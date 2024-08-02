Где отдохнуть и оздоровиться летом: топ бальнеологических курортов Украины

Куда поехать, чтобы улучшить состояние своего организма – рассказываем ниже.

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Трускавец, Львовская область

Город располагается в предгорьях Карпат. Издавна здесь добывали соль, нефть и озокерит. Локация стала известна благодаря минеральным водам еще в начале XIX века. Местные жители часто использовали их в лечебных целях. Впоследствии, в 1827 году, здесь построили водолечебницу. Перед Первой мировой войной местные санатории принимали около 4-5 тысяч больных в год.

В Трускавце находится более 25 источников, жидкость которых используется для ванн, орошений и ингаляций. Наиболее известный напиток – "Нафтуся". Он содержит органические вещества со специфическим привкусом и запахом. Его применяют при заболеваниях печени, почек, мочевых путей, нарушениях обмена веществ, хронических гастритов.

Также не менее полезны воды "Юзя", "Мария", "София" и "Бронислава".

Самые популярные курорты: "Карпаты", "Миротель", "Шахтер", "Весна". Имейте в виду, перед поездкой сюда следует проконсультироваться с врачом во избежание непредсказуемых последствий.

Моршин, Львовская область

Живописный городок Прикарпатья. Славится чистыми горными реками, хвойными и смешанными лесами и цветущими долинами. Оздоровительная локация известна благодаря своему гастроэнтерологическому направлению. Очищение организма происходит через желчегонную, мочегонную и слабительную функции минеральных вод. Комплекс располагается отдельно от жилой зоны в лесопарке.

Самые известные водобои:

Источник №1 обладает высоким терапевтическим эффектом при заболеваниях органов пищеварения, уменьшает воспалительные процессы, усиливает напряжение секреции, положительно влияет на процессы всасывания. Источник № 4 нормализует функциональное состояние почек, способствует вымыванию солей и отхождению мелких камней и уменьшает риск камнеобразования. Источник №6 улучшает работу желудка, кишечника и помогает ликвидировать воспаление в этих органах. А еще стимулирует желчеобразование.

Главное природное богатство города – Моршинская Ропа. Вода содержит высокую минерализацию и специфический состав солей.

Самые популярные санатории: "Жемчужина Прикарпатья", "Лаванда", "Днестр".

Миргород, Полтавская область

Историческая локация размещается на берегах реки Хорол. По народной этимологии она считалась удобным местом для ведения мирных переговоров между соседними народами и племенами.

В 1914 году из-за засухи в поселке начала пропадать вода. Поэтому по инициативе врача Ивана Зубковского, председателя городской управы того времени, начались работы по бурлению скважины. Поток нашли, но из-за содержания сероводорода жидкость оказалась невкусной и с неприятным запахом. Поэтому его использовали для бытовых нужд.

Впоследствии заметили целебные свойства источника. Провели многочисленные анализы и обнаружили, что он помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови, а также убирает суставные и мышечные боли.

Самые популярные курорты: "Миргород", "Березовая Роща", "Хорол" и "Полтава".

Хмельник, Винницкая область

Расположен на северо-востоке Подолья, у реки Буг. Местность характеризуется лесостепным ландшафтом с умеренно теплым климатом. Бальнеологическая рекреация известна благодаря радоновым соединениям и целебным минеральным водам.

На территории районного центра работает 8 оздоровительных заведений. Комплексы специализируются на заболеваниях крови, опорно-двигательного аппарата, гинекологии, кожи, эндокринной системы и органов дыхания. Ежегодно курорт посещает более 50 тысяч граждан.

Известны санатории: "Березовая роща", "Подолье премиум", "Южный Буг", "Радон" и "Хмельник".

Сходница, Львовская область

Локация находится на склоне Карпатских гор. Еще в 60-е годы местный инженер Емельян Стоцкий нашел минеральный источник марки "Нафтуся". Спустя 15 лет после его открытия город признали курортом Всесоюзного значения.

Особенностью локации являются воды с повышенным содержанием железа и щелочи – "Боржоми" и "Содовый". Они помогают устранить солевые диатезы разного типа и при лечении заболеваний почек и анемии.

Самые популярные здравницы: "Сходнические Карпаты", "Тустань", "Зеленый бор", "Смеричка".

Отдыхайте с пользой! Выбирайте свое место для улучшения здоровья и омоложения.

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