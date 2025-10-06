Топ-5 мест для рыбалки в Украине, с возможностью отдыха и хорошим уловом

Посидеть с удочкой на берегу тихого, спокойного водоема, еще и, когда поплавок не стоит на месте — идеалистическая картина отдыха для заядлых рыбаков. Однако, такой опыт занятий подходит и для семей с детьми, и для романтической встречи пар, и для больших компаний. Если вы ищете идеальные места для рыбалки с возможностью барбекю отдыха и дополнительными развлечениями, они уже в списке OBOZ.UA.

Озеро Нобель — Ровенская область

Чистые воды озера полны разнообразием рыбы. Площадь водоема около 5 км², а максимальная глубина 15 –17 м. Вокруг живописные берега, песочные пляжи и сосновые леса. Озеро имеет острова, на которые можно добраться на лодке. Улов может состоять из: щуки, сомов, окуней, судаков, лещей, карасей и других видов рыбы. Ловить рыбу запрещено во время нереста.

Водоем овеян легендами и мистическими преданиями местных жителей. Здесь можно отдыхать, как в одиночку, так и в большой компании, знакомство с которой, происходит прямо на месте.

Инфраструктура состоит из баз отдыха разного уровня. Одни могут предоставлять на прокат лодки и снасти, зону для барбекю, другие более комфортные номера, или, даже домики. Вот самые лучшие варианты:

Вилла "Нобель" — трехэтажный отель с просторными номерами и современными интерьерами. В теплое время года можно пользоваться бассейном, а глубокой осенью релаксировать у мангалов и печи, плавать на каноэ, ловить рыбу и участвовать в рыболовных соревнованиях, которые устраиваются магазином HARPOON.

Рыбацкий хутор — удобные деревянные домики на берегу озера делают выходные уютными и уединенными, насколько это возможно в популярном месте для рыбалки. На территории есть беседки, баня и аренда лодок.

Нобель Коттедж — предлагает остановку на озере в А-образных романтических домиках. Ловить можно с помоста, с моторной лодки и берега, сразу превращая свой улов на обед или ужин в барбекю зоне. На базе есть все необходимое "орудие" для любимого хобби. Из дополнительных развлечений песчаный пляж, релакс зона с качелями, фито-чан, прокат сапов и невероятно красивое зеленое пространство для активных занятий на свежем воздухе.

Десна — лучшие места для рыбалки

Левый приток Днепра имеет поток, длиной 1130 км. Но для отдыха на выходных с удочкой лучше выбирать проверенные безопасные локации, чем дикую остановку. Уникальная экосистема реки позволяет рыбе быстро размножаться и иметь высокий уровень выживаемости. В зависимости от желаемого улова вы можете использовать поплавочные удочки, спиннинги, донные снасти и тому подобное. На Десне большие шансы поймать: щуку, судака, сома, окуня, плотву, карася, леща и тому подобное. Самыми рыбными местами считаются повороты русла реки.

Базы отдыха на Десне:

Эко Хата — с. Пуховцы. Коттеджный комплекс из сруба дарит развлечения, как на своей территории, так и за ее пределами на воде. Грейтесь в бане после продуктивного времяпрепровождения с удочкой, арендуйте катер, лодку или водный мотоцикл, или заказывайте романтические прогулки на яхте.

"Пирново" — с. Пирново. Для семейного бюджетного отдыха с возможностью рыбалки. Есть фито-чан, детская площадка, зоны барбекю и беседки.

Шале Десна — комфортабельные коттеджи на большой зеленой территории. Есть зона для детей, целебный чан, возможность питания и все необходимое для современной рыбалки.

Шацкие озера — Волынская область

Отдых на Шацких озерах осенью, может оказаться очень удачной идеей. Уже снижены цены на жилье и услуги, а погода еще способствует прогулкам, активному досугу и проведению времени на воде. Выбирать можно среди крупных: Свитязь, Пулемецкое, Луки, Люцимир, Песочное, или сконцентрироваться на меньших локациях, для уединения и уюта (Крымное, Перемут, Черное Большое).

Среди самых рейтинговых мест для остановки:

"Люцимер" — озеро Свитязь. Заповедная зона, которая обеспечивает лечебный отдых у воды. Выбирайте среди 6 комфортабельных домов и ловите рыбку на уху. Дети могут составить вам компанию, или поиграть на площадке. Локация является огражденной и безопасной.

Рекреационный пункт Полесьянка — озеро Песочное. Бюджетный отдых у озера. Есть дома с современными бытовыми условиями и места для аутентичной остановки. Снасти стоит брать их собой.

Река Рось — места для рыбалки места для рыбалки

Живописные повороты реки охватывают Киевскую и Черкасскую и Винницкую области. Среди ваших трофеев могут оказаться: окунь, щука, судак, карп, сом, карась, лещ, голавль и другие виды. Берега живописные, обрывистые и покрытые густой зеленью, стоит выбирать облагороженные места для остановки. Больше всего гостиниц и туристических баз на реке расположено рядом со столицей.

Туристически–оздоровительный комплекс "Гончары" (Киевская область). Хороший список развлечений и услуг: гончарная мастерская, экскурсия на страусиную ферму, групповая игра в пейнтбол, прогулки на лошадях, Богуславский краеведческий музей, пешие и велосипедные прогулки, рыбалка, ледовый стадион.

"Восток" (Белая Церковь). Для рыболовных выходных под Киевом, с возможностью детского и взрослого активного времяпрепровождения.

Река Черемош — Ивано-Франковская область

Чистые горные реки Западной Украины дарят более экстремальный вид рыбалки, но и улов здесь состоит из элиты: форель, хариус. Здесь можно повышать level, прокачивать навыки и удостовериться в своей сноровке. Для остановки можно искать, как частные усадьбы, так и базы отдыха. Разница будет в уровне комфорта, но гостеприимство и возможность заняться любимым делом с удочкой, будут с вами всегда.

Усадьба "Над Черемошем".

Усадьба "Возле Черемоша".

"У Грабюка".

Коттедж "Шум Черемоша".

Выходные в Карпатах — это сплошной релакс и терапевтическое наслаждение видом из окна. Присоединив еще и рыбалку, вы получите незабываемое впечатление и повысите уровень рыболова.

