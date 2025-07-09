'Не просто архитектурный шедевр': как выглядит самый высокий отель в мире, который имеет 82 этажа. Фото

В 2025 году в Дубае (ОАЭ) откроется самый высокий отель в мире с роскошными 1004 номерами (из них 147 люксовые), 10 барами и ресторанами, расположенными в здании, смотровой площадкой и рекордно высоким панорамным бассейном на последнем, 82-м этаже. Сколько будет стоить отдых в Ciel Tower, пока не раскрывается.

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Отель расположен в городском районе Марина, где находится одноименная гавань для яхт. На сайте Ciel Tower сообщается, что высота здания – 365 метров. Окна в номерах панорамные, от пола до потолка, что позволит гостям "погрузиться в потрясающий вид на Дубай, создавая ощущение необъятности и чуда".

Кроме этого, на предпоследнем, 81-м этаже будет расположена смотровая площадка с обзором в 360 градусов, откуда гости смогут насладиться знаковыми видами города.

В роскошном отеле также будут работать современный тренажерный зал, СПА-комнаты, лаундж-зона.

Застройщик – The First Group – заявляет, что Ciel Tower "установит новый стандарт как самый высокий отель в мире".

"Это не просто архитектурный шедевр, а мировая икона и самый крупный и роскошный проект компании The First Group на сегодняшний день. Ciel Tower отличается поразительным дизайном, современными интерьерами и великолепной стеклянной смотровой площадкой, с которой открываются невероятные панорамные виды на район Дубай Марина, остров Пальма Джумейра и Персидский залив", – рекламирует компания свое детище.

Отель-рекордсмен откроется для гостей уже в этом году, но конкретная дата пока не анонсируется.

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