и витражным световым фонарем.

Музей янтаря сейчас занимает две экспозиционные комнаты. В первом зале представлен янтарь в естественном виде – здесь можно узнать об образовании самоцвета, увидеть его оттенки и как его добывают на Ривненщине.

Второй зал посвящен обработанному янтарю – изделиям, сочетающим в себе янтарь с различными материалами: кожей, деревом, металлами, бивнями мамонта, представлены различные техники: резьба по янтарю и янтарная мозаика.

Настоятельно советую посещение с экскурсией, потому что самостоятельный осмотр экспозиции может не впечатлить.

Площадь Бергшлосс и квартал вокруг – район, выросший вокруг пивзавода, основанного еще в 1849 году. Именно здесь чешские пивовары создали АО "Паровой пивоваренный завод "Бергшлоссъ", которое стало центром пивоварения Волыни. В 1900-х годах предприятие производило сотни тысяч литров пива, в том числе и на экспорт. Местные, конечно, советуют обязательно отведать местное пиво, которое нигде, кроме Ривне, не попробовать! А я советую по крайней мере зайти сюда на кофе с атмосферой Амстердама.

Гидропарк – монументальные мозаики созданы в 1982 году в местном Гидропарке по случаю празднования 700-летия города. С тех пор в Ривне живут 6-метровый двусторонний "Нептун и Русалка" и 15-метровый "Крокодил". Есть еще аллея меньших мозаичных изображений декоративных деревьев, рыб и улиток. Меня приятно удивило, что эти скульптуры имеют отделку с обеих сторон, причем мозаичный рисунок выложен симметрично с обеих сторон. Но, к сожалению, смальта кое-где утрачена и работы находятся в несколько "уставшем" состоянии и нуждаются в реставрации.

Парк "Лебединка" – зеленый уголок в центре города с озером, где живут лебеди. Здесь же – аллея кованых скульптур и Краеведческий музей.

Аллея кованых скульптур – художественный проект под открытым небом, который стал настоящей визитной карточкой города. Мой фаворит – скульптура "Чудо-Дарынка", но мне больше нравятся ее неофициальные названия: "Женские мысли" или "Накрутила". Здесь же скульптуры 12 знаков Зодиака, "Жизненные ценности", "Химерная балерина" и многие другие.

Краеведческий музей – расположен в здании 1839 года и имеет в коллекции более 140 тысяч экспонатов – правильное место, чтобы узнать больше об истории Волыни.

Другие интересные места

Свято-Воскресенский собор (1895 г.)

(1895 г.) Чайкина аллея

Колонна Божьей Матери (1770 г., восстановлена в 2003-м)

(1770 г., восстановлена в 2003-м) Неоготический костел Святого Антония – ныне Дом камерной и органной музыки.

– ныне Дом камерной и органной музыки. Дикое Устье – место для прогулки вдоль реки с детской железной дорогой.

– место для прогулки вдоль реки с детской железной дорогой. Ривненский зоопарк – считается одним из лучших в Украине.

– считается одним из лучших в Украине. Парк исторической реконструкции "Оствица" – место, где можно увидеть реконструированные 1000-летние лодки, опробовать древние ремесла и насладиться видом с городища.

Где остановиться

Для полного погружения в атмосферу старой Европы советую отель "Оптима Бергшлосс". Из окон открывается вид на мощеную площадь и "средневековые" домики. Бонус – подземный паркинг-укрытие и завтрак с видом. Если в центре, то "Оптима Ривне", "Мир" или "Централь".

Вкусно поесть можно в NeVdoma, NewYork, "Милая, это я", "Салют".

Куда поехать из Ривне

Ривне удобно использовать как базу для путешествий по региону:

Базальтовые столбы – уникальный природный объект

– уникальный природный объект Острог – очень интересный город в 30 км от Ривне с замком и богатыми музеями

– очень интересный город в 30 км от Ривне с замком и богатыми музеями Дубенский замок

Таракановский форт

Тоннель любви в Клевани – одна из визитных карточек Ривненской области

– одна из визитных карточек Ривненской области Олыцкий замок

Корецкий монастырь и замок

Ривне – это город парков, скульптур и интересных историй, который может стать приятным открытием на выходные и хорошей отправной точкой для исследования Волыни.