Курорты в Карпатах для грибников и лыжников: Вышков и Сенечев

Тот, кто заботится о раннем бронировании имеет больше возможностей для отдыха. Не успел завершиться летний сезон в Карпатах, а уже время подумать о лыжном отпуске. Прошлогодний зимний сезон показал, что не только украинцы готовы отдыхать у себя дома. Несмотря на войну, зарубежные туристы также решаются на туризм на Западной Украине, поэтому в этом году спрос может вырасти еще больше. Если вы еще не слышали о Вышков и Сенечев, неподалеку Ивано–Франковска, стоит спланировать осенние грибные выходные на высоте 800 метров над уровнем моря и проверить условия курортов и цены, перед зимним лыжным стартом.

Многообразие услуг и развлечений в этих поселках будет напрямую зависеть от места вашей остановки. Усадьбы и комплексы предлагают от фито–чанов до бассейнов с подогревом, кто–то с прямым доступом к подъемнику, другие с организованным транспортом. Мы рассмотрели самые популярные варианты отелей в Вышкове и Сенечеве.

Вышков — 800 м над уровнем моря 800 м над уровнем моря

Курортный поселок может похвастаться природными сокровищами, климатическим удобством и хорошим выбором мест для остановки, с разным уровнем комфорта и бюджетности. В горах вокруг много маршрутов для пеших походов, прогулок в лесу и выхода на смотровые площадки. Поселок раскинулся в верховье долины реки Мазурка, к которой стекаются еще два потока — Сидиновец и Стрымба.

История Вышкова начинается еще в XIII веке, поэтому вековые традиции создают уникальный колорит, переплетаясь с современными возможностями и услугами. Туристические базы и курортные комплексы в Вышкове хорошие по уровню комфорта и приятные по ценам, если сравнивать с известными и более популярными локациями в Карпатах.

База отдыха "Высокий перевал"

Их рейтинг не очень высокий, однако, остановка остается одной из самых популярных. Ее расположение у подножия горы Залома и близость к бугельному подъемнику привлекает тех, кто не хочет тратить лишнее время на дорогу, а желает вдоволь насладиться лыжами. Сама трасса составляет более километра и отмечена красной отметкой, что означает средний уровень сложности. Нижнюю часть спуска используют начинающие и семьи с детьми для тренировок и первых лыжных полосок на снегу. Неподалеку от подъемника есть пункт проката снаряжения и услуг инструкторов. Колоритным зимним развлечением на территории базы "Высокий перевал" является подъезд к подъемнику на санях с лошадьми.

Сам отель предоставляет возможность остановки в номерах среднего класса и деревянных домиках, а также имеет беседочные зоны отдыха под барбекю. На территории есть деревянная колыба с блюдами закарпатской кухни.

Отель "Елочка"

Наличие дополнительных развлечений, как взрослые и детские бассейны, соляная пещера, баня на дровах, бильярдная, ресторан позволят отдыхать и развлекаться, несмотря на изменения в погоде.

Номера от стандарта до деревянных коттеджей дарят возможность выбрать остановку в комфортном финансовом диапазоне. Гости отеля отмечают замечательное удобное расположение и вкусные завтраки. На рецепции помогут подобрать экскурсии, пешеходные маршруты и колоритные занятия, как осенняя грибная или цветущая весенняя прогулки. Из дополнительных зимних услуг предлагается аренда снегоходов и целебный чан под открытым небом.

Отель "Чайная Хата"

Если вы ищете место, где все "карты" сложатся и расположение к подъемникам, и уровень комфорта, и приятные цены, — оно в "Чайной Хате". Отель специализируется на релаксе и расслаблении, часто проводит всесезонные ретриты, организует туры и составляет хорошее настроение каждого гостя, как маленького, так и взрослого. Двухэтажный деревянный дом рассчитан всего на 7 номеров, от одноместных до трехместных, поэтому уют и отсутствие толпы гарантировано. Есть возможность самостоятельного приготовления пищи на общей кухне, или заказ кейтеринга. Приветливые хозяева радушно угощают туристов крафтовыми Карпатскими травяными чаями, которые сами и собирают в высокогорье. На территории есть детская зона, а из дополнительных локаций для оздоровления: сауна и оздоровительный чан.

Сенечев — 700 м над уровнем моря

Мягкая зима и комфортное лето позволяют Сенечову приглашать туристов к себе в течение всего года. Осень одна из самых красивых времен года для посещения городка, главное угадать с "золотыми" выходными и выбрать правильную одежду. Незаменимым атрибутом всех Карпатских поселков, в том числе и Сенечева, является резиновая пара сапог и спортивная пара обуви. Такой комплект позволит наслаждаться прогулками, а не беспокоиться о внешнем виде в горах. Холмы вокруг поселка усеяны грибами осенью, ягодами летом и цветами весной.

Самая высокая точка, к которой удобно начать маршрут в поселке это Городище Большое (1370 м над уровнем моря). Среди оживленных горных потоков можно увидеть Мизунку, Славянский, Обногу и Жабинец. Поселок не имеет горнолыжных спусков рядом, однако, до Вышкова и его трассы, до получаса езды, по грунтовой дороге.

ГОРНАЯ ХАТА

Отели в Сенечеве имеют много частных предложений, но "Горную Хату" обойти трудно, потому что она имеет наибольшую прелесть в Карпатах — живописность территории. Только представьте, как каждое утро просыпаетесь среди гор, а сквозь тишину слышно журчание ручья, который течет прямо во дворе отеля. Семьи радуются детской площадке и возможностью готовить самостоятельно, а романтики предпочитают маршруты вокруг и вкусное питание, которое можно включить в бронирование номера. Надо отметить замечательные четырехместные варианты размещения, а также номера с балконом.

Комплекс "Мольфар коттедж"

Полноценный коттедж на три спальни, который вмещает до 6 человек + 2, если учитывать диван в гостиной. Кухня–студия позволяет собраться за одним столом, ужиная, или играя в настольные игры. Треск дров в камине добавляет атмосферности, а возможность испытать карпатский целебный чан под открытым небом дарит зимнее или осеннее оздоровление. Интерьер коттеджа очень современный, стильный, но деревянная мебель на отделку дома не дают потерять колорит Карпатского региона.

"VILLA SENECHIV"

Отель, который состоит из одного А–подобного домика, вмещает до 6 человек. Здесь удобно отдыхать большой семьей, или парами друзей. Размещение рассчитано на самостоятельное приготовление пищи (магазин 350 м), потому что до ближайшего заведения питания 6 км. В коттедже есть все для самообслуживания: от кухонных принадлежностей, до стиральной машинки. Услуга "уборка в номере" может улучшить и облегчить бытовые вопросы. В аренду есть возможность взять мангал, а также, заказать купель на 4 часа и более. В жаркий период на территории работает бассейн.

Как добраться поселков Вышев и Сенечев, Ивано–Франковской области

Ориентиром вашего маршрута станет поселок Долина. В этом населенном пункте есть железнодорожная станция, а также начинается дорога на Вышков и Сенечев. Из Долины до маленьких населенных пунктов в горах курсируют автобусы, а также можно взять такси. Прямые автобусные туры в Вышков курсируют из Львова, Киева и других крупных городов Украины.

