Можно спокойно ехать: какие страны ошибочно считают опасными

Многие популярные направления до сих пор имеют репутацию опасных – часто из-за событий прошлого или стереотипов, которые давно не соответствуют реальности. В то же время актуальные международные оценки безопасности показывают обратное: некоторые из этих стран сегодня имеют более низкий уровень преступности, чем крупные города Европы или США.

Страны, которые еще недавно вызывали настороженность, активно меняют имидж и инвестируют в безопасность. В результате они становятся не только доступными, но и привлекательными для путешествий без лишнего риска. Детали рассказало издание Travel off Path.

Сальвадор

Еще в 1990-х и 2000-х годах Сальвадор считался одной из самых опасных стран мира. Однако с 2019 по 2026 год ситуация кардинально изменилась: уровень убийств снизился примерно на 98% после жестких мер против банд.

Сегодня страна получила тот же уровень безопасности, что и такие государства, как Швейцария или Япония. Туристические зоны дополнительно контролируются специальной полицией, а побережье активно развивается как серфинг-направление.

Вьетнам

Несмотря на ассоциации с войной ХХ века, современный Вьетнам уже десятилетиями остается стабильной и безопасной страной. Уровень насильственных преступлений здесь очень низкий, а туристы редко сталкиваются с опасностью.

Страна активно развивает туризм, принимая миллионы путешественников ежегодно. Основные трудности для гостей связаны не с преступностью, а с хаотичным дорожным движением в крупных городах.

Руанда

Руанда до сих пор ассоциируется с трагедией 1994 года, однако современная страна кардинально изменилась. Ее столица Кигали считается одной из самых чистых и безопасных в регионе, а внутренняя безопасность строго контролируется.

Предостережения для туристов касаются преимущественно приграничных районов, тогда как основные туристические локации хорошо защищены. Страна делает ставку на экотуризм и высокий уровень организации.

Грузия

Грузия входит в перечень безопасных стран и привлекает туристов не только природой, но и уровнем комфорта. Важно лишь избегать оккупированных территорий, тогда как остальная часть страны является открытой и дружественной к путешественникам. Особенностью Грузии остается сильная традиция гостеприимства, которая формирует положительный опыт путешествия.

Аруба

Несмотря на упоминания о резонансном случае 2005 года, современная Аруба имеет одну из лучших репутаций среди карибских островов. Она функционирует в рамках нидерландской правовой системы, обеспечивающей высокий уровень порядка и контроля.

Туристы могут свободно передвигаться по острову даже в позднее время, что является редкостью для региона. Дополнительным преимуществом является стабильный климат и отсутствие риска ураганов.

