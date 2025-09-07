История в стиле Тик-Тока: куда повезти школьников

Времена казачества, когда Украина боролась за свои права и свободы, идентичность и направление развития, оставили на украинской земле красноречивые следы. Их до сих пор хранят музеи, архитектурные сооружения и резиденции величественных гетманов. Превратиться в исследователей, прикоснуться к величию и увидеть множество интересных сооружений и живописных местностей, можно выбрав маршрут на уикенд Чигирин – Субботов – Холодный Яр. Сегодня расскажем, что посмотреть в каждом городе, ведь начало осени самая красивая и комфортная пора для исторических прогулок.

Чигирин: что посмотреть

Если школьники на периоде изучения Освободительной войны и весомой фигуры Богдана Хмельницкого, Чигиринщина сможет раскрыть всю глубину и величие, перенеся на 400 лет назад, словно машина времени. Здесь сохранена резиденция Богдана Хмельницкого и даже город призрак, который вызывает бурные эмоции в полной тишине.

Среди достопримечательностей, которые стоит включить в прогулку:

Чигиринский замок;

Замковая гора и памятник Богдану Хмельницкому;

Музей гетмана;

Музей археологии;

Недостроенная чигиринская АЭС;

Церковь Казанской Иконы Божьей Матери;

Церковь Святых Петра и Павла.

Чтобы осовременить экскурсию по историческим местам и заинтересовать детей, выбирайте экскурсии-квесты, прогулки с чележами в Тик–Токе и не забывайте о передышках и пикниках, которые можно устраивать у реки Тясмин.

Субботов

Переезд в Суботов не отнимает много времени. Самой популярной достопримечательностью здесь является Ильинская церковь, которую дети могут найти на 5–ти гривневой купюре образца 2003 года.

В городе находится родовое имение и усыпальница Богдана Хмельницкого. Интересно обустроить прогулку можно благодаря мастер–классам по старинным ремеслам. Гончарство, кузнечное дело заинтересовывают детей любого–возраста и бросают вызов их умениям и навыкам.

В километре от центра Субботова расположен гидрологический памятник, овеянный легендами и верованиями. "Три колодца" с целебной водой могут стать частью общего квеста или загадки.

Чтобы, как можно выгоднее и красивее сделать фотографии местности, стоит попасть на старинную ветряную мельницу. Отдохнуть и вкусно поесть можно в корчме "У пани Оли".

Холодный Яр

Мистическая локация не зря оставлена на финал. Здесь можно побыть в прохладе, среди вековых деревьев и узнать больше о Колиивщине (повстанческом движении). Среди 150 исторических и археологических объектов можно найти пещеры и подземные храмы. Среди лужаек и парковых дорожек, вы идете "Пантеон героев современности", который предназначен для чествования украинских героев разных периодов и времен.

Попробуйте охватить тысячелетний дуб, создав цепь и посидите в покое на берегу пейзажного озера. Холодный Яр почти сплошная парковая зона, где хорошо отдохнуть, после насыщенной историко–культурной программы.

