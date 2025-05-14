Три секрета отелей, о которых не знают многие туристы: это поможет сэкономить средства

Удачный выбор отеля является один из основным залогов комфорта и безопасности во время путешествия. Поэтому, прежде чем бронировать номер, стоит ознакомиться с секретами отелей, которые помогут вам сэкономить деньги, время и улучшить общее впечатление от поездки.

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При этом никаких сложностей в выборе хорошего отела нет, стоит лишь следовать элементарным правилам. OBOZ.UA узнал, о каких секретах отелей не знают многие туристы.

Бронируйте номер напрямую в отеле

Существует множество онлайн-сервисов с гибкими фильтрами для поиска свободных дат и цен; фотографиями и отзывами путешественников об отелях. Однако в случае бронирования номер через такие сайты, вы можете заплатить достаточно высокую комиссию.

Поэтому используйте такие сервисы для подбора отеля или конкретного номера, а бронь сделайте, позвонив напрямую в гостиницу. Более того, если вы бронируете номер не на одну ночь, а на длительное время, с большей вероятностью вам предложат выгодную сделку со скидками и другими бонусами.

Выбрать лучшее время для бронирования номера

Не звоните между 9:00 утра и 13:00 с особыми запросами, такими как повышение категории номера или раннее заселение. Если вы позвоните во время регистрации, скорее всего, стойка регистрации будет перегружена гостями, и они будут гораздо менее терпеливы к вашим просьбам.

Позвоните, когда все не так суетливо, и вы, скорее всего, получите желаемый ответ. Лучше всего звонить в отель и бронировать норме во второй половине дня.

Станьте постоянным клиентом в одном отеле

Если вы часто путешествуете по работе или на отдыхе, убедитесь, что вы останавливаетесь в одном и том же отеле или даже в одной и той же сети отелей. Отели часто вознаграждают постоянных гостей VIP-обслуживанием.

Познакомьтесь с персоналом, особенно с теми, кто работает на стойке регистрации, чтобы они узнали вас в следующий раз, когда вы позвоните, чтобы забронировать номер. Так вы можете рассчитывать на то, что знакомый сотрудник отеля предложит лучший номер или подскажет, если в отеле действуют какие-либо акции или сезонные предложения.

Напомним, выбор отеля может показаться сложной задачей, ведь существует множество вариантов: гостиницы, хостелы, домики, аренда квартир или кемпинг. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Поэтому важно правильно расставить приоритеты, чтобы найти комфортное место, которое подойдет именно вам.

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