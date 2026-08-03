Не имеет выхода к морю: балканская страна столкнулась с неожиданным бумом туристов

В десятку стран с наиболее динамичным развитием туризма неожиданно для некоторых ворвалась Сербия – балканская страна, не имеющая даже выхода к морю. Эксперты прогнозируют, что в этом году она установит рекорд по количеству принятых туристов.

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Как пишет издание Starlap, Балканы уже давно стали излюбленным регионом для тех, кто ищет культурное разнообразие, богатое историческое наследие и доступные по цене варианты путешествий. Хотя большинство путешественников в первую очередь выбирают этот регион ради морского отдыха, в последние годы значительно вырос интерес и к странам, не имеющим выхода к морю. Лучшим примером этого является Сербия, которая занимает все более прочные позиции на международной туристической арене. Страна принимает все больше гостей не только из соседних государств, но и из отдаленных регионов, при этом внутренний туризм здесь также демонстрирует постоянный рост.

Впечатляющие цифры

Согласно последним данным, Сербия является одним из самых быстроразвивающихся туристических направлений в мире. За первые пять месяцев этого года количество туристов выросло почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр туризма и молодежи Сербии Хусейн Мемич считает, что положительная тенденция сохранится до конца года. "За первые пять месяцев мы зафиксировали рост как внутреннего, так и иностранного туристического потока на уровне от 6,8 до 6,9 процента. Думаю, что по итогам года мы установим исторический рекорд по количеству посещений", – предположил он.

По мнению экспертов, за этим ростом стоит выгодное соотношение цены и качества, богатая культура страны и активное развитие туристической инфраструктуры.

Сельский туризм стал одной из главных движущих сил

В последние годы особенно впечатляющий скачок совершил сельский туризм. Если еще несколько лет назад в стране действовало около 700 зарегистрированных сельских усадеб, где можно было отдохнуть, то сегодня их количество выросло почти втрое. "Наша цель – популяризировать сербские деревни и продлить туристический сезон", – отметил Мемчич, подтвердив, что такой тип отдыха является приоритетом для государства.

Между тем, одним из самых перспективных направлений этого сезона называют регион Голубац и Придунайский регион, которые привлекают путешественников своими историческими достопримечательностями и природными красотами. Кроме того, благодаря значительным инвестициям все больше внимания привлекают Пештер и Нови-Пазар. Расширение инфраструктуры и новые туристические услуги, как ожидается, еще больше повысят привлекательность этих регионов в ближайшие годы.

Что стоит за ростом интереса

Одной из главных причин популярности Сербии является то, что для многих европейских путешественников она предлагает гораздо более выгодное соотношение цены и качества, чем многие западноевропейские мегаполисы или раскрученные курорты. Страна представляет собой особенно привлекательную альтернативу в плане проживания, питания и местных услуг для тех, кто стремится к новым впечатлениям без затрат, характерных для дорогих европейских поездок. Благодаря этому Сербия регулярно попадает в списки бюджетных направлений в известных туристических журналах.

Средняя стоимость двухместного номера в Сербии составляет около 60-70 евро в сутки, поэтому пять ночей обойдутся примерно в 300-350 евро. При этом цены в ресторанах, кафе и расценки на местные развлечения также остаются очень привлекательными для многих гостей.

Немалую роль в росте интереса играет и сам Белград, который за последние годы превратился в одно из самых популярных городских направлений в регионе. Сербская столица сочетает в себе исторические достопримечательности, бурную ночную жизнь, культурные мероприятия и все более развитую гастрономическую сцену. Рестораны города привлекают внимание уже и на международном уровне, ярким подтверждением чего является то, что в подборку Michelin Guide на 2026 год вошло уже несколько белградских заведений.

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