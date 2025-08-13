Приморская жемчужина: назван самый безопасный город Европы

Что мы учитываем, выбирая место для отпуска? Цены на дорогу, проживание и услуги, местный климат, количество достопримечательностей, кухню. Но есть еще один ключевой фактор, и это безопасность места назначения.

Где в Европе отдыхать безопаснее всего, изучили эксперты туристической компании Riviera Travel, которая занимается организацией круизов. А результаты их работы опубликовало издание Express.

В исследовании учитывали текущий уровень преступности в популярных туристических местах. А еще его динамику за последние 5 лет. В результате был составлен топ-10 самых безопасных городов.

Первую строчку рейтинга завоевал хорватский Дубровник с общим рейтингом безопасности 44,14. Кроме такого спокойствия для туристов, он также привлекает гостей своей старинной архитектурой и статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Немного отстала от Дубровника столица Эстонии, город Таллинн. Его общий балл безопасности составил 55,81. Как и Дубровник, Таллинн является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и полным красивой старинной архитектуры городом. Здесь также есть множество уютных кафе и ресторанов на любой кошелек, где можно прекрасно провести время или даже поработать.

Бронзу рейтинга завоевала Варшава. Столица Польши финишировала с рейтингом 60,19 балла. Множество туристов приезжают сюда, чтобы познакомиться с богатой историей города, а также огромным выбором ресторанов польской кухни.

Четвертой стала Прага. На счету чешской столицы 60,88 балла, при этом уровень преступности в городе вырос за последние пять лет. Впрочем, все равно остался очень низким.

Еще один польский город – древний Краков оказался на пятой строчке. Он набрал 64,31 балла. Город может похвастаться крупнейшей в Европе старинной рыночной площадью, а также знаменитым Старым городом и является еще одним объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Амстердам занял шестое место с баллом 71,09, за ним следуют немецкий Мюнхен с 73,74 баллами и столица Исландии Рейкьявик. Швейцарский Цюрих стал девятым. А столица Венгрии Будапешт замкнула десятку самых безопасных туристических городов.

