Пляжные курорты Италии: сравниваем цены и условия

Итальянские побережья каждый год посещают тысячи туристов. Страна привлекает их колоритными улочками, яркими домиками и ароматным вином. Если вы до сих пор ищете идеальное место для летнего отдыха, отправляйтесь сюда. А куда именно – рассказываем ниже.

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Капри

Остров располагается в южной части Неаполитанского залива. Здесь преобладает скалистая местность с живописными лагунами. Поэтому пляжи здесь преимущественно галечные и каменистые. Средняя температура воздуха колеблется до +29°C. Кстати, море также теплое – +24°C. Даже в сентябре и октябре купальный сезон не заканчивается.

Наиболее известная бухта – Марина-Миккола. Когда-то здесь размещался римский порт, а сейчас греют косточки туристы со всей Европы. Береговая линия простирается на 100 метров в длину и 7 в ширину. Побережье в основном муниципальные. Поэтому из-за небольших размеров бесплатная зона часто переполнена. Конечно, здесь есть частные участки с платными зонтиками и шезлонгами, кабинками для переодевания и душем.

Если путешествуете с детьми, то выбирайте Баньи-Тиберис. Здесь самый полый вход в воду. Тем, кто ищет покоя и тишины, советуем выбрать Ла-Фонтелина. Но берег здесь слишком крут, поэтому будьте осторожны.

Обязательно посетите ботанический сад Августа. На территории есть смотровая площадка, откуда открывается вид на скалы Фаральоны. Высота самой большой – 109 метров. Рядом стоит монастырь Сан-Джиакомо, построенный еще в XIV веке. Сегодня здесь находится музей Карла Вильгельма Дифенбраха – известного немецкого художника-символиста.

Билет на самолет из Варшавы в ближайший город Неаполь обойдется примерно в €193 в обе стороны. Двухместный номер будет стоить где-то €1,250 за 5 ночей для двух человек, завтрак включен. Апартаменты с видом на море и частным джакузи будут стоить около €2,250.

Сан-Ремо

Расположен в регионе Лигурия в провинции Империя. Температура воздуха в летнее время колеблется от 25°C до 30°C. Провинция славится оранжереями, где выращивают всевозможные цветы.

Самая большая бесплатная пляжная зона – Spiaggia di Tre Ponti. Ее любят из-за пологого входа в море и чистой воды. Любителям активного отдыха рекомендуем здесь прокатиться на каноэ или заняться серфингом. А еще советуем отправиться на прогулку на велосипеде специально отведенной дорожкой, которая имеет протяженность 24 километра. Если вы будете искать более живописное побережье, поезжайте в Capo Verde. Локация хорошенько спрятана за скалами.

Обязательно посетите загадочный Буссана-Веккья. Город-призрак был основан еще в IX веке. В 1887 году его частично разрушило землетрясение. Но здесь остались уцелевшие дома, которые можно осмотреть. А здесь можно купить картины местных художников.

Еще одной достопримечательностью является муниципальное казино. Его открыли в 1905 году. Сейчас здесь проводят соревнования по азартным играм, деловые встречи и переговоры. Также внутри работает театр и кинотеатр.

Авиаперелет из Варшавы в ближайший город Ницца (Франция) обойдется в €187, в обе стороны. Двухместный номер в 100 метрах от пляжа будет стоить где-то €760 за 5 ночей для двух человек. Стандартная комната с двумя раздельными кроватями будет стоить около €756. Отель, где мы сравнивали цены, находится на первой береговой линии, завтраки включены.

Катания

Располагается в регионе Сицилия. Здесь преобладает мягкий средиземноморский климат. Температура воздуха колеблется от 26°C до 32°C. Пляжный сезон начинается в мае и продолжается до конца октября.

Для отдыха с детьми прекрасно подойдет побережье La Playa, которое простирается на 18 километров. Здесь преобладает мягкий песок и пологий вход в море.

Любителям активных развлечений здесь предлагают разные виды водных аттракционов. Рядом находится несколько ресторанов, где можно пообедать. Поэтому далеко уходить не придется. Кстати, некоторые пляжи находятся недалеко от местного аэропорта. Если будете отдыхать, например, на общественном Spiaggia pubblica, то сможете наблюдать за полетом самолетов.

А еще здесь есть несколько яхт-клубов, где можно заказать прогулку на катере.

Одна из главных достопримечательностей провинции – вулкан Этна. Сюда можно подняться на автобусе или фуникулере. С вершины открывается невероятный вид на Сицилию. Также советуем поехать в ботанический сад, который размещается на территории Университета Катания. Локацию основал бенедиктинский монах в 1858 году. Здесь собрали обширную коллекцию пальм и экзотических видов растений. А еще на территории растут апельсиновые деревья.

Билеты на самолет из Варшавы будут стоить около 250 евро в обе стороны. Двухместный номер экономкласса за пять ночей для двух человек обойдется где-то в €450, завтрак включен. Апартаменты с одной спальней рядом с морем будут стоить около €350.

Выбирайте курорт Италии и поезжайте отдыхать! Сделайте свое лето незабываемым!

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