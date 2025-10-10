Осенняя Франция: куда поехать в незабываемый отпуск

Осень во Франции – благоприятное время для путешествий. После летнего сезона туристические потоки уменьшаются, а цены снижаются. Это период, когда можно без спешки посетить города, винодельческие регионы и культурные центры, оценить национальную кухню и увидеть страну без сезонного ажиотажа.

Теплые блюда, терпкое вино, аромат каштанов, шелест виноградных листьев – все это создает неповторимую атмосферу путешествий по осенней Франции. Эксперты обнародовали подборку лучших мест, куда стоит отправиться именно в это время.

Страсбург

Страсбург – сердце Эльзаса, город, где французская элегантность сочетается с немецкой аккуратностью. Его старый город Grande Île – настоящий музей под открытым небом, а квартал La Petite France с фахверковыми домиками выглядит так, будто сошел с рождественской открытки.

Именно здесь расположена самая известная рождественская ярмарка Европы, которая привлекает миллионы туристов. Однако осенью, еще до праздничной суеты, можно насладиться городом в его уютном состоянии.

Эльзасские деревни

Южнее Страсбурга раскинулись очаровательные городки – Кольмар, Эгизайм, Риквир, Рибо-виль. Они будто созданы для спокойных прогулок по узким улочкам среди виноградников.

Осенью здесь проходит Vignobles en Scène – фестиваль вина и гастрономии, а с ноября начинаются небольшие рождественские базары. Не забудьте посетить замок От-Кенигсбур, возвышающийся над долиной, – виды оттуда захватывают дух.

Регион Медок

Любителям вина стоит отправиться в Медок – регион вблизи Бордо. Здесь осенью царит спокойствие. После сбора урожая виноградники сияют золотом, а в местных поместьях проходят дегустации Pauillac, Margaux, Saint-Estèphe.

Осень – лучшее время для бокала красного вина у камина и знакомства с французским "art de vivre" – искусством наслаждаться жизнью.

Côte d'Argent

Côte d'Argent, или Серебряное побережье, простирается к западу от Бордо. Осенью море здесь спокойное, а пляжи пустуют. Это отличное время для прогулок и велосипедных маршрутов вдоль Атлантики.

Обязательно попробуйте свежие устрицы из залива Аркашон, где в декабре даже проходят национальные соревнования по открыванию раковин.

Тулуза

La Ville Rose – так французы называют Тулузу из-за ее теплых кирпичных фасадов. Город остается солнечным даже осенью. Здесь стоит увидеть площадь Капитолия, базилику Сен-Сернен и прогуляться вдоль канала дю Миди.

Тулуза – не только архитектурная, но и интеллектуальная столица юга Франции: именно здесь расположена фабрика Airbus и музей авиации Aeroscopia.

Каркасон и Кастельнодары

Укрепленный город Каркасон – одна из самых впечатляющих средневековых крепостей Европы. Отсюда рукой подать до Кастельнодари, где изобрели знаменитое французское касуле – густое рагу из фасоли, свинины и утки.

Женевское озеро

Южная часть Lac Léman (Женевского озера) принадлежит Франции. Городки Тонон-ле-Бен и Ивуар – это настоящий отдых от суеты. Осенние цвета гор и воды создают идеальный пейзаж для прогулок и дегустаций местной рыбы – filets de perche du lac Léman.

Альпийская Ривьера – Экс-ле-Бен и Анси

Французские Альпы осенью – это пастельные пейзажи, зеркальные озера и воздух, насыщенный ароматом хвои. Экс-ле-Бен славится термальными купальнями, а Анси – одним из самых романтичных городов Франции, с каналами, цветами и гастрономическими ресторанами.

До начала лыжного сезона здесь царит тишина, и именно это делает регион идеальным местом для медитативного отдыха.

