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Не имеет выхода к морю: балканская страна столкнулась с неожиданным бумом туристов

Юлия Потерянко
Путешествия
3 минуты
1,1 т.
Исторические достопримечательности, пышная природа и выгодные цены стали козырями Сербии на туристическом рынке
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В десятку стран с наиболее динамичным развитием туризма неожиданно для некоторых ворвалась Сербия – балканская страна, не имеющая даже выхода к морю. Эксперты прогнозируют, что в этом году она установит рекорд по количеству принятых туристов.

Как пишет издание Starlap, Балканы уже давно стали излюбленным регионом для тех, кто ищет культурное разнообразие, богатое историческое наследие и доступные по цене варианты путешествий. Хотя большинство путешественников в первую очередь выбирают этот регион ради морского отдыха, в последние годы значительно вырос интерес и к странам, не имеющим выхода к морю. Лучшим примером этого является Сербия, которая занимает все более прочные позиции на международной туристической арене. Страна принимает все больше гостей не только из соседних государств, но и из отдаленных регионов, при этом внутренний туризм здесь также демонстрирует постоянный рост.

Сербия очень активно развивает сельский туризм.

Впечатляющие цифры

Согласно последним данным, Сербия является одним из самых быстроразвивающихся туристических направлений в мире. За первые пять месяцев этого года количество туристов выросло почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр туризма и молодежи Сербии Хусейн Мемич считает, что положительная тенденция сохранится до конца года. "За первые пять месяцев мы зафиксировали рост как внутреннего, так и иностранного туристического потока на уровне от 6,8 до 6,9 процента. Думаю, что по итогам года мы установим исторический рекорд по количеству посещений", – предположил он.

По мнению экспертов, за этим ростом стоит выгодное соотношение цены и качества, богатая культура страны и активное развитие туристической инфраструктуры.

Сельский туризм стал одной из главных движущих сил

В последние годы особенно впечатляющий скачок совершил сельский туризм. Если еще несколько лет назад в стране действовало около 700 зарегистрированных сельских усадеб, где можно было отдохнуть, то сегодня их количество выросло почти втрое. "Наша цель – популяризировать сербские деревни и продлить туристический сезон", – отметил Мемчич, подтвердив, что такой тип отдыха является приоритетом для государства.

Между тем, одним из самых перспективных направлений этого сезона называют регион Голубац и Придунайский регион, которые привлекают путешественников своими историческими достопримечательностями и природными красотами. Кроме того, благодаря значительным инвестициям все больше внимания привлекают Пештер и Нови-Пазар. Расширение инфраструктуры и новые туристические услуги, как ожидается, еще больше повысят привлекательность этих регионов в ближайшие годы.

Белград тоже может многое предложить гостям Сербии.

Что стоит за ростом интереса

Одной из главных причин популярности Сербии является то, что для многих европейских путешественников она предлагает гораздо более выгодное соотношение цены и качества, чем многие западноевропейские мегаполисы или раскрученные курорты. Страна представляет собой особенно привлекательную альтернативу в плане проживания, питания и местных услуг для тех, кто стремится к новым впечатлениям без затрат, характерных для дорогих европейских поездок. Благодаря этому Сербия регулярно попадает в списки бюджетных направлений в известных туристических журналах.

Средняя стоимость двухместного номера в Сербии составляет около 60-70 евро в сутки, поэтому пять ночей обойдутся примерно в 300-350 евро. При этом цены в ресторанах, кафе и расценки на местные развлечения также остаются очень привлекательными для многих гостей.

Немалую роль в росте интереса играет и сам Белград, который за последние годы превратился в одно из самых популярных городских направлений в регионе. Сербская столица сочетает в себе исторические достопримечательности, бурную ночную жизнь, культурные мероприятия и все более развитую гастрономическую сцену. Рестораны города привлекают внимание уже и на международном уровне, ярким подтверждением чего является то, что в подборку Michelin Guide на 2026 год вошло уже несколько белградских заведений.

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