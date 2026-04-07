Население примерно как в Украине: какой город - самый большой в мире
Город Чунцин в Китае уверенно удерживает звание самого масштабного города мира, опережая по показателям привычные всем Токио или Шанхай. Этот мегаполис на юго-западе Китая охватывает территорию, которая по своим размерам превышает площадь Австрии или Ирландии.
Население административной единицы уже перевалило за отметку в 32 миллиона человек, что по масштабам вполне сопоставимо с целой европейской страной. Для сравнения – на подконтрольных Украине территориях (данные 2025 года) проживает примерно 30,5 млн человек.
Уникальность города Чунцин заключается не только в цифрах, но и в невероятной вертикальной инфраструктуре, построенной на сложном горном рельефе.
Самый большой город мира
Хотя в массовом сознании первенство по населению часто отдают Токио или Мехико, именно Чунцин является лидером благодаря своему особому статусу. Это город центрального подчинения, который по административному весу приравнивается к провинции, однако юридически считается единым городским образованием. Огромная территория в более чем 82 тысячи квадратных километров сочетает в себе как сверхплотные кварталы небоскрёбов, так и раскидистые полуурбанизированные зоны. Такая структура позволяет городу официально отчитываться о рекордном количестве жителей, фактически равном населению большого государства.
История этого гиганта насчитывает три тысячелетия, однако настоящий скачок произошел лишь в конце прошлого века. Если в 1960-х годах здесь проживало чуть больше двух миллионов человек, то после экономических реформ 1978 года началось стремительное расширение. Уже через два десятилетия численность горожан выросла в десять раз, достигнув к концу 90-х годов почти 29 миллионов. Сегодня темпы роста стали более умеренными, однако урбанизация продолжает поглощать новые территории, превращая бывшие пригороды в части бетонного великана.
Архитектурное чудо и будущее китайской урбанизации
География города на стыке рек Янцзы и Цзялин заставила строителей создавать настоящий архитектурный "трехмерный" мир. Из-за крутых склонов и гор инфраструктура развивается не вширь, а вверх, создавая сюрреалистические пейзажи, где линии метро проходят сквозь жилые многоэтажки. Местные жители ежедневно пользуются канатными дорогами, многоуровневыми эстакадами и глубокими туннелями, что делает навигацию чрезвычайно сложной даже для современных цифровых карт. Посетители часто сравнивают Чунцин с декорациями к научно-фантастическим фильмам, где граница между небом и землей стирается среди тысяч небоскребов.
Чем впечатляет Чунцин
Этот город сочетает древнюю историю с ультрасовременной архитектурой и насыщенной городской жизнью. Здесь можно найти как культурные достопримечательности мирового уровня, так и природные чудеса. Именно поэтому Чунцин становится все более привлекательным направлением для путешественников, которые ищут новые впечатления.
- Одной из главных достопримечательностей города являются круизы по реке Янцзы, во время которых открываются захватывающие панорамы гор, пагод и знаменитых Трех ущелий.
- Не менее впечатляющими являются наскальные резьбы Дазу – объект ЮНЕСКО, где собраны тысячи буддийских скульптур с глубоким духовным смыслом.
- Любителям природы стоит посетить геологический парк Улун с его карстовыми формациями, пещерами и природными мостами.
- Особое внимание привлекают Три природных моста – грандиозные образования, ставшие популярными даже в кинематографе.
- Еще одно живописное место – гора Фея, которую называют "маленькой Швейцарией" благодаря ее лугам, лесам и сезонным пейзажам.
- Для спокойного отдыха подойдет парк Элинг, откуда открывается панорама на реки и городской горизонт.
- А древний город Цицикоу позволяет окунуться в атмосферу Китая времен династии Сун с традиционной архитектурой и культурными представлениями.
Чунцин удивляет своими инженерными решениями и урбанистикой. Канатная дорога через Янцзы дарит невероятные виды на город, а железнодорожная линия, проходящая сквозь жилой дом, стала настоящей туристической сенсацией.
Символом современного Чунцина является комплекс Raffles City с гигантским небесным мостом, который соединяет несколько небоскребов.
Особую атмосферу город приобретает ночью. Пещера Хонья превращается в ярко подсвеченный архитектурный ансамбль, а ночные круизы по двум рекам открывают захватывающие виды мегаполиса в огнях. Центральная улица Цзефанбей становится центром шопинга, гастрономии и ночной жизни.
Отдельного внимания заслуживает местная кухня. Легендарный чунцинский хот-пот с его острым бульоном является обязательным для дегустации, как и лапша, гриль-рыба и уличная еда на ночных рынках.
Для семейного отдыха подойдёт зоопарк Чунцина, где можно увидеть гигантских панд. А музей "Три ущелья" поможет глубже понять историю региона и значение реки Янцзы для Китая.
Чунцин – это город контрастов, где природное величие сочетается с урбанистической энергией. Именно это делает его одним из самых интересных направлений для путешествий в современном мире.
