Не хуже Рима и тепло в октябре: туристам посоветовали древний город в Европе

Пула, расположенная на живописном побережье Истрии в Хорватии, манит туристов своей уникальной комбинацией римской истории, современного шарма и комфортного климата. Этот город, построенный на семи холмах, подобно Риму, поражает хорошо сохранившимися античными памятниками, среди которых выделяется величественный Пульский амфитеатр.

В октябре, когда температура держится на приятных 20°C, Пула предлагает идеальные условия для исследования древних руин и прогулок по уютным улочкам. В отличие от популярных Дубровника или Сплита, этот город остается менее переполненным туристами, что делает его идеальным для спокойного отдыха, отмечает express.co.uk.

Исторические сокровища Пулы

Пульский амфитеатр, известный как Арена, является сердцем исторического наследия города. Построенный между 27 годом до н.э. и 68 годом н.э., он превосходит по возрасту даже римский Колизей и является одним из наиболее хорошо сохранившихся амфитеатров в мире. Изготовленный из белого истрийского известняка, он поражает своим архитектурным совершенством, ведь все четыре боковые башни остались нетронутыми. В древности арена вмещала до 20 000 зрителей, которые наблюдали за гладиаторскими боями, а в средневековье здесь проходили рыцарские турниры.

Сегодня она оживает благодаря концертам, кинопоказам и фестивалям, вмещая до 7000 посетителей. Посетить Арену можно за символические 10 евро, а панорамные виды с её верхних ярусов открывают уникальную перспективу на город и побережье.

Еще одной жемчужиной является Храм Августа, расположенный на Форумной площади в самом центре старого города. Этот элегантный римский памятник, посвященный первому императору, сохранил свое величие, несмотря на частичное разрушение во время Второй мировой войны. После тщательной реставрации он снова привлекает туристов, которые могут наслаждаться его красотой, попивая кофе в местных кафе. Подземные туннели Зероштрассе, вырубленные в известняке в начале 20 века, добавляют интриги: эти просторные проходы, созданные как укрытия, теперь открыты для экскурсий. Вместе эти достопримечательности создают уникальную атмосферу, где история оживает на каждом шагу.

Пула также предлагает живописные холмы, которые формируют ее ландшафт и придают городу особый шарм. Каждый из семи холмов открывает панорамные виды, сочетая древние руины с тихими жилыми районами. Прогулки по этим холмам позволяют почувствовать, как история гармонично сосуществует с современной жизнью. Для тех, кто ищет более глубокого погружения в историю, доступны многочисленные экскурсии, раскрывающие детали римского наследия города.

Помимо исторических достопримечательностей, Пула привлекает своими пляжами и комфортным климатом. В октябре температура воздуха остается приятной, что идеально подходит для отдыха на побережье. Пляж Гавайи, расположенный в нескольких минутах езды от города, славится кристально чистой водой, которая манит любителей морских пейзажей. Проживание в отелях, таких как Park Plaza Histria Pula, обеспечивает комфорт и живописные виды на Адриатическое море, а до центра города можно добраться за 10 минут. В отличие от летнего сезона, осенью Пула остается спокойной, что позволяет наслаждаться ее красотой без толп.

Город также оживает благодаря культурным событиям, которые проходят на фоне его исторических достопримечательностей. Пульская арена регулярно становится площадкой для концертов и фестивалей, добавляя современного духа к античной атмосфере. Улочки старого города, наполненные уютными кафе и ресторанами, приглашают попробовать местную истрийскую кухню, которая славится морепродуктами и винами. Эта комбинация делает Пулу идеальным местом для тех, кто ищет баланс между культурным обогащением и расслабленным отдыхом.

Пула остается недооцененной по сравнению с другими хорватскими городами, такими как Дубровник или Сплит, но ее уникальность в сочетании истории, природы и спокойной атмосферы делает ее идеальным выбором для осеннего путешествия. Октябрь – идеальное время для посещения, когда мягкая погода способствует длительным прогулкам и исследованиям.

