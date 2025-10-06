Настоящая скрытая жемчужина: эксперты назвали достойный внимания остров в Средиземноморье

В европейской части Средиземноморья сезон отдыха длится значительно дольше, чем на остальном континенте. Более того, в бархатный сезон отпуск здесь может стать особенно приятным – палящая жара позади, большинство туристов разъехалась и можно наслаждаться путешествием.

Видео дня

И издание Travel off Path советует обратить свое внимание на один европейский остров в Средиземном море, где тепло до самого конца октября. Вис – это небольшой клочок суши в Адриатическом море у побережья Хорватии, который в последнее время привлекает все больше внимания туристов. Эксперты называют его одним из самых перспективных направлений отдыха на будущий год.

Расположенный всего в 30 морских милях к юго-западу от шумного портового города Сплит, Вис больше всего известен своими нетронутыми пейзажами, которые, в отличие от материковой части Далмации, не пострадали от массового туризма. Остров может похвастаться тихими местами у воды и отсутствием толп.

Население острова составляет около 3000 человек, и здесь нет ни бурной ночной жизни Сплита, ни модных пляжных баров. Однако вас здесь встретят древняя культура, вкусная средиземноморская кухня и местное вино, которым, как и всем остальным, здесь надо наслаждаться не спеша.

Главным поселением и административной столицей острова является Вис – красивый портовый город, до сих пор окруженный древними городскими стенами. Его улицы изобилуют семейными тавернами и впечатляющими древними памятниками. В крепости Леваман на окраине города находится местный Археологический музей, где можно осмотреть коллекцию экспонатов IV века до н. э. включая бронзовую голову статуи греческой богини Артемиды. Неподалеку расположена церковь Святого Иеронима с роскошным интерьером и великолепными витражами.

За пределами города вы увидите множество уединенных бухт, пышных пейзажей и даже несколько памятных мест Второй мировой войны, которые обычно не упоминаются в туристических брошюрах. Впрочем, чтобы осмотреть их, вам понадобится больше, чем однодневная поездка.

Бухта Стивива, расположенная в 20 минутах ходьбы от города, считается одним из самых красивых пляжей Хорватии. Она обрамлена впечатляющими известняковыми скалами, пляж здесь покрыт мелкой галькой, а вода, вероятно, самая чистая во всей Адриатике. Не обходите стороной и залив Сребрна, хотя идти до него около двух часов. Зато путь пролегает по извилистым прибрежным дорогам, обрамленным высокими кипарисами. Однако, если вы надеетесь на золотистый песок, вам стоит отправиться в залив Стончица. Это редкий пример преимущественно песчаного хорватского пляжа. Камни и галька встречаются только по краям и на отдельных участках береговой линии, а небольшой маяк поблизости делает это место особенно живописным для купания.

Если вы предпочитаете более спокойный отдых, не требующий больших физических усилий, рекомендуем вам сесть на местный автобус до Комижи, крошечной деревни примерно в 20 километрах от города Вис. Она порадует вас живописной гаванью, узкими мощеными улочками и традиционными каменными домами.

И, конечно, не забудьте посетить одну из нескольких семейных виноделен, где производят знаменитые далматинские вина. Дегустационные туры предлагаются в Плавац Мали и Вугави. Здесь вас угостят местными напитками, проведут экскурсию и расскажут о секретах производства благородного напитка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда отправиться в сказочный осенний отпуск за красивыми фото и теплой погодой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.