Названы лучшие города мира: топ-5

Ежегодный рейтинг лучших городов мира от Resonance Consultancy проанализировал более 270 урбанистических центров по экономической мощности, привлекательности для жизни и туристическому магнетизму. В 2026 году лидеры демонстрируют не только стабильность, но и смелые трансформации – от зеленых коридоров до небоскребов и технологических хабов.

Эти города привлекают миллионы посетителей, миллиардеры инвестируют миллиарды, а стартапы выбирают их глобальными воротами. Каждый из них – это уникальная экосистема, где традиции переплетаются с футуризмом, отмечает World's Best Cities.

пятерке лучших городов в мире

Лондон

Лондон уже 11-й год подряд удерживает звание "столицы столиц", возглавляя рейтинги процветания, привлекательности и комфорта жизни. С населением более 12,4 миллиона, город переживает постпандемийный бум: в 2024-м международные туристы потратили почти 22 миллиарда долларов. Слабый фунт и модернизированные аэропорты Хитроу и Гатвик делают британскую столицу доступнее, чем когда-либо.

Рынок элитной недвижимости переживает парадокс: налоговая политика отпугивает часть иностранцев, но американцы активно скупают объекты – их доля выросла до 25%. За миллион долларов здесь можно приобрести 365 кв. футов – на 50% больше, чем десятилетие назад. Новые роскошные отели Peninsula и Raffles в отреставрированном Old War Office подчеркивают возрождение люксового гостеприимства.

Горизонт Лондона трансформируется: за decade одобрено 270 небоскребов, еще 583 в планировании. Проекты как Canary Wharf 3.0 сочетают финансы с науками о жизни, а индийские техкомпании выбирают город в качестве глобального хаба. Линия Elizabeth Line и будущая Camden Highline делают мегаполис более удобным и зеленым.

Нью-Йорк

Нью-Йорк с населением почти 20 миллионов занимает второе место благодаря непредсказуемости и энергии. Политические потрясения – победа прогрессивного кандидата на праймериз демократов – переориентируют внимание на жилье и транспорт. Арендная плата на Манхэттене достигает $5200 (почти 220 тыс. грн), но спрос не падает.

Туризм вернулся с местью: 64,1 миллиона посетителей в 2025-м, а финал Чемпионата мира по футболу-2026 обещает новый всплеск. Новый терминал JFK за $19 млрд укрепляет статус глобальных ворот. Плата за пробки сократила трафик и финансирует модернизацию метро.

Горизонт растет: JPMorgan Tower и Two Manhattan West, а переоборудование офисов в жилье (как ex-Pfizer) решает жилищный кризис. Реформы "Город Так" стимулируют адаптивное повторное использование, превращая Мидтаун в круглосуточный хаб. Нью-Йорк остается городом, где все возможно.

Париж

Париж с 13,1 миллиона населения – это симфония истории и прогресса. После Олимпиады-2024 город замедлился: ограничение 30 км/ч, 600 миль велодорожек и 250 акров пешеходных зон. Plan Vélo и Grand Paris Express делают мегаполис доступным и зеленым.

Жилищное строительство активизировалось: 4500 новых доступных квартир в 2025-м. Культурная инфраструктура впечатляет – реконструкция Лувра за €936 млн, новое крыло Орсе, музей Джакометти. Аэропорт CDG Express и ночные поезда в Милан усиливают связи.

Инвестиции в AI и чистые технологии достигают €15 млрд, а станция F поддерживает 1000 стартапов. Париж занимает высокие места по крупным компаниям и миллиардерам. Туризм процветает: 51 миллион посетителей в 2025-м. Город учит мир, как быть устойчивым и элегантным одновременно.

Токио

Токио с более чем 36 миллионами жителей переписывает правила мегаполисов. Слабая иена привлекла 37 миллионов туристов в 2024-м, а Haneda Access Line сократит путь до центра до 20 минут. Tokyo Sky Corridor превращает скоростную магистраль в зеленый променад.

Реконструкция Сибуи до 2027-го объединит торговлю, офисы и пешеходные зоны. Автономные роботакси и водородные автобусы поддерживают низкоуглеродное будущее. Janu Tokyo и teamLab Borderless в Azabudai Hills возглавляют люксовый бум.

Токио лидирует по музеям и ресторанам, а Ginza Six и Miyashita Park привлекают дневных и ночных посетителей. Город сочетает пунктуальность, инновации и человеческий масштаб – идеальный баланс для мегаполиса XXI века.

Мадрид

Мадрид с 7 миллионами в метрополии делает ставку на постоянство. Bosque Metropolitano – 47-мильное кольцо с 450 000 деревьев – борется с жарой. Электробусы и велодорожки улучшают мобильность, а парк Santander добавляет зелени.

Madrid Nuevo Norte на 570 акрах стартует в 2027-м: 10 500 домов, офисов и новая станция Chamartín. Галерея Королевских коллекций и культурный центр в Карабанчеле укрепляют культурный магнетизм. Аэропорт Барахас расширяется за €2,8 млрд.

Гран-Виа превращается в бутик-отели, а районы Лавапиес и Шамбери привлекают инвесторов. Мадрид демонстрирует, как повторное использование старого создает новое – от железнодорожных земель до зеленых коридоров.

