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Отдых на склонах Днепра: топ-5 самых интересных маршрутов

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
507
Отдых на склонах Днепра: топ-5 самых интересных маршрутов

Осень — не повод прятаться в своем доме. Особенно когда еще есть столько неизведанных живописных локаций. Так где же отдохнуть на природе — читайте ниже.

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Вытачев

Село располагается в Обуховском районе. Его считают одним из самых древних поселений Киевской Руси. Если подняться на вершину холма Могила, можно увидеть деревянную ветряную мельницу. А еще здесь стоит часовня, построенная в 1991 году по инициативе поэта Олеся Бердника. Ее внешний вид напоминает старую казацкую святыню. Кстати, эскиз создал Тарас Шевченко во время работы над альбомом "Живописная Украина". Семираменный крест – точная копия с его рисунка.

Интересный факт: благодаря уникальным пейзажам Витачев стал популярным местом для киносъемок. Здешние виды можно встретить в фильме "Поводырь".

Рекомендуем посетить озеро Рица. Оно располагается среди живописных ландшафтов заказника "Урочище Калиново". Его чистая вода создает уникальный микроклимат и невероятные пейзажи. А еще рекомендуем пойти в поход на гору Красуха, откуда открывается вид на все Левобережье Киевщины.

Также посетите Музей Викентия Хвойки. Он находится в соседнем населенном пункте – Халепья. Здесь хранятся экспонаты племен трипольской культуры: орудия труда, посуда, украшения и т.д.

Локация отлично подойдет для поездки с палатками. Кроме того, в Витачеве можно арендовать апартаменты на улице Нагорная, 85.

Отдых на склонах Днепра: топ-5 самых интересных маршрутов

Трахтемировский полуостров

Заповедник располагается на границе Киевской и Черкасской областей и омывается водами Каневского водохранилища. Сегодня это популярное место для туризма и отдыха. Трахтемиров, как и тибетская гора Кайлаш, считается энергетической меккой. Сюда съезжаются люди для проведения медитаций и духовных практик.

Кстати, этот уголок Украины привлекает не только поклонников эзотерики, но и почитателей казацких традиций и славянских обрядов. Чаще всего они собираются у металлической треноги "Высота 222".

Также здесь находится заброшенный советский лагерь "Салют". Сейчас здание постепенно рушится: фасады выцветают, а крыши покрываются мхом.

Если хотите остаться здесь на несколько дней, лучше берите с собой палатку. Также можно арендовать домик в комплексе "Твой Раек". Он располагается в 8 километрах от главного входа в ландшафтный парк.

Отдых на склонах Днепра: топ-5 самых интересных маршрутов

Озеро Бучак

Размещается в Черкасской области. Его история началась в 80-х годах прошлого столетия. Тогда стартовало строительство Каневской гидроаккумулирующей электростанции, но из-за экономических трудностей в 90-х проект остановили. Впоследствии котлован наполнился водой. С этого момента локация начала привлекать туристов.

В настоящее время водоем является самостоятельной экосистемой. Он стал домом для разных видов рыб. Поэтому здесь часто можно встретить любителей рыбалки. Здесь можно раскинуть палатку, устроить пикник и почувствовать себя частью дикой природы.

Кстати, магазинов вокруг локации нет. Ближайшие супермаркеты и заведения питания находятся в получасе езды от села Бучак в населенном пункте Канев. Здесь также можно остаться на ночлег в гостиницах или апартаментах.

Отдых на склонах Днепра: топ-5 самых интересных маршрутов

Источник "Голубая глина"

Место славится целебными свойствами. Его особенность – голубая глина, которая положительно влияет на кожу. Здесь можно просто отдохнуть от городской суеты и прогуляться по склонам карьера. Кстати, неподалеку находится небольшой пруд, в котором можно смыть грязь с тела. А еще край богат облепихой, ягоды которой местные и путешественники собирают осенью.

Переночевать можно в населённом пункте Стайки. Здесь работает отель, а также обустроена территория для экокемпинга Krucha.

Отдых на склонах Днепра: топ-5 самых интересных маршрутов

Лысая гора

Располагается недалеко от Ржищева. До вершины можно добраться на катере, который курсирует каждый час. Чтобы попасть сюда, можно выбрать организованную экскурсию или отдельную поездку. У подножия природной аттракции путешественники часто устраивают пикники или же ставят палатки.

Кстати, с берега залива в полузатопленную Спасо-Преображенскую церковь также ходит водный транспорт. Именно из-за строительства Каневского водохранилища святыня частично ушла под воду.

Также советуем посетить Ржищевский археолого-краеведческий музей. После окончания Второй мировой войны здесь функционировал филиал государственного банка. Позже, в 2008-м, помещение передали в аренду. Сейчас здесь хранятся предметы обихода, посуда и иконы.

Кстати, в Ржищеве есть несколько усадеб и гостиниц, где можно переночевать. 

Отдых на склонах Днепра: топ-5 самых интересных маршрутов

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