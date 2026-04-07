Население примерно как в Украине: какой город - самый большой в мире

Город Чунцин в Китае уверенно удерживает звание самого масштабного города мира, опережая по показателям привычные всем Токио или Шанхай. Этот мегаполис на юго-западе Китая охватывает территорию, которая по своим размерам превышает площадь Австрии или Ирландии.

Население административной единицы уже перевалило за отметку в 32 миллиона человек, что по масштабам вполне сопоставимо с целой европейской страной. Для сравнения – на подконтрольных Украине территориях (данные 2025 года) проживает примерно 30,5 млн человек.

Уникальность города Чунцин заключается не только в цифрах, но и в невероятной вертикальной инфраструктуре, построенной на сложном горном рельефе.

Самый большой город мира

Хотя в массовом сознании первенство по населению часто отдают Токио или Мехико, именно Чунцин является лидером благодаря своему особому статусу. Это город центрального подчинения, который по административному весу приравнивается к провинции, однако юридически считается единым городским образованием. Огромная территория в более чем 82 тысячи квадратных километров сочетает в себе как сверхплотные кварталы небоскрёбов, так и раскидистые полуурбанизированные зоны. Такая структура позволяет городу официально отчитываться о рекордном количестве жителей, фактически равном населению большого государства.

История этого гиганта насчитывает три тысячелетия, однако настоящий скачок произошел лишь в конце прошлого века. Если в 1960-х годах здесь проживало чуть больше двух миллионов человек, то после экономических реформ 1978 года началось стремительное расширение. Уже через два десятилетия численность горожан выросла в десять раз, достигнув к концу 90-х годов почти 29 миллионов. Сегодня темпы роста стали более умеренными, однако урбанизация продолжает поглощать новые территории, превращая бывшие пригороды в части бетонного великана.

Архитектурное чудо и будущее китайской урбанизации

География города на стыке рек Янцзы и Цзялин заставила строителей создавать настоящий архитектурный "трехмерный" мир. Из-за крутых склонов и гор инфраструктура развивается не вширь, а вверх, создавая сюрреалистические пейзажи, где линии метро проходят сквозь жилые многоэтажки. Местные жители ежедневно пользуются канатными дорогами, многоуровневыми эстакадами и глубокими туннелями, что делает навигацию чрезвычайно сложной даже для современных цифровых карт. Посетители часто сравнивают Чунцин с декорациями к научно-фантастическим фильмам, где граница между небом и землей стирается среди тысяч небоскребов.

Чем впечатляет Чунцин

Этот город сочетает древнюю историю с ультрасовременной архитектурой и насыщенной городской жизнью. Здесь можно найти как культурные достопримечательности мирового уровня, так и природные чудеса. Именно поэтому Чунцин становится все более привлекательным направлением для путешественников, которые ищут новые впечатления.

Одной из главных достопримечательностей города являются круизы по реке Янцзы, во время которых открываются захватывающие панорамы гор, пагод и знаменитых Трех ущелий.

Не менее впечатляющими являются наскальные резьбы Дазу – объект ЮНЕСКО, где собраны тысячи буддийских скульптур с глубоким духовным смыслом.

Любителям природы стоит посетить геологический парк Улун с его карстовыми формациями, пещерами и природными мостами.

Особое внимание привлекают Три природных моста – грандиозные образования, ставшие популярными даже в кинематографе.

Еще одно живописное место – гора Фея, которую называют "маленькой Швейцарией" благодаря ее лугам, лесам и сезонным пейзажам.

Для спокойного отдыха подойдет парк Элинг, откуда открывается панорама на реки и городской горизонт.

А древний город Цицикоу позволяет окунуться в атмосферу Китая времен династии Сун с традиционной архитектурой и культурными представлениями.

Чунцин удивляет своими инженерными решениями и урбанистикой. Канатная дорога через Янцзы дарит невероятные виды на город, а железнодорожная линия, проходящая сквозь жилой дом, стала настоящей туристической сенсацией.

Символом современного Чунцина является комплекс Raffles City с гигантским небесным мостом, который соединяет несколько небоскребов.

Особую атмосферу город приобретает ночью. Пещера Хонья превращается в ярко подсвеченный архитектурный ансамбль, а ночные круизы по двум рекам открывают захватывающие виды мегаполиса в огнях. Центральная улица Цзефанбей становится центром шопинга, гастрономии и ночной жизни.

Отдельного внимания заслуживает местная кухня. Легендарный чунцинский хот-пот с его острым бульоном является обязательным для дегустации, как и лапша, гриль-рыба и уличная еда на ночных рынках.

Для семейного отдыха подойдёт зоопарк Чунцина, где можно увидеть гигантских панд. А музей "Три ущелья" поможет глубже понять историю региона и значение реки Янцзы для Китая.

Чунцин – это город контрастов, где природное величие сочетается с урбанистической энергией. Именно это делает его одним из самых интересных направлений для путешествий в современном мире.

