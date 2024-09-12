Отдых на склонах Днепра: топ-5 самых интересных маршрутов

Осень — не повод прятаться в своем доме. Особенно когда еще есть столько неизведанных живописных локаций. Так где же отдохнуть на природе — читайте ниже.

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Вытачев

Село располагается в Обуховском районе. Его считают одним из самых древних поселений Киевской Руси. Если подняться на вершину холма Могила, можно увидеть деревянную ветряную мельницу. А еще здесь стоит часовня, построенная в 1991 году по инициативе поэта Олеся Бердника. Ее внешний вид напоминает старую казацкую святыню. Кстати, эскиз создал Тарас Шевченко во время работы над альбомом "Живописная Украина". Семираменный крест – точная копия с его рисунка.

Интересный факт: благодаря уникальным пейзажам Витачев стал популярным местом для киносъемок. Здешние виды можно встретить в фильме "Поводырь".

Рекомендуем посетить озеро Рица. Оно располагается среди живописных ландшафтов заказника "Урочище Калиново". Его чистая вода создает уникальный микроклимат и невероятные пейзажи. А еще рекомендуем пойти в поход на гору Красуха, откуда открывается вид на все Левобережье Киевщины.

Также посетите Музей Викентия Хвойки. Он находится в соседнем населенном пункте – Халепья. Здесь хранятся экспонаты племен трипольской культуры: орудия труда, посуда, украшения и т.д.

Локация отлично подойдет для поездки с палатками. Кроме того, в Витачеве можно арендовать апартаменты на улице Нагорная, 85.

Трахтемировский полуостров

Заповедник располагается на границе Киевской и Черкасской областей и омывается водами Каневского водохранилища. Сегодня это популярное место для туризма и отдыха. Трахтемиров, как и тибетская гора Кайлаш, считается энергетической меккой. Сюда съезжаются люди для проведения медитаций и духовных практик.

Кстати, этот уголок Украины привлекает не только поклонников эзотерики, но и почитателей казацких традиций и славянских обрядов. Чаще всего они собираются у металлической треноги "Высота 222".

Также здесь находится заброшенный советский лагерь "Салют". Сейчас здание постепенно рушится: фасады выцветают, а крыши покрываются мхом.

Если хотите остаться здесь на несколько дней, лучше берите с собой палатку. Также можно арендовать домик в комплексе "Твой Раек". Он располагается в 8 километрах от главного входа в ландшафтный парк.

Озеро Бучак

Размещается в Черкасской области. Его история началась в 80-х годах прошлого столетия. Тогда стартовало строительство Каневской гидроаккумулирующей электростанции, но из-за экономических трудностей в 90-х проект остановили. Впоследствии котлован наполнился водой. С этого момента локация начала привлекать туристов.

В настоящее время водоем является самостоятельной экосистемой. Он стал домом для разных видов рыб. Поэтому здесь часто можно встретить любителей рыбалки. Здесь можно раскинуть палатку, устроить пикник и почувствовать себя частью дикой природы.

Кстати, магазинов вокруг локации нет. Ближайшие супермаркеты и заведения питания находятся в получасе езды от села Бучак в населенном пункте Канев. Здесь также можно остаться на ночлег в гостиницах или апартаментах.

Источник "Голубая глина"

Место славится целебными свойствами. Его особенность – голубая глина, которая положительно влияет на кожу. Здесь можно просто отдохнуть от городской суеты и прогуляться по склонам карьера. Кстати, неподалеку находится небольшой пруд, в котором можно смыть грязь с тела. А еще край богат облепихой, ягоды которой местные и путешественники собирают осенью.

Переночевать можно в населённом пункте Стайки. Здесь работает отель, а также обустроена территория для экокемпинга Krucha.

Лысая гора

Располагается недалеко от Ржищева. До вершины можно добраться на катере, который курсирует каждый час. Чтобы попасть сюда, можно выбрать организованную экскурсию или отдельную поездку. У подножия природной аттракции путешественники часто устраивают пикники или же ставят палатки.

Кстати, с берега залива в полузатопленную Спасо-Преображенскую церковь также ходит водный транспорт. Именно из-за строительства Каневского водохранилища святыня частично ушла под воду.

Также советуем посетить Ржищевский археолого-краеведческий музей. После окончания Второй мировой войны здесь функционировал филиал государственного банка. Позже, в 2008-м, помещение передали в аренду. Сейчас здесь хранятся предметы обихода, посуда и иконы.

Кстати, в Ржищеве есть несколько усадеб и гостиниц, где можно переночевать.

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