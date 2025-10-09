Одна из крупнейших "пустынь" Европы расположена в Украине. Что известно об Олешковских песках сегодня

Можете ли вы представить, что в Украине существуют настоящие 5–12 метровые барханы из золотисто белого песка? Они расположены в Херсонской области, рядом с городком Цюрупинск. Эти песочные насыпи, которые имеют диаметр в 15 км, прозвали самой большой пустыней Европы. Визуально местность действительно похожа на настоящую Сахару, но в отличие от последней, Олешковские пески образовались не так давно и способствовали этому не совсем природные явления, скорее, тандем человеческой деятельности и уникальных природных закономерностей.

Все началось с таяния ледников на севере Украины и территории Беларуси. Вследствие этого явления было образовано огромное озеро, прорыв которого, стал роковым продолжением процесса. Из–за образования большого паводка в Днепре, много песка было разнесено по местности. Когда вода сошла, насыпи песка остались, со временем образовав местность с лесополосами, болотами, зелеными островками травы и "заборами" из кустов, которые сдерживали движение песков. Ландшафт сохранялся до момента начала выпаса большого количества скота возле этих песчаных насыпей. Из–за уничтожения природных "заборов" и "зеленых стен" песку удалось прорваться и продвинуться на десяток километров.

Еще одним отличием Олешковских песков и настоящих пустынь являются климатические условия, которые сохраняются в этой зоне. Благодаря четырем временам года, сходство с пустыней сохраняется, только во время лета, когда температура песка достигает 70 градусов по Цельсию и горячие потоки отгоняют грозовые облака. В остальное время температурный режим умеренный и осадки возникают гораздо чаще. Такие условия способствовали разрастанию березовых рощ, прямо среди песков.

В этой зоне часто происходят песчаные бури, особенно в жаркие периоды, или очень ветреную погоду. Благодаря плотному насаждению деревьев вокруг зоны с песком, движение "пустыни" все же получалось сдерживать.

Есть еще одна очень загадочная изюминка, которая характеризует Олешковские пески, как полупустыню: всего на 400 метровой глубине, под барханами, существует пресное озеро. Ученые отметили высокое качество воды в нем, однако, акцентировали невозможность массовой добычи водных ресурсов. Эта вода и ее уровень важны для растительных насаждений, сдерживающих дальнейшее движение песка.

Чтобы иметь возможность исследований уникальных экосистем, которые образовались на локации Олешковских песков, из части территории (12 га), в период с 2010 по 2019 годы, была создана Национальная заповедная зона, хотя, с начала замысла, планировалось включение 46 га территории.

Присоединение территорий было окончательно остановлено из–за полномасштабного вторжения российских войск на украинские земли. К сожалению, начиная с 2022 года и до сих пор, враг уничтожает уникальную зону, превратив ее в полигон. Было уничтожено более половины созданного зеленого барьера и значительное количество экосистем. Сейчас невозможно оценить масштаб трагедии целиком, но понятно, что местность, которая привлекала исследовательские экспедиции, туристов и должна была превратиться в восьмое чудо Украины, разрушается быстрыми темпами.

