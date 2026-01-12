Наших больше, чем местных, украинский язык – официальный: где на другом конце планеты есть 'маленькая Украина'

Привычка мигрантов компактно селиться на чужбине породила явление "маленьких стран" внутри далеких территорий. Так за тысячи километров от Киева, Львова, Харькова или Одессы, на противоположном конце света появилась "маленькая Украина", на улицах которой можно услышать наш язык, в кафе заказать борщ, а на Рождество услышать колядки.

Как пишет "Главред", это удивительное место находится в Бразилии и называется Прудентополис. По статистике, выходцев из Украины здесь больше, чем местного населения. И переселенцы тщательно оберегают традиции своего народа. Они настолько трепетно относятся к своим корням, что несколько лет назад добились для украинского языка статуса второго официального языка города рядом с португальским – государственным языком Бразилии.

Муниципалитет Прудентополис находится в штате Парана на юге Бразилии. Свое название он получил в честь президента Пруденте де Мораиша. Здешняя украинская община считается самой большой за пределами Украины. По словам тревел-блогера Сержа Бузо, примерно 75% жителей тут имеют украинское происхождение.

Первые переселенцы из Украины, в основном из западных ее регионов, добралась до Бразилии в конце XIX века, когда Австро-Венгрия переживала серьезные экономические трудности. Выходцы из Галичины искали возможность лучшей жизни и отправлялись в Южную Америку. Бразильская власть тогда предоставляла приезжим землю для освоения, поэтому тысячи украинских семей поселились именно в этом регионе, сформировав компактное сообщество.

Примерно с 1885 года на территории современного Прудентополиса проживало около 1500 украинских семей – в целом почти 8 тысяч человек. Сегодня на этом месте находится район, который называется "Новая Галичина". Оно напоминает о происхождении первых поселенцев. Официально город был основан в 1894 году, украинцы переезжали сюда до середины 1920-х годов.

Вторая волна миграции в Бразилию началась в 1946 году, после завершения Второй мировой войны. Тогда в страну прибыли более 200 тысяч украинцев, среди которых были бывшие остарбайтеры, военнопленные и политические эмигранты.

В основном украинские переселенцы начинали заниматься здесь сельским хозяйством: обрабатывали землю, выращивали пшеницу, открывали мельницы и предприятия по производству муки. Однако часть из них была задействована и в промышленном секторе.

Сегодня в Прудентополисе проживает около 50 тысяч человек, более 70% из них имеют украинские корни. Город считают неофициальным центром украинской диаспоры в Бразилии. Украинский язык здесь имеет статус официального языка муниципалитета.

В городе действует греко-католическая церковь святого Иосафата, где службы проводят на украинском. Более шести десятилетий работает братство "Украинские казаки", функционируют ансамбль народного танца "Веселка" и капелла бандуристов "Соловейко".

Берегут здешние переселенцы также традиционные украинские ремесла. Так в Прудентополисе можно приобрести изготовленные местными мастерами вышиванки, керамические изделия, куклы-мотанки и писанки. Один из местных жителей даже сделал писанкарство своей профессией. Он создает до десяти писанок ежедневно.

В городе также работает "Музей тысячелетия", посвященный украинской истории и культуре. В отдельных школах обучение частично ведется на украинском языке. Во многих семьях готовят традиционные для Украины блюда – борщ, вареники, голубцы, сало, холодец, кутья и домашние колбасы.

Что касается украинского языка, то официальный статус в Прудентополисе он приобрел 5 октября 2021 года после принятия соответствующего закона городским советом. Депутаты отметили его особое значение для общества, ведь в городе выходят печатные издания на украинском, проводятся религиозные обряды и работают украиноязычные радиопрограммы.

