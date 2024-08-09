Пляжи Киева и пригород: куда выбраться на выходные

Чтобы хорошо провести время, необязательно отправляться куда-нибудь далеко. В каждом городе есть замечательно обустроенные локации, где можно организовать уик-энд. И столица не исключение. Куда поехать – рассказываем ниже.

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Озеро Крючок

Одноименная база отдыха находится на Крюковщине. Здесь можно арендовать беседки, байдарки и SUP-борды, а также заняться рыбалкой и просто понежиться на пляже. Также здесь есть терраса у водоема, где можно устроить семейный пикник, корпоратив или другие события.

Локация обрадует чистым побережьем, развитой инфраструктурой и теплой водичкой. Сюда можно смело отправляться с детьми, поскольку для них здесь обустроили специальную зону. Для тех, кто любит адреналин, предлагаем прокатиться на банане или водном мотоцикле.

Горенка пляж

Располагается в 7 километрах от Кольцевой дороги. Песчаный берег и голубое озеро ежегодно привлекают путешественников. Раньше здесь добывали глину для изготовления кирпича, из-за чего и образовался карьер. Сейчас это излюбленное место дайверов. Здесь можно найти как платные, так и бесплатные территории.

Добираться сюда несложно и недолго. Дорога займет около 30 минут. От Нивок каждый час курсирует автобус №719. Если у вас есть автомобиль, езжайте по трассе Е-373.

Озеро Редькино

Водоем антропогенного происхождения располагается в Киеве, на севере Оболони. Местные знают его как министерку. Побережье делится на две части: обустроенную и дикую. На первом участке стоят раздевалки и беседки с мангалами. А еще здесь есть площадка для волейбола.

Вторая территория не тронута человеком. Чаще сюда приезжают рыбаки, а также киевляне, мечтающие уединиться. Кстати, купаться здесь тоже можно. Но будьте осмотрительны, ведь глубина неравномерна.

Голубое озеро

Находится в селе Подгорцы, всего в 25 километрах от города. Раньше здесь извивался песчаный карьер, но впоследствии его затопило водой. Если ищете более отдаленный отдых, без шумной толпы, выбирайте дикие зоны.

На пляже "Лобстер" работает комплекс "Империя", рядом располагаются ресторан европейской и авторской кухни, а также бар с кальяном, где можно арендовать шезлонги с зонтиками и поиграть в волейбол.

Кстати, въезд на частную базу платный.

Русановская коса

Дикое побережье идеально подойдет для летнего уик-энда. Отсюда открывается отличная панорама на Правый берег Днепра и Гидропарк. Посетителей здесь немного, поэтому реально отдохнуть от городской суеты.

Здесь нет туалетов, мусорных баков или кабинок для переодевания. Зато растет множество деревьев, которые дают отличную тень. Также советуем захватить с собой все необходимые вещи, поскольку здесь нет никакой инфраструктуры.

Березняки

Зона отдыха размещается на Левом берегу Днепра. Здесь можно полюбоваться живописным видом на Национальный ботанический парк имени Николая Гришко, Выдубицкий мужской монастырь и достопримечательности Печерска.

На побережье нет частных комплексов, поэтому рекомендуем взять с собой коврик и перекус. А вот зонт можно оставить дома, ведь от палящего солнца хорошо защищают широкие кроны деревьев.

Если дикие и даже частные пляжи не для вас, выбирайте базы с бассейнами. В Киеве их множество. Дальше – подробнее.

Райский дворик

Гостинично-ресторанный комплекс находится на улице Погребский Путь, 26. Гости могут выбрать шезлонг, кровать или отказаться от аренды. Конечно, вход без лежака обойдется дешевле.

На территории заведения также есть раздевалка, душ, ресторан, детский лабиринт и площадка. Бассейн работает ежедневно с 10:00 до 21:00. К сожалению, приносить с собой пищу строго-настрого запрещено. Кстати, советуем заранее позаботиться о полотенце, ведь оно не входит в стоимость.

Сезоны SPA

Бутик-гостиница располагается в сосновом лесу, в курортной зоне Конча-Заспа. Здесь действуют оздоровительный центр, баня и фитобар. А еще здесь работают специалисты высокого уровня: диетолог, вертебролог, остеопат, массажист и косметолог. Кстати, рекомендуем отправиться в велопрогулку, взяв двухколесник на прокат.

City Holiday Resort & SPA 5

Комплекс находится в одном из парков Киева. На территории обустроили летнюю террасу с бассейном, которая, кстати, не входит в стоимость проживания. За нее нужно платить отдельно.

А еще здесь посетителей ждут уникальные оздоровительные процедуры, массаж, соляная комната и бани.

Osocor Pool Scene

Пляж находится у озера Святище. Здесь есть удобные бунгало и шезлонги, а еще работает диджей, заботящийся о музыкальной атмосфере. Любителям активных развлечений советуем прокатиться на вейках или сыграть в волейбол. Локация также подходит для пар с детьми, для них здесь обустроили площадку и бассейн.

Заведение работает ежедневно с 10:00 до 22:30.

Маячок – Beach Club

Летний курорт находится на берегу Днепра. Побережье оборудовали раздевалками и душевыми. На входе гостей встречают beach-boy, помогающие выбрать правильное место. Советуем заранее позаботиться о полотенцах, ведь они не входят в стоимость аренды шезлонга.

Планируйте летние выходные заранее. Выбирайте свою идеальную локацию и айда отдыхать!

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