О нем знают мало туристов: назван лучший пляж Африки

Международные эксперты по туризму обнародовали свежий рейтинг 50 лучших побережий планеты на 2026 год, где почетное четвертое место занял малоизвестный африканский уголок. Традиционно отдыхающие ассоциируют пляжный релакс на этом континенте с Египтом, Кенией или Южно-Африканской Республикой.

Как пишет Daily Express, однако на этот раз самую высокую оценку получила локация, расположенная в одной из наименее посещаемых иностранцами стран региона. Эта удивительная прибрежная зона сумела обойти в списке даже всемирно признанные курорты Италии и Греции.

Несмотря на свою фантастическую красоту, дикая жемчужина остается вне вектора внимания массового туризма, что делает ее еще более загадочной и привлекательной.

Пляжи Мадагаскара

Лидером африканского континента и настоящим открытием года стал пляж Нуси-Иранья (Nosy Iranja), расположенный на северо-западном побережье островного государства Мадагаскар. Эта уникальная природная достопримечательность состоит из двух меньших островков – Нуси-Иранья-Бе и Нуси-Иранья-Кели.

Главной особенностью этой локации, которая восхищает путешественников, является двухкилометровая белоснежная песчаная коса, соединяющая обе суши во время отлива. Когда прилив поднимается, эта полоса чистого песка полностью исчезает под прозрачной бирюзовой водой, создавая невероятное зрелище. Кроме этого, уютное побережье стало настоящим пристанищем для разнообразной морской фауны, в частности для редких морских черепах, которые регулярно откладывают здесь яйца.

В мировом табеле рангов Нуси-Иранья уступил лишь роскошному побережью на Филиппинах, которое заняло первую строчку.

В то же время малоизвестный мадагаскарский пляж продемонстрировал впечатляющий результат, оставив далеко позади такие популярные туристические локации, как Ле-Морн на Маврикии и знаменитый Болдерс-Бич в ЮАР. Специалисты и тревел-блогеры описывают это место как "самый красивый пляж, о котором вы никогда не слышали", подчеркивая его абсолютную аутентичность и отсутствие толп.

Несмотря на всю эстетическую привлекательность тропического рая, путешественникам советуют не терять бдительности. Дипломатические ведомства предупреждают, что на Мадагаскаре фиксируется высокий уровень преступности, иностранные туристы нередко становятся жертвами ограблений, которые случаются даже в светлое время суток. Посещать изолированные или отдаленные пляжи в одиночку крайне опасно, поэтому для таких экскурсий рекомендуется пользоваться услугами только проверенных и опытных операторов.

Особую осторожность следует проявлять на автомобильных дорогах за пределами крупных городов и в столице Антананариву, где распространены вооруженные нападения в ночное время. Путешественникам настоятельно советуют передвигаться колоннами автомобилей, держать двери заблокированными, а окна закрытыми.

Также стоит полностью отказаться от услуг частных многоместных маршрутных такси ("такси-брус"). В случае встречи с правоохранителями необходимо обязательно проверять их удостоверения, поскольку злоумышленники иногда выдают себя за представителей полиции. Если же инцидента избежать не удалось, специалисты призывают не сопротивляться нападающим, сохранять спокойствие и впоследствии обязательно зафиксировать случай в ближайшем отделении для получения копии протокола.

